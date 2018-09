22 sep 2018

La modelo Lara Leito (Moscú, 1993) cuenta que su carrera empezó por casualidad, "de una forma muy espontánea", algo que suelen decir muchas modelos, pero que en su caso fue literal: ella nunca pensó en dedicarse a la pasarela, pero a su alrededor todo el mundo estaba convencido de que sería una buena opción para ella. El primero, su novio, el actor Adrien Brody, al que conoció en Cannes y con quien mantiene una discreta relación desde hace seis años.

"Me dijo que por qué no lo intentaba. Yo estudiaba en ese momento y la universidad era crucial para mí, nunca se me había ocurrido empezar una carrera de modelo. Pero ocurría una cosa sorprendente. En todas partes donde íbamos, la gente me preguntaba: "¿Eres modelo?". Llegó un momento en que se convirtió en algo chocante. "¿Por qué no lo intentas?", me dijo Adrien. Así que di el paso. Pero ser modelo solo es una parte de lo que hago, no es un trabajo para toda la vida. Nunca habría dejado mis estudios. ¡Mis padres me hubieran matado! A ellos les pareció bien, mientras no abandonase mi educación. Me daba libertad para viajar".

Empezar a los 22

Cuando hizo su primera campaña, un editorial para la revista L’Officiel, que se fotografió en Roma, Lara tenía 22 años. "Ya no era una niña. Por eso, este mundo nunca fue peligroso para mí, me sentía protegida. Nunca me he sentido amenazada o he tenido miedo. Y, gracias a Adrien, ya conocía a mucha gente", asegura.

Comenzó a desfilar en la London Fashion Week, a posar para revistas como Vogue y a colaborar con marcas como Grisogono o Rosa Clará. Con el tiempo, se ha convertido en una asidua de la Gala Amfar y de las alfombras rojas de los festivales de Cannes y Venecia. Su excepcional belleza, en la que se mezclan genes de ascendencia rusa, moldava, rumana y osetia, la ha convertido en una de las modelos rusas más deslumbrantes.

Lara estudió Bachillerato Internacional en Lausanne y en la actualidad está terminando su posgrado en Administración de Empresas, en la especialidad de Marketing y Comunicación, en la Universidad de Berkeley

(EE.UU). "Es duro seguir el ritmo de las entregas semanales de mis trabajos y llegar a tiempo a los exámenes", asegura. Pero esa es su prioridad. Su futuro lo ve ligado a la comunicación, al branding, a la preparación de eventos, pero desde detrás de las cámaras, en una empresa o una fundación.

Lara, al volante de un Mazda MX-5 Red Heritage, lleva mono de cuero de Zadig & Voltaire. pinit

Pintar y escribir

Pero Lara tiene, además, otra pasión: la pintura. "El arte es muy importante para mí, desde que era muy pequeña", explica. En su Instagram menciona a menudo su visita a exposiciones de artistas como Bacon o Banksy, o sus visitas a la Biennale de Venecia. Una de sus tías es Stella Kesaeva, una conocida coleccionista, presidenta de la Fundación Stella Art Foundation y comisaria del pabellón ruso en la Biennale de Venecia entre 2011 y 2015. "Yo pinto en un estilo contemporáneo y experimento con la mezcla de soportes y materiales", explica. Lara escribe, además, sobre lifestyle, viajes y gastronomía para Vogue Rusia.

Ante casi todas las preguntas, la modelo pone por delante el respeto de una ética del trabajo. "Cuando, empecé, me sorprendió cuánta paciencia hacía falta para ponerse delante de la cámara o subirse a una pasarela –explica–. Y me di cuenta de lo esencial que es hacer que la gente se sienta bien, es duro trabajar con gente estresada. Así que trato de ser fácil, de hacer las sesiones lo más agradables posible, a pesar de que viajo mucho y, en ocasiones, estoy muy cansada". De hecho, su vida es un continuo ajetreo entre Nueva York, Los Ángeles y Europa que le obliga a pasar muchos días sin dormir, aunque "nunca pierdo el buen humor, es esencial", reconoce.

Su concepto de la belleza tiene mucho que ver, también, con esa capacidad de ser positiva y optimista. "En realidad todo el mundo puede ser bello, porque es algo que se proyecta desde adentro –apunta–. Mucha gente parece guapa, pero al final te quita la energía. Por su puesto es bonito atraer la atención, pero no es tan importante como ser bello por dentro".

¿Y cómo lleva el hecho de ser la novia de Adrien Brody, uno de los actores más conocidos de Hollywood? "Lo llevo bien, porque no sigo lo que dicen los medios. Cuando se trata de relaciones personales, estar pendiente de lo que otras personas dicen de ti o de tu vida puede ser muy destructivo–explica Lara Leito–. Yo no hago ningún comentario al respecto porque no me gusta llamar la atención".

Quizá por eso, en sus redes sociales –tiene más de 240.000 seguidores en Instagram–, jamás muestra nada relacionado con su vida privada, salvo alguna fotografía junto a sus padres. "Tengo claro que son, básicamente, para hablar de mi trabajo".

El secreto de una vida sana

Lara Leito apuesta por un estilo natural tanto en belleza como en moda. Estos son sus consejos básicos:

“Depende de la edad, pero lo básico debe ser algunos días de ejercicio a la semana y comer bien”. Lo mejor para mi piel… “Si estás sana, tu piel estará mejor. Es importante protegerla del sol e hidratarla, no solo la cara, también el cuello y el pecho. Cuanto antes empieces, mejor. No necesitarás demasiado maquillaje”.

“Si estás sana, tu piel estará mejor. Es importante protegerla del sol e hidratarla, no solo la cara, también el cuello y el pecho. Cuanto antes empieces, mejor. No necesitarás demasiado maquillaje”. Mi estilo… “Cuando no trabajo, es muy casual, deportivo, pero cuidado. Me gusta mostrar mis abdominales. Llevo vaqueros de cintura baja, crop tops, leggings, pantalones ceñidos, tops, y me gusta la joyería de plata rock style”.

“Cuando no trabajo, es muy casual, deportivo, pero cuidado. Me gusta mostrar mis abdominales. Llevo vaqueros de cintura baja, crop tops, leggings, pantalones ceñidos, tops, y me gusta la joyería de plata rock style”. En la alfombra roja… “Me gustan todos los diseñadores, pero sobre todo Cavalli, Ermanno Scervino y Zuhair Murad”.

“Me gustan todos los diseñadores, pero sobre todo Cavalli, Ermanno Scervino y Zuhair Murad”. Una noche perfecta… “Pasar tiempo en casa y cocinar con mi pareja, sin teléfonos, con un buen vino y disfrutando de la compañía. Y después ver una buena película”.

