20 sep 2018

Cada vez somos testigos de una mayor diversidad sobre las pasarelas y en las firmas de moda. Una diversidad que poco a poco va dejando atrás los estereotipos tradicionales y que no entiende de razas, de pesos, de imperfecciones ni, en este caso, de discapacidades.

Ejemplo de ello fue hace unas semanas la modelo española con síndrome de Down que desfiló en la New York Fashion Week y ahora le ha tocado el turno a Chiara Bordi, la primera Miss Italia con una pierna biónica.

Y es que, aunque la joven Chiara de 18 años no haya ganado finalmente el certamen, muchos ya la han calificado como la ganadora moral del concurso.

Chiara procede de la región Tarquinia y su historia de superación ha conseguido desafiar a medio mundo. La joven perdió su pierna izquierda a causa de un accidente de tráfico cuando tan solo tenía 13 años. Un accidente que la condujo a sufrir tres amputaciones y que le obligó a permanecer en el hospital nueve meses.

Ella misma ha confesado que se trató de uno de los peores momentos de su vida, pero gracias al apoyo de sus padres y de su hermana pudo superarlo, recuperar las ganas de vivir que había perdido durante su ingreso en el hospital y cumplir su sueño, el de ser modelo.

A pesar de que su mayor miedo era el de ser rechazada, observó que había más modelos con prótesis como ella, eso la lanzó a probar como modelo con tan solo 15 años. Momento desde el que Chiara no ha parado de combinar la moda con sus estudios.

Fue tan solo hace unos meses cuando llegó su gran oportunidad: el concurso de Miss Italia. Al concurso confiesa que llegó sin apenas esperanzas pero finalmente lo consiguió y se hizo con el puesto 3 entre las 32 finalistas del certamen. Convirtiéndose en la segunda dama de honor de la ganadora, Carlota Maggiorana.

Una experiencia muy feliz, pero a la vez muy dura para la joven modelo. Ya que asegura que tuvo que enfrentarse a constantes mensajes ofensivos en las redes sociales.

'Haters' a los que Chiara ha sabido darles una lección de humildad con su mensaje: "Puedo decir que me siento cambiada, me siento más fuerte, más segura. Siempre he dicho que me gustaría que mi mensaje llegara a tantas personas como fuera posible. Hoy, el día después de la final, me siento muy bien conmigo misma porque realmente lo he puesto todo y lo he visto recompensado con todos los mensajes de apoyo que me han llegado. No hay nada que me haga más feliz, ¡no hay más victoria hermosa!", ha declarado en una de sus recientes publicaciones.

Más noticias relacionadas...

- H&M elige a una modelo con cicatriz de apendicitis para su campaña de baño

- La bloguera en silla de ruedas que demuestra que en el estilo no hay barreras

- Esta 'instagramer' convierte su marca de nacimiento en una obra de arte 'glitter'