1 sep 2018

Marley Dias es una lectora voraz desde la infancia, “una friki de los libros”, dice con naturalidad en las entrevistas. Una noche, le dijo a su madre durante la cena: “Estoy harta de leer libros llenos de chicos blancos con perro. ¿Dónde están las chicas como yo?”. Ella tenía 10 años y su madre, nacida en Jamaica, entendió que de lo que hablaba era de construirse una identidad y de cómo en Estados Unidos era muy difícil encontrarla. Pero, en lugar de compadecerla, la desafió: “¿Y qué piensas hacer al respecto?”, le preguntó. La niña no se lo pensó dos veces: “Voy a hacer una colecta de libros donde las chicas negras sean protagonistas”. Así empezó el proyecto #1000BlackGirlBooks, para recopilar libros con jóvenes protagonistas femeninas negras.

¿Quién es? Marley Dias nació en 2003, en Filadelfia y se crió en New Jersey (EE.UU.)

Tiene ascendentes caboverdianos y jamaicanos. Se llama Marley por el cantante Bob Marley.

Lanzó la campaña #1000Black-GirlBooks en noviembre de 2015, cuando estudiaba sexto curso en la escuela secundaria.

Sus amigas Briana y Amina la ayudaron en su iniciativa.

Este año, Forbes la ha incluido en su lista de Jóvenes Talentos.

Su perfil en Instagram (@iammarley-dias) tiene casi 50.000 seguidores.

La idea era hacer una guía de lectura con las donaciones y luego enviar los ejemplares a colegios pobres de Jamaica. Pero las expectativas quedaron soprepasadas: ya ha recibido cerca de 12.000 libros y su campaña la ha llevado a la Lista Forbes de Jóvenes Influyentes de 2018. Además, se ha convertido en autora: esta primavera presentó su libro Marley Dias Gets It Done: And So Can You! [Marley Dias lo ha conseguido. ¡Tú también puedes!], donde relata su historia para demostrar a otros niños que es posible conseguir lo que desean, si lo tienen claro y no se rinden.

El comienzo de la pubertad es el momento en el que las injusticias destacan negro sobre blanco y hieren más que en ninguna otra edad. Marley, con sus trenzas rizadas y sus gafas de colorines, se dio cuenta de que solo el 8,4% de los 3.400 libros publicados en 2016 en Estados Unidos tenían un protagonista afroamericano, un 5% de latinos, un 1,6% de indios americanos y un 7% de asiáticos. ¿Cómo no sentirse furiosa? Con el apoyo de su madre, supo canalizar esa rabia.

Cuando uno escucha hablar a Marley, con su entusiasmo, su convencimiento y su naturalidad, sobre cómo ser una activista, siente una especie de melancolía. Puede parecer una rareza, pero no lo es. En realidad, todos llevamos una Marley dentro. Solo que las nuestras mueren: por falta de valentía, por falta de apoyo, por la presión de una sociedad que tiene otros planes para nosotras.

