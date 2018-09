27 sep 2018 Mujerhoy

Barcelonesa de padres guineanos, reivindica su identidad afroespañola en su libro Ser mujer negra en España (Plan B).

1. María Estrella Bela

Mi madre

No es que haya marcado mi vida, es que me la ha dado. Gracias a ella he devenido la mujer que hoy soy. Y el nombre no se lo pudo poner mi abuela con más acierto, porque es mi estrella y mi guía, además de mi apoyo más incondicional.

2. Rita Bosaho

Diputada Española

Rita Bosaho pinit

La primera mujer diputada negra en el Congreso. Una persona de talante afable, cercana, tranquila, sincera y con unas ansias eternas de aprender. Rita es, para mí, muestra de que la representación importa.

3. Silvia Albert

Actriz

He visto su obra No es país para negras varias veces, y sé que seguiré emocionándome y llorando. Con este montaje, ha sacado a la luz muchas vivencias de las mujeres negras en España, está removiendo conciencias, y espero que lo siga haciendo. Yo, mientras, estoy contenta de poder contarla en mi círculo de mujeres cercanas y admiradas.

4. Remei Sipi

Escritora y Ensayista

“Tía Remei”, para mí. Rebolana de nacimiento, como mi padre, preside la Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola y fue promotora de la Federación de Asociaciones de Mujeres Africanas en España. Es una luchadora por los derechos de las mujeres, que reivindica con fuerza el papel y la presencia de la mujer africana.

5. Angélica Dass

Fotógrafa

Cuando descubrí su proyecto Humanae quedé maravillada. Por fin alguien mostraba la diversidad del llamado “color carne” y ofrecía un discurso alternativo sobre las razas y las personas “de color”. Su trabajo es admirable.

6. Lucía Asué Mbomío

Periodista

Lucía Asué Mbomío pinit

Conocer a Lucía es enamorarse de ella. Curiosa, viajera, creadora de interesantes documentales. Leer su “librito” –como ella lo llama–, Las que se atrevieron debería ser obligatorio en los institutos.

7. Astrid Jones

Actriz y cantante

Transmite cuidados, calma, dulzura. Y, cuando canta, su voz es una fuerza arrolladora. Verla en su medio, el escenario, es disfrutar; tenerla como amiga con quien pensar en voz alta es maravilloso.

8. Consuelo Cruz Arboleda

Conferenciante y Política

Consuelo Cruz Arboleda pinit

Si pienso en mujeres luchadoras, ella viene a mi mente. Cuando reivindica justicia es tenaz y tiene un espíritu incansable. Conocerla me abrió muchas puertas, pero, sobre todo, supuso tener en mi camino a una mujer de la que aprender.

9. Bisila Bokoko

Emprendedora

Es una mujer fuerte y decidida que transmite paz, calidez y confianza. Uno de sus proyectos, BBALP, abre bibliotecas en distintos países africanos. Es, para mí, una de las coach más motivadoras que he encontrado. Que me llame “hermanita” es un honor.

10. Francine Gálvez

Presentadora

Francine Gálvez pinit

Fue la primera mujer negra española que muchas de nosotras –chicas negras jóvenes– vimos en la televisión. Yo era una cría y me hacía ilusión ver a una mujer negra, profesional, dando las noticias.

Además...

- ¿Qué deseos destructivos llevaron a Patricia Aguilar a someterse a un perverso?, por Isabel Menéndez

- Anna Castillo y Lola Dueñas hablan de madres posesivas y el precio de la libertad

- Lara Leito, modelo, administradora de empresas y novia Adrien Brody