Aún no hay un letrero con el nombre del nuevo bufete en el portal de la céntrica calle de Madrid donde se han instalado, pero una voz al otro lado del telefonillo lo anuncia y nos invita a subir. Entre cajas aún por ordenar, el equipo de cinco mujeres que forma The Guernica Group está a pleno rendimiento. Al frente, Almudena Bernabéu, la única española que trabaja en casos de justicia universal, tanto aquí, en la Audiencia Nacional, como en Estados Unidos.

Su carrera comenzó defendiendo a los inmigrantes que intentaban legalizar su situación en nuestro país. "De su mano, abrí los ojos. Las cosas que me contaron esos sin papeles me cambiaron para siempre". Eran los años 90. Una década después se fue a vivir a San Francisco y decidió defender a los centroamericanos que huían de las guerras.

También colaboró con el proceso que sentó en el banquillo al general golpista Augusto Pinochet, por violar los derechos humanos en Chile. Aquel fue el primero de una larga lista de casos que han permitido juzgar asesinatos y genocidios cometidos en todo el mundo. Como la masacre en la que murieron seis jesuítas –cinco de ellos españoles- y dos asistentas de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, en 1989. Entre ellos estaba Ignacio Ellacuría, el teólogo de la liberación que trataba de mediar entre la guerrilla y el Gobierno. La acusación, en la que participó Bernabéu, vinculó al expresidente Alfredo Cristiani con el crimen y la Audiencia Nacional juzgará este año a uno de los militares implicados.

En 2013 llegó la condena a 80 años de prisión al general Efraín Ríos Montt, por el genocidio de la población maya durante los 16 meses en que fue presidente de Guatemala. A él se le atribuye el asesinato de unas 10.000 personas, aunque durante el conflicto que ha durado 36 años 200.000 personas fueron exterminadas y 100.000 mujeres violadas. El Tribunal Constitucional anuló ese fallo 10 días después, pero el caso sigue abierto.

Ahora continúa enfrascada en esta batalla a favor de los derechos humanos a través de The Guernica Group, el despacho internacional que ha fundado y con el que trabaja desde Londres, San Francisco y Madrid. Este último lo dirige mano a mano con Maite Parejo, abogada y vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Juntas han logrado otra victoria: la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra nueve altos oficiales sirios, liderados por el presidente Bashar Al-Assad, por terrorismo y torturas. "Es un buen comienzo", asegura la abogada.

Mujerhoy: El caso Siria es la primera acción penal admitida a trámite, en todo el mundo, contra miembros del ejército sirio ¿Cómo lo han conseguido?

Almudena Bernabéu: El juez Eloy Velasco ha admitido la querella de A. H., la hermana sirio-española de un ciudadano sirio que fue detenido, torturado y ejecutado por las fuerzas de seguridad en 2013. El juez ha actuado en favor de la víctima, aunque hasta ahora una hermana no tenía suficiente estatus jurídico. Según nuestra Ley de Justicia Universal, modificada por segunda vez en 2014, solo una esposa o un hijo de una víctima española podían presentar el caso. Es lo que llamamos un litigio estratégico, porque hemos buscado la rendija que deja la ley para demostrar al legislador que, cuando uno tiene leyes malas, hay que cambiarlas. Es muy importante, porque pone a España al nivel que debe estar respecto de los estándares internacionales y de las normas que establecen las convenciones de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, los tribunales internacionales... Y el auto del juez además innova, diciendo que existe la capacidad real de establecer una colaboración internacional en materia penal. El juez busca así una coalición internacional con Francia y Alemania, que también han intentado procedimientos judiciales contra Bashar Al-Asad. Las cifras del horror en Siria superan los 500.000 muertos, 117.000 desaparecidos y 11 millones de refugiados o desplazados. La decisión del juez Velasco es muy importante para las víctimas que buscan justicia.

Mujerhoy: ¿Qué es para usted la justicia universal?

Almudena Bernabéu: Es un principio que permite la aplicación extraterritorial de la ley penal o civil de un país, en ejercicio de una facultad (que en mi opinión es obligación de los estados) de combatir la impunidad ante crímenes internacionales, condenados y reconocidos por todos y que deben ser investigados y perseguidos. Para ello, todos los estados deben poner a disposición sus jurisdicciones. Es el espíritu de los procesos de Nuremberg contra los nazis: que atrocidades como las vividas no queden nunca en el olvido y que los tribunales nacionales investiguen y castiguen a los culpables.

Mujerhoy: ¿La decisión de luchar por esa justicia universal le viene de familia? ¿Por qué ha decidido dedicar su vida a ella?

Almudena Bernabéu: No hay un precedente directo en mi familia. Aunque con los años me he dado cuenta de que el silencio de mis abuelos respecto a su prisión en un campo de concentración durante la guerra civil y la resignación con la que ocultaron todo lo que vivieron pudo ser lo que me indujo a elegir mi camino. Pero desde muy pequeña me he metido en líos por identificarme con los menos populares; siempre sentí la necesidad de defender a los más débiles. La justicia universal llegó después y casi por accidente. Pero lo que está detrás, el principio de superar fronteras formales y humanas para ejercer el deber de proteger a las personas, que en mi opinión es un deber de los Estados, lo llevo tatuado en el alma.

Mujerhoy: ¿Cómo surgió la idea de crear The Guernica Group para seguir luchando por ese derecho universal?

Almudena Bernabéu: La idea la he ido fraguando durante los 14 años que he estado compaginando mi trabajo en el Center of Justicie and Accountability (CJA) de San Francisco, como directora transnacional y directora legal, y en la Audiencia Nacional española. La idea inicial fue tender puentes entre Estados Unidos y Latinoamérica, donde se acababan las dictaduras y se empezaban los procesos de justicia transnacional. Trabajamos en cómo podíamos compaginarlo con demandas civiles en los tribunales estadounidenses y más adelante, en la Audiencia Nacional española. Casos como el de Guatemala y los jesuitas son la muestra de un trabajo coordinado, porque el litigio nacional recoge además el impacto internacional. Así nació la idea de The Guernica Group.

Mujerhoy: ¿Por qué decidió usar el nombre de Guernica?

Almudena Bernabéu: Uno de los casos en los que he trabajado, el de los jesuitas asesinados en el Salvador en 1989, me cambió la vida. Allí conocí al que fue mi mentor, el jesuita vasco Jon Cortina, que sobrevivió a los bombardeos de Guernica y que siempre me dio energía para seguir y no rendirme. Era importante reconocérselo. Guernica, además, es un nombre que engloba todas las barbaridades contra las que luchamos: bombardeos de civiles, impunidad, crímenes de guerra... y es sinónimo de resistencia civil y de resiliencia para seguir luchando.

Mujerhoy: Dicen que su visión creativa le ha ayudado a situar la justicia española en el ámbito internacional.

Almudena Bernabéu: No sé si por ser creativa en un mundo más rígido como el americano, pero sí es cierto que mi visión siempre ha sido amplia y global. Me apasiona crear estrategias, implicar a víctimas, a sociedades... Creo en la justicia transnacional, en una visión de conjunto. Y pienso que se conoce muy poco la gran labor que se ha hecho en nuestro país en casos de justicia universal. Poca gente sabe que algunos de los casos judiciales más importantes del mundo, desde el juicio contra Pinochet hasta los vuelos de la CIA, son españoles.

Mujerhoy: En más de una ocasión, ha dicho que el ejercicio de la justicia universal quedó mermado por la reforma de 2014, que lo limita a los casos en los que hay españoles implicados. ¿Qué opina sobre el anuncio de la nueva modificación de la ley?

Almudena Bernabéu: Mi mantra es que España debe defender los derechos humanos, como miembro de la UE y de la comunidad internacional. Y ahora se abre un nuevo capítulo para que esos cambios tan necesarios se hagan reales. El primer paso, importantísimo, ha sido nombrar una comisión de expertos con una trayectoria de compromiso con la defensa de los derechos humanos. Tenemos una oportunidad única para hacer una reforma equilibrada que reconcilie y no separe. Los derechos humanos deben estar en la agenda de todas las ideologías.

Mujerhoy: Seguro que, a menudo, escucha argumentos como: “¿Por qué España tiene que solucionar los problemas de otros países?”. ¿Qué piensa cuando los oye?

Almudena Bernabéu: Creo que en nuestro país tenemos que cambiar nuestro concepto de justicia universal. No se trata de creer que España debe asumirla en solitario, como si fuéramos quijotes, sino que queremos buscar avenidas de cooperación con franceses, alemanes, italianos… Se trata de impactar internacionalmente, para así limpiar también nuestra propia casa.

Mujerhoy: Últimamente, algunas decisiones judiciales han provocado una fuerte reacción social, como la del caso de la Manada. ¿Cree qué la sociedad está cada vez más implicada en estos asuntos?

Almudena Bernabéu: Las actuaciones de los jueces tienen un impacto directo en la sociedad y no creo que los tribunales deban estar al márgen. La sociedad española pide ser escuchada, se mueve hacia determinados temas; es un primer paso para cambiar las cosas.

Mujerhoy: En el caso de Guatemala, además de 200.000 asesinatos, hubo más de 100.000 mujeres violadas. Pero, gracias a su trabajo con la ONG Women’s Link, ampliaron la querella por genocidio también a las violaciones. ¿Ha influido en su forma de afrontar ahora los casos, desde una perspectiva de género?

Almudena Bernabéu: Esa perspectiva de género me ha marcado mucho; ahora la utilizo en todos los casos. De hecho, Patricia Sellers, una de las mayores expertas internacionales, que fue abogada ante los tribunales penales internacionales que juzgaron los crímenes de Yugoslavia y Ruanda, forma parte de nuestro equipo de consultores.

Mujerhoy: Cada día, convive con declaraciones e imágenes de torturas y asesinatos, como las 50.000 fotografías de los 6.000 casos que ha recopilado el Informe Ángel sobre el conflicto en Siria. ¿Cómo lo sobrelleva?

Almudena Bernabéu: Si en tus casos pones tu corazón, te pasan factura personal; pero si no fuera así, no lo podría hacer. Lo que sí he aprendido es a celebrar más la vida. También es cierto que me he vuelto más “blandita” y tengo mayor necesidad de llorar. Lo suelo hacer por cosas aparentemente sin sentido, pero es una vía de escape. Aunque para eso, mi mejor aliada sigue siendo mi bicicleta: aún sigo haciendo muchos kilómetros para vaciar mi cabeza.

Mujerhoy: En más de una ocasión, ha contado que su madre le cantaba canciones de Víctor Jara cuando era pequeña. ¿Qué ha sentido al lograr, el pasado julio, la condena de nueve oficiales chilenos por el asesinato del cantautor, 45 años después?

Almudena Bernabéu: El de Víctor Jara ha sido un caso muy emocionante. Aprendí de la coherencia y la resistencia a través de su viuda y de sus hijas. Fue conmovedor, además, profundizar en lo que Chile anhelaba, que les fue arrebatado.

Mujerhoy: ¿En qué lugares del mundo está trabajando su equipo ahora?

Almudena Bernabéu: En muchos al mismo tiempo: en Colombia, con el tema de la violencia sexual durante el conflicto armado; en Nigeria; en Siria; en el oeste de África… Además, por fin habrá juicio en España por el caso de los jesuitas. Hemos conseguido extraditar al coronel Montaño; está en la cárcel esperando a ser juzgado en la Audiencia Nacional y nosotros, junto con Manuel Ollé, lideraremos la acusación particular. Será la primera vez que se juzga este caso lejos de las presiones de los poderes fácticos salvadoreños. Este crimen cambió el curso de la guerra por su repercusión en todo el mundo.

Mujerhoy: ¿Con qué sueña Almudena Bernabéu?

Almudena Bernabéu: Siempre he querido llevar la justicia desde España hacia el mundo y ahora tengo la plataforma para hacerlo.

12 Casos sin fronteras Chile. Contra Augusto Pinochet, por 96 casos de violación de los derechos humanos contra españoles y el asesinato del diplomático Carmelo Soria. Argentina. Contra los exmilitares Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, acusados de crímenes contra la humanidad entre 1976 y 1983, por los “vuelos de la muerte”. Guatemala. Por el genocidio contra la población maya. El Salvador. Asesinato de seis jesuitas (cinco españoles) y dos personas más. Tíbet. Denuncia contra dos expresidentes y seis exaltos cargos del gobierno chino por genocidio en Tibet. Este caso provocó la reforma de la ley en 2014. Vuelos de la CIA. Contra Estados Unidos, por el uso del aeropuerto de Palma por parte de aviones de la CIA, para el traslado secreto de prisioneros. José Couso. Contra soldados de de E.UU., por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak en 2003. 2. Holocausto nazi Holocausto nazi. Querella de un superviviente y los familiares de otras cinco víctimas españolas, contra cuatro exresponsables de las SS. Israel. Por el asalto israelí a la Flotilla de la Libertad, que en 2012 intentó llegar a las costas de Gaza para entregar un cargamento de ayuda humanitaria. Marruecos. Contra oficiales argelinos y miembros del Frente Polisario por genocidio y desapariciones en los campos de refugiados de Tindouf. Ruanda. Por crímenes de lesa humanidad y genocidio de cuatro millones de personas, entre ellas nueve españoles, en Ruanda y Congo entre 1994 y 2000. Siria. Por terrorismo y crímenes contra la humanidad.

