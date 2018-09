14 sep 2018 Kamila Barca

La segunda temporada de 'Velvet Colección' ya está disponible en Movistar+, y para más información, Bambú Producciones anuncia su tercera y última temporada. ¡Qué nervios!

Viejos conocidos y nuevas promesas se meten de lleno en la historia de la segunda temporada de 'Velvet Colección'. Si echabas de menos al icónico personaje de Mateo (Javier Rey), está de vuelta y dispuesto a hacer lo que sea por recuperar a su querida Clara (Marta Hazas). Y en medio de esta tormenta llega una sorpresa que no sabes si es grata o no. Sus intenciones no son las mejores, pero Omar Ahmadí es interpretado por Andrés Velencoso y nos encanta. ¿Qué hacemos? Además, las Galerías Velvet recibirán el mayor encargo de su historia: el vestido para la coronación de Farah Diba, la reina de Irán.

Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una serie tan divertida y cargada de sorpresas como 'Velvet', las chicas de 'Velvet Colección' (Marta Hazas, Megan Montaner, Andrea Duro y Marta Torné) te cuentan cuáles han sido sus mejores momentos durante el rodaje.

Megan Montaner, Marta Hazas, Marta Torné y Andrea Duro en el cartel promocional de 'Velvet Colección' para Movistar+ pinit

Una de las actrices con más recorrido de las Galerías Velvet, Marta Hazas, recuerda que el mejor momento sin duda fue "cuando me llamaron y me ofrecieron, estando en 'Gran Hotel' que si quería interpretar a una secretaria muy divertida". "Cada día ir a trabajar con ilusión es lo mejor que te puede pasar en un rodaje", nos contaba Marta. Y el peor… el "cambio de clase". Lo explica así: "La primera temporada de Velvet Colección sí fue un poco 'echar de menos', como si te hubieran cambiado de clase en el instituto. Pero es verdad que se quedaban muchos compañeros, y también los nuevos que han entrado son divertidísimos y maravillosos".

Por su parte Marta Torné habla con mucho cariño de su experiencia en Velvet Colección. "No tengo la sensación de ir a trabajar, no tengo la sensación de que ‘mañana tengo que ir al cole’. Lo pasamos genial y cada temporada es un regalo". Además, la relación con su personaje es muy estrecha. "Es muy fácil de hacer, la energía tiene mucho que ver conmigo, es muy alegre… la verdad es que es un gusto", contaba.

Pero con las anécdotas que más te vas a reír son con las de Andrea Duro y Megan Montaner. ¡Imagínatelas! Para Megan un recuerdo que no va a olvidar nunca de su rodaje es una escena que tuvieron que grabar en un cementerio en busca de uno de los personajes. "Ese momento fue muy divertido porque hubo muchas coñas, tropiezos, gritos absurdos… Es la escena que recuerdo con más alegría", decía entre risas. Respecto a su personaje siempre intenta tomar distancia de sí misma: "Crear algo que tú no eres, que eso es lo divertido".

Y Andrea Duro, quien pasa palabra cuando le preguntas "¿'Velvet Colección' o 'La Catedral del Mar'?" no podía contar su historia de la risa que le provocaba. "Para mí, un día de los que mejor recuerdo, fue rodando una secuencia en la que Llorenç González no era capaz de decir la frase que tenía que decir. Se trababa y no era capaz de salir de ahí. Cada vez que llegaba el momento estábamos intentando no reírnos y no podíamos parar". Andrea sabe que el equipo técnico no va a olvidar ese momento tampoco.

Las Galerías Velvet, ya convertidas en un referente de la moda en Barcelona, no será lo único que te atrape esta temporada. Las aventuras emocionales de cada uno de los personajes de 'Velvet Colección' te van a mantener enganchada hasta el final, y con enormes ganas de la prometida (y última) tercera temporada.

