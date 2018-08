25 ago 2018 Diana Arrastia

Una pasión compartida sobre las tablas

Elena Rivera (Zaragoza, 1992) y Aitana Sánchez-Gijón(Roma, 1968) no se conocían hasta que hace unos pocos meses compartieron una prueba de casting para la obra de teatro 'La vuelta de Nora' (Casa de muñecas 2), bajo la atenta mirada de su director, Andrés Lima. Entonces surgió la química. "Elena nos dejó patidifusos. La prueba estaba centrada en su personaje y yo le daba la réplica. Fue impactante la serenidad y tranquilidad con la que hizo la escena, con precisión y verdad, sin hacer nada de más. La obra trata sobre el retorno de Nora [Aitana] 15 años después y su reencuentro con una hija [Elena], a la que abandonó con tres años. La sensación de sentarme frente a ella fue increíble… Me sentí Nora de verdad, porque la miraba y me decía: "Me recuerda a mí en un punto". Pero, claro, los ojos no son míos; las facciones y algo de los ángulos sí podrían ser, y esa actitud parecida a cuando yo era más joven. Me sentí como mi personaje, intentando ver en esa hija que no ha criado sus genes y su propia impronta. Es algo que guardo como memoria emocional, porque me va a servir mucho", relata Aitana.

Aitana transmite algo con lo que me identifico: el amor por este oficio". Elena Rivera

Elena también sintió la magia en esa prueba. "Al salir estaba muy contenta, hubo feeling. Pensé: "Si sale, perfecto y si no, me voy con la satisfacción de haber tenido una escena con Aitana y haber sentido algo tan especial. Después, cuando coincidimos en las fotos de la promoción y me dijiste que había sido recíproco, me hizo muchísima ilusión", le explica a Aitana. -

Para la protagonista de 'Cuéntame como pasó' (La 1) y 'La verdad' (TeleCinco), Aitana Sánchez-Gijón es más que una gran actriz, es su referente. Tanto que conserva intacta la memoria de uno de sus trabajos sobre el escenario. "Fue la obra Babel y aluciné. Tenía referencias, pero ahí fue el flechazo. Aitana transmite algo con lo que me siento identificada, que es la pasión por su oficio. Es muy trabajadora y tiene un saber estar que me gusta mucho. Cuando fui al teatro a verte, salí fascinada", le confiesa Elena. Aitana también conserva un recuerdo preciso de Elena. "Te vi trabajando en teatro hace cuatro o cinco años, en 'El arte de la entrevista', de Juan Mayorga. Yo no he visto muy seguido 'Cuéntame' y no te reconocí, pero pensé: "Esta chica tan joven qué talento tiene, qué bien está…". Me sorprendió mucho", recuerda Aitana. Ahora, trabajarán juntas por primera vez: desde octubre hasta el verano estarán de gira con 'La vuelta de Nora' (Casa de muñecas 2).

Una maestra en común

Aunque aquella prueba fue la primera en la que trabajaron frente a frente, ambas tenían mucho en común. "Conocía cosas de Aitana a través de gente en común, como Alicia Hermida, que, además de actriz de 'Cuéntame', era la maestra de actores. Cuando nos conocimos, Alicia me dijo que me veía algo parecido a Aitana cuando empezó. Yo era pequeña y me marcó", recuerda Elena, que se embarcó en la serie con 12 años y ha crecido con su personaje, Karina, a lo largo de otros tantos.

"Alicia ha sido mi profesora, interpretativa y personalmente. Mis referentes siempre han sido ella y Aitana", recalca Elena. Un sentimiento de cariño y respeto hacia la veterana actriz que comparte la protagonista de 'Velvet Colección' (Movistar+). "Alicia fue mi maestra en un centro cultural de mi barrio, donde daba clases de teatro. Yo tenía 11 años cuando empecé con ella y con 12 me fui de gira con su compañía, La Barraca de Aranjuez, haciendo obras de Lorca por los pueblos", recuerda emocionada Aitana.

"Me da un poco de pudor ser referente de alguien, porque me sigo viendo como la eterna alumna y aprendiza, pero es muy halagador –reconoce Aitana–. Yo también me siento identificada con Elena, porque las dos empezamos de niñas en esto".

El teatro es un desgaste bestial, tienes que estar muy enamorada de lo que haces". Aitana Sánchez-Gijón

De la responsabilidad de ser el espejo en el que otro se mira surge un consejo, que sale con cierta dificultad. "Elena lleva ya… ¿cuántos capítulos de 'Cuéntame'?". "348", responde la joven, que ha anunciado su marcha de la serie. "¡Si es que ha hecho más películas que yo! Aconséjame, Elena –dice Aitana riendo–. A ver… Ella ha sido siempre muy selectiva con sus proyectos, creo que lleva muy bien su carrera, porque puede darse el lujo de elegir. El teatro es un desgaste tan bestial, una exposición tan fuerte, que tienes que estar muy enamorada de lo que haces. Yo me guío por eso, porque las veces que no he seguido ese impulso de no poder dormir, de obsesionarme con el texto, de necesitar hacer eso y ninguna otra cosa… ha sido muy duro. Y me da la sensación de que Elena también se mueve por ese impulso", reflexiona la actriz. "Sí, por sensaciones", confirma Elena. Aitana añade algo más: "Y como mujer… ¡Qué le voy a decir! Que defienda siempre su espacio y que no se deje comer el terreno, que lo tiene por derecho". Elena asiente. Sus ojos reflejan la emoción de quien admira.

