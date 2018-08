26 ago 2018 Diana Arrastia

Por sus venas corre sangre flamenca, esa que instaura un modo de vivir y de sentir propio. De un lado, la mediana de los Morente, Soleá (Madrid, 1985), que no renuncia a buscarle nuevas rutas al género y así lo demuestra en un segundo disco en solitario, 'Ole Lorelei' (Sony Music). Del otro, Lole Montoya (Sevilla, 1954), la mitad de Lole y Manuel, renovadores del flamenco en los años 70. Lole ha estado de gira con el espectáculo 'Recuerdos', un homenaje de la cantaora a quien fue su compañero, Manuel Molina, fallecido en 2015. Entre Soleá y Lole hay cariño acumulado de generaciones enteras y profunda admiración, la que profesa la hija de Enrique Morente por la hija de Antonia 'La Negra'.

"Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia la maestra porque ha venido hoy a estar con nosotros –reconoce agradecida Soleá–. Y espero que cante, que no pare nunca, que grabe otro disco ya, porque la necesitamos, porque para muchos es un referente y un ejemplo. Sé que ella cuida mucho sus valores humanos y sus principios, y eso se refleja en su música. Por eso es una artista tan grande: porque ha cuidado siempre su interior y eso atrae. Por eso ha enamorado y ha seducido a tantas generaciones. Yo ahora me muevo en la escena indie y rockera granadina, y Lole y Manuel siguen siendo actualidad, hay una inspiración continua. Granada está inundada de Lole y Manuel. Es algo increíble. No paramos de escucharles, son los ídolos de muchas generaciones pasadas y venideras. Porque hay mucha verdad en sus temas, y han cuidado siempre su corazón y el de la gente. Por eso han calado y ayudado tanto", reconoce Soleá.

Los padres de una generación

Lole recibe los halagos con el corazón abierto. "Alguna vez que otra, por esa época en que era todo más nuevo dentro del flamenco, solíamos decir que éramos los padres de toda esa generación. La admiración que expresa Soleá es como la de nuestros hijos y es entrañable para nosotros, y hablo como si estuviera aquí Manuel. Además, sé que su padre era muy amigo de mi madre, trabajó muchas veces con ella. Y conmigo también, en otros tiempos. Así que esto es algo muy especial, porque es de amor", aclara Lole.

Lole sigue siendo la más moderna. No ha salido ninguna otra como ella". Soleá Morente

Cuenta Soleá que una de las primeras canciones que aprendió y cantó fue 'Un nuevo día', de Lole Montoya. Siempre ella, siempre su referente en esta profesión. "Cada vez que venían a Granada a cantar, mi padre nos llevaba a ver a Lole y Manuel. Y nos decía de Lole: "Escuchad, esta es la voz más bonita que existe en la historia del flamenco y de la música". Desde que tengo uso de razón, la escuchábamos en casa. Mi padre sentía una profunda admiración por los dos y los quería muchísimo. Recuerdo el primer concierto suyo al que fui, en Granada: cuando Lole abrió la boca, me quedé impresionada. Yo tenía siete u ocho años. Cuando me preguntan qué cantante me gustaría ser o qué voz me gustaría tener, siempre respondo: Lole Montoya. Por eso para mí ella es tan importante. Y, además, considero que con ellos hay un antes y un después en la música y en el flamenco", explica Soleá.

Aprender a cuidarse

Su primer encuentro cara a cara fue cuando Soleá era una niña. "Yo estaba en Madrid y su hermana Estrella era jovencita". Soleá añade: "Y algunas veces nos hemos visto con mi tío Antonio Carbonell, en algún culto. Yo era muy chiquitita, Lole. Y con tanta gente que se te acerca, como para quedarte con todas las caras".

La veterana cantaora admira el trabajo de Soleá, a medio camino entre el flamenco y el pop. "Hace algo muy bonito", dice. Y le regala el mejor de los consejos: "Yo me he cuidado mucho, en todos los sentidos, no solo haciendo ejercicios para la voz antes de cantar. Ella es muy jovencita y hoy está todo muy revolucionado. Espero que sea inteligente. Quiero desearle, de verdad, que siempre tenga una protección especial en cuanto a la gente que la lleva. Está todo muy manipulado y equivocado. Y ella lo sabe. Claro que hay que salir adelante y promocionarse, pero también cuidarse de muchas corrientes, porque ese ADN artístico de familia ella lo va a seguir conservando y va a estar en su lugar. El flamenco no es solo trabajar porque me tengo que ganar la vida, es algo más profundo".

Soleá tiene que cuidarse y conservar el ADN artístico de su familia". Lole Montoya

La hija de Enrique Morente se emociona: "Qué sabias palabras… Muchas gracias, Lole. Me lo llevo en el alma, porque necesitaba escucharlo. Hoy vivimos una situación muy delicada: el sistema que nos domina, las modas… Hay que escuchar a tu corazón y tu intuición. Lole es un ángel. Su persona, su belleza, su voz y su interior. Es tan importante cuidarte. Profesionalmente, pero, sobre todo, en los principios básicos y humanos".

Para Soleá, Lole sigue siendo "la más moderna, no ha salido ninguna otra como ella. Respetando siempre su cante, su tradición, sus orígenes, sus raíces. Lo han hecho tan bien que, cuando las cosas se hacen de corazón, respetando y con humildad, duran eternamente". Lole lo reconoce: "Nunca hemos sentido vanidad, es un orgullo limpio, bueno. No hay ningún protagonismo". Una forma de ser y sentir que ambas llevan por dentro.

