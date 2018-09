9 sep 2018

Su biografía como modelo arranca con un encuentro casual y peliculero, similar al inicio de carreras míticas, como las de Kate Moss, Naomi Campbell o Gisele Bündchen. Paseaba por la Gran Vía madrileña cuando una fotógrafa con buen ojo para detectar el potencial de una belleza que no se ciñe a ningún canon se fijó en ella y le cambió el destino. Aquella adolescente sin más preocupación que terminar el Bachillerato y deshojar la margarita entre Bellas Artes o Historia del Arte, se convirtió, sin pretenderlo, en una de las modelos más solicitadas de esta nueva generación. Se instaló en Londres dispuesta a no desaprovechar la oportunidad y no lo ha hecho: Anthony Vaccarello se fijó en ella y quiso que desfilara en exclusiva para él en su estreno como director creativo de Saint Laurent, en el otoño de 2016. Fue su debut internacional y disparó su carrera. Desde entonces, ha trabajado para Victoria Beckham, Stella McCartney, Emporio Armani, Armani Privé… Se llama Nuria Rothschild (que nadie se deje engañar por ese apellido de origen judío alemán, porque ella es de Móstoles).

Mujerhoy: ¿Qué hay que tener hoy para triunfar como modelo?

Nuria Rothschild: Pues no lo sé realmente, porque hay muchas modelos y cada una tiene algo especial. Al final, es un conjunto de físico y personalidad. No tienes que ser guapísima. Importa más que seas trabajadora, que no te rindas y que seas educada. Si tratas a los demás como te gusta que te traten, las cosas acaban surgiendo.

Mujerhoy: ¿Ya no existen cánones estrictos de belleza, como aquel mítico 90-60-90 de la era de las supermodelos?

Nuria Rothschild: No, no, no. Cada vez hay modelos más diferentes, la diversidad manda, se ve en cualquier desfile. Ya no tienes que ser divina y tener una larga melena rubia; cada una tiene su carácter, su personalidad y muestra una belleza distinta. Es precisamente por transmitir ese algo especial por lo que llamas la atención.

Mujerhoy: ¿Y qué la hace diferente a usted?

Nuria Rothschild: Creo que es mi personalidad, la actitud. Y mi forma de trabajar. Porque hay muchísimas modelos y todas son guapas, pero creo que al final lo que se recuerda de ti es si todo fue bien en el trabajo, si hubo buen feeling.

Quienes me insultaban en el instituto, ahora quieren ser mis amigas".

Mujerhoy: Y de todos los estereotipos sobre las modelos, ¿cuál es el que más le molesta?

Nuria Rothschild: Me molesta que se nos subestime y que todo el mundo piense que somos tontas. Parece que todas tenemos que tener la cabeza hueca. Que trabajes en la moda no quiere decir que no seas una persona inteligente o culta o con intereses. Muchas estamos formándonos y, aunque no lo hiciéramos, no quiere decir que una persona sin estudios sea estúpida. Eso me parece fatal y también tener que explicar continuamente que cada persona tenemos una constitución distinta y un metabolismo diferente. Y que ser delgada no quiere decir que no comas. Yo siempre he sido muy alta y delgada comiendo todo lo que me da la gana.

Mujerhoy: Londres, París, Milán, Nueva York… ¿Es posible compaginar sus estudios de Historia del Arte con esa vida?

Nuria Rothschild: Siempre me ha gustado el arte, estuve ocho años en una academia de pintura y tenía claro que estudiaría Bellas Artes o Historia del Arte. Mi primer año de modelo lo dediqué solo al trabajo porque todavía no estaba segura de qué carrera elegir, pero este año me decidí a empezar y tengo claro que quiero acabar mis estudios. Es mi prioridad junto con mi trabajo.

Mujerhoy: Desfilar para Saint Laurent son palabras mayores. ¿Cómo fue esa experiencia?

Nuria Rothschild: Primero te quedas en shock pensando en la gran oportunidad que te ha llegado. Y una vez allí, sientes nervios, pero no de presión, sino de pensar: "¡Madre mía, qué oportunidad!".

Mujerhoy: ¿Cómo vive los minutos antes de un desfile?

Nuria Rothschild: Soy tranquila y no suelo ponerme nerviosa antes de salir a la pasarela. Para mí no es agobiante, lo disfruto. Luego, el desfile es muy corto, no te da tiempo a pensar en nada: te centras en hacerlo bien y, cuando te quieres dar cuenta, se ha acabado.

Mujerhoy: ¿Ha notado un antes y un después?

Nuria Rothschild: Sí, totalmente. Hubo un cambio muy grande después de hacer la exclusiva con Saint Lurent. Fue el boom y desde entonces no he parado de trabajar. De repente existes y la gente tiene curiosidad por conocerte. Luego depende de ti seguir currándotelo, mejorando y progresando.

Mujerhoy: ¿Cómo hace para que no se le suban a la cabeza los piropos y los halagos?

Nuria Rothschild: Tengo la cabeza en su sitio. Soy humilde y tengo claro que soy la misma persona, tanto si soy top model como si no. El hecho de ser famosa en un momento dado no quiere decir que tengas que dejar de ser amable y que te vuelvas una creída.

Cada vez hay modelos más diferentes, la diversidad manda".

Mujerhoy: ¿Es una mujer libre de complejos?

Nuria Rothschild: Ahora me siento segura, pero no tanto en el instituto, porque la gente es cruel cuando eres distinta, y yo mido 1,80 metros. Siempre he sido muy alta y delgada, y muchas veces la gente te señala o te insulta. Ahora ya tengo seguridad y solo acepto los comentarios críticos, tanto de cosas buenas como malas, de la gente que me quiere o a quien le importo, pero cuando eres más joven... Ahora muchas de las personas que me insultaban, me felicitan y quieren ser mis amigas. Obviamente, he cambiado y mejorado. Pocas personas son guapas a los 13 años, en plena época de cambios, pero soy la misma con la que se metían hace cuatro años. Fíjate cómo cambia la vida.

Mujerhoy: ¿Cuánta importancia le da a su imagen?

Nuria Rothschild: Tiene importancia, pero no excesiva. Cuando tengo que ir a un casting me arreglo más, pero en mi día a día soy humana. Y si me apetece estar en chándal, pues estoy, aunque es verdad que cada cosa que elegimos define un poco nuestra personalidad.

Mujerhoy: ¿Cómo es su armario?

Nuria Rothschild: Recientemente he remodelado mi habitación, así que ahora tengo un armario precioso blanco, con puertas de cristal opaco y muy ordenado. Soy una persona muy ordenada y lo tengo por colores. Lo que más abunda en mi ropero son camisetas y playeras. Con las deportivas tengo un problema, me compraría unas cada día.

Mujerhoy: ¿Busca inspiración para sus looks?

Nuria Rothschild: Busco referencias en revistas de moda, en internet, en alguna influencer y en otras modelos. Me fijo en sus looks y lo aplico a prendas que yo tengo. Y otras veces la inspiración viene de forma natural.

Mujerhoy: ¿Qué ha aprendido de los estilistas y maquilladores con los que trabaja?

Nuria Rothschild: En mi día a día no me maquillo nunca. No sé hacer un maquillaje guay ni mucho menos, pero he aprendido cosas que le van bien a mi piel: cremas, agua micelar… cosas así. Aprendo mucho de cosmética que mejora y beneficia mi piel.

Mujerhoy: ¿Cuál es su sueño por cumplir?

Nuria Rothschild: Es una pregunta que me hago mucho a mí misma. Realmente no tengo una gran ambición. La gente va a decir: "Pues vaya mierda de sueño". Pero es el mío y yo siempre he querido tener una granja para poder ir a relajarme y pintar mis cuadros. Con el dinero que ahorre con mi trabajo de modelo, uno de mis proyectos será este.

Mujerhoy: ¿No se lleva con usted el bloc de dibujo para entretener los ratos muertos?

Nuria Rothschild: Sí, lo llevo, pero no puedo llevar un óleo. Suelo llevarme lápiz o alguna acuarela, pero no me da tiempo a hacer muchas cosas.

Además...

- Las seis prendas clave que necesitarás este otoño

- Las tres tendencias de verano que llevarás este otoño

- Trucos de estilo para seguir usando tus vestidos de verano en la oficina