30 sep 2018 mujerhoy

1. Valentina Tereshkova (cosmonauta, ingeniera y política)

Fue la primera mujer que salió al espacio y orbitó nuestro planeta, en 1963. En un vuelo en solitario, además. Su ejemplo me enseñó que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre.

2. Joan Báez (cantante)

Las canciones y el gran activismo político –en defensa de la libertad, la justicia y la igualdad entre etnias, géneros y religiones– de esta cantautora estadounidense han sido una gran inspiración para mí desde que era una adolescente.

3. Marie Sklodowska Curie (física, química y radióloga)

Científica de corazón, su disciplina y su pasión la llevaron a ganar el Premio Nobel siendo, además, esposa y madre. Es de las pocas personas que han recibido el Nobel más de una vez, y una de las dos que lo han obtenido en dos campos diferentes de conocimiento.

4. Jo March (personaje de Mujercitas, de Louise May Alcott)

Una chica valiente que, en pleno siglo XIX, consigue realizar su sueño de ser escritora y ver mundo, y además encuentra el amor. Un modelo en mi infancia.

5. Berthe Morisot (pintora)

Pintaba tan bien como sus colegas varones, los famosos impresio-nistas, pero descubrió temas y perspectivas nuevos. Me enseñó a mirar lo mismo de otra forma; y también que las mujeres podemos ser artistas, como los hombres.

6. Lita Cabellut (pintora)

La más reciente de mis influencias. Una gran pintora, apasionada y sabia, que crea belleza y verdad con su mirada sobre el mundo. He tenido la suerte de que algunas de sus obras hayan servido como portada a mis novelas.

7. Elia Estevan Payá (mi madre)

Mi modelo de mujer cariñosa, trabajadora y fuerte. Me enseñó que nadie es más que nadie y que, con respeto, puedes decir todo lo que piensas. Me animó a ser independiente para que, si me quedaba con un hombre, fuese por elección y no por dinero. Y me hizo el mejor regalo, además de la vida: me enseñó a leer.

8. Teniente Ripley (persona de Alien, de Ridley Scott)

Una mujer que vive y trabaja en el espacio como los hombres. Su valor la lleva a enfrentarse al monstruo y vencerlo. Ni femme fatale, ni damisela en apuros, ni mujer florero. En 1979 fue una revolución como modelo femenino.

9. Katharine Hepburn (actriz)

Versátil, moderna, encarnaba a mujeres que a menudo se comportaban como hombres sin perder el humor. No cumplía los cánones de belleza y llevaba pantalones. ¡En mi instituto estaba prohibido!

10. Úrsula K. le Guin (escritora)

Sensible, inteligente, y luchadora, revolucionó la ciencia ficción y nos abrió la puerta a todas las escritoras jóvenes. Una feminista de corazón y cerebro. Su novela La mano izquierda de la oscuridad me sigue fascinando.