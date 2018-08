23 ago 2018

Ellos ganan más. Sí, bastante más que ellas. Y claro, la industria del cine no iba a ser la excepción (por desgracia). Forbes acaba de publicar su famosa lista de actores/actrices mejor pagados de la industria -el listado se hace con datos de junio de 2017 a junio de 2018- y la diferencia entre George Clooney, que se corona como el mejor pagado (239 millones de dólares) y Scarlett Johansson (40 millones de dólares) es brutal: 198 millones de euros. Pero hay un PERO -sí, en mayúsculas- importante. El actor ha conseguido esta cuantiosa cantidad no por su trabajo como histrión, vamos que desde 2016 no aparece en ningún crédito, sino por la multimillonaria venta de su marca de tequila Casamigos.

Sin embargo, es innegable que la brecha salarial existe y que es bastante grande. En el ránking publicado por la revista también aparecen, por orden de ingresos y en millones de dólares: Dwayne Johnson con 124 millones, Robert Downey Jr. Con 81 millones, Chris Hemsworth con 64,5 millones, Jackie Chan con 45,5 millones, Will Smith con 42 millones, Akshay Kumar con 40,5 millones, Adam Sandler con 39,5 Salman Khan con 38,5 millones y Chris Evans con 34 millones. Entre todos ellos han alcanzado los 781 millones dólares.

Ni de cerca están las mujeres -ni siquiera si quitamos lo que gano Clooney-. Las 10 primeras suman a penas 186 millones, o sea cuatro veces menos que ellos. Para ser más concretos Scarlett Johansson, que es la mejor pagada con 40 millones, gana lo mismo que el séptimo actor de la lista. O sea Akshay Kumar.

En el listado de las actrices mejor pagadas están: Jennifer Aniston 19,5 millones, Jennifer Lawrence 18 millones, Reese Witherspoon 16,5 millones, Mila Kunis 16 millones, Julia Roberts 13 millones, Cate Blanchett 12,5 millones, Melissa McCarthy 12 millones y Gal Gadot 10 millones.