30 sep 2018 IXONE DÍAZ LANDALUCE

Cuando, hace unos años, El poder de los introvertidos cayó en sus manos, Glenn Close tuvo una revelación. Siempre había sido tímida, pero leyendo aquel best seller se dio cuenta de que, en realidad, era una introvertida de manual, que prefería quedarse en casa con sus animales que arreglarse e ir a una fiesta. Quizá por eso apenas pisa Hollywood y, en cierta forma, nunca ha sentido que formara parte del show business. Tampoco le ha hecho falta para convertirse en un icono.

En las distancias cortas, Close desprende una serenidad aplastante, es educada y cálida pero, efectivamente, también es extremadamente tímida. Vestida con pantalones, camisa abotonada hasta el cuello y zapato plano, es la imagen de la normalidad y la clase. Apenas lleva maquillaje y luce su característica melena plateada.

Después de una infancia traumática, en la que su padre arrastró a toda la familia a seguir los pasos de una secta religiosa, la universidad le abrió los ojos y le descubrió la interpretación. Desde entonces, su carrera siempre se ha cocinado a fuego lento, pero eso no le ha impedido convertirse en una de las actrices más importantes de su generación, gracias a películas como Atracción fatal y Las amistades peligrosas. Sin embargo, también ostenta un molesto récord: es la actriz viva con más nominaciones al Oscar que no tiene una estatuilla en propiedad. Pero la Academia podría hacer justicia con ella este mismo año. En La buena esposa (estreno, 19 de octubre) interpreta a la mujer de un afamado escritor que acaba de ganar el premio Nobel. Su interpretación es magnífica y algunos críticos consideran que es la mejor de su carrera. A sus 71 años, Glenn Close sabe algo de dinámicas de pareja endiabladas.

Mujerhoy Supongo que una actriz de su trayectoria es muy selectiva a la hora de elegir un papel ¿Qué le atrajo de este personaje?

Glenn Close Para mí el reto era entender a esta mujer. Tenía muchas preguntas y, tratando de responderlas, me di cuenta de que la relación con su marido era mucho más compleja de lo que pensaba… No puedo interpretar a alguien si no le entiendo, si no encuentro una forma de quererle sin juzgarle.

Mujerhoy En la película, su hija Annie da vida a su personaje cuando era joven. ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar juntas?

Glenn Close El director me contó que estaba teniendo problemas para encontrar una actriz. No le encajaba nadie. Y yo pensaba: “¿Debería decírselo?”. Al final, lo solté: “Mi hija es actriz…” [Risas]. No tenemos ninguna escena juntas, pero me encantó compartir la experiencia con ella. Hizo un gran trabajo. Estoy muy orgullosa.

Mujerhoy ¿Y le dio muchos consejos?

Glenn Close ¡Oh, no! Nunca le doy consejos. Ella ha crecido conmigo en esta industria y acaba de cumplir 30 años, así que… ¡No se me ocurriría! Si alguien me pide consejo, estoy encantada de dárselo, de otro modo no me atrevo. Ni siquiera a mi hija.

Mujerhoy Pero la industria del cine puede ser también muy despiadada. ¿Le hizo alguna advertencia a Annie sobre cómo funciona este negocio?

Glenn Close Yo siempre he estado rodeada de gente maravillosa, de la que he aprendido mucho, a la que respeto y que tienen un gran talento y muchísima empatía. Que mi hija creciera rodeada de esa gente ha sido un regalo. Por eso tomo como un insulto que la gente diga: “¿Y te parece bien que tu hija sea actriz?” ¡Eso es exactamente lo que yo he hecho con mi vida! ¿Por qué no querría que mi hija lo experimentara?

Mujerhoy Pues tiene toda la razón. Supongo que me refería al lado oscuro de la fama, la exposición mediática, la falta de privacidad…

Glenn Close Nosotros nunca hemos tenido ese estilo de vida… Yo me tomo mi profesión muy en serio. Para mí es un arte, un oficio, algo en lo que mejoras cada día…

Mujerhoy La película arranca con una escena de sexo entre un matrimonio maduro. ¿Por qué cree que, en nuestra sociedad, sigue siendo un tabú el sexo en la tercera edad?

Glenn Close Supongo que no forma parte de nuestra cultura pensar que la gente mayor sigue teniendo vida sexual. Si los hijos nunca quieren saber que sus padres tienen sexo, ¡peor con los abuelos! [Risas]

Mujerhoy ¿Hay que hacer pedagogía también sobre este tipo de cosas?

Glenn Close Claro. Por eso me encanta esa escena. Tener el pelo blanco no quiere decir que no disfrutes del sexo. Supongo que hay gente que piensa que con la edad pierdes el interés, pero desde luego… ¡ese no es mi caso! [Risas]

Mujerhoy Interpreta a una mujer que siempre ha vivido a la sombra de su marido. Ese tampoco ha sido nunca su caso, más bien al contrario…

Glenn Close Sí, pero he pensado mucho en mis abuelas y en mi madre, que ni siquiera fue al instituto, pese a que era una mujer extremadamente inteligente. Al final de su vida, cuando tenía 90 años, me dijo: “Siento que no he logrado nada”. Y sé a lo que se refería. Era una lectora voraz, podría haber ido a la universidad, podría haber sido una gran artista, pero nadie alimentó sus pasiones y ella nunca reclamó sus derechos. Su potencial fue desperdiciado y eso me entristece muchísimo.

Mujerhoy ¿Y qué pasa cuando es la mujer la que tiene más éxito que el hombre? ¿Crea eso tensión en una pareja?

Glenn Close No digo que sea una situación imposible de gestionar. Depende mucho de la personalidad de cada hombre, claro. Pero, en general, ellos encuentran esas situaciones muy difíciles de digerir.

Mujerhoy ¿Cómo ve la situación del movimiento feminista?

Glenn Close Creo y espero que nunca volvamos donde estábamos antes. Esta nueva generación no lo va a permitir. Al mismo tiempo, creo que las mujeres nunca lo vamos a tener fácil. Siempre será un equilibrio problemático. Pero tengo mucha esperanza. Siento que estamos asistiendo a una auténtica revolución y que, a partir de ahí, vamos a evolucionar hacia sociedades más justas e igualitarias. Eso sí, queda mucho por hacer.

Mujerhoy ¿El #MeToo ha logrado cambiar algo en la industria del cine?

Glenn Close Creo que sí, conozco a mucha gente en Hollywood que se está dedicando a que esa revolución sea real. Ya hay productoras y creadores, como Ryan Murphy, que han instaurado una nueva forma de hacer las cosas. Por ejemplo, estableciendo que al menos el 50 % de los proyectos tengan a una mujer al frente.

Mujerhoy Es usted un icono en esta profesión. ¿Viene eso con una carga de presión adicional?

Glenn Close ¡No voy por ahí pensando que soy un icono! Para empezar, no vivo en Hollywood. No tengo un gran séquito ni guardaespaldas. Mi único séquito es mi perro. Esa manera de pensar no forma parte de quien soy. Mis preocupaciones son otras.

Mujerhoy Hollywood está en deuda con usted: seis nominaciones al Oscar y ninguna estatuilla. Este papel huele a nominación. ¿Sueña con el Oscar o ya ha dejado de desearlo?

Glenn Close No, lo cierto es que ganar un Oscar significaría muchísimo para mí. Siempre es maravilloso que tus compañeros de profesión te nominen y me encantaría sumarme a la fiesta, gane o no. Pero he estado nominada seis veces y… ¡aquí sigo!

Mujerhoy Además, ganar un Oscar se ha convertido en un trabajo en sí mismo. Hay que hacer campaña durante meses, entrevistas, promoción...

Glenn Close Antes no era así. Solo se juzgaba tu trabajo. En realidad, fue Harvey Weinstein el que inventó las campañas de los Oscar… No sé si eso continuará sin él.

Mujerhoy Algunas actrices de su generación se han quejado de que los únicos papeles interesantes los acaparaban usted y Meryl Streep. ¿Hay más oportunidades ahora para las actrices maduras?

Glenn Close Yo hace mucho que dejé de esperar a que sonara el teléfono. En los años 90, empecé a producir las películas que quería protagonizar y sigo haciéndolo. Pero sí, creo que ahora hay más oportunidades, gracias a las plataformas on line, los canales de pago y a que son las propias mujeres las que están creando más personajes femeninos.

Mujerhoy Siempre ha sido una persona social y políticamente comprometida. ¿Lo siente como una responsabilidad?

Glenn Close Es un asunto delicado… Hay quien piensa que la gente les va a hacer caso solo por ser famoso y no es así. Hablar públicamente de cuestiones políticas me da respeto porque no quiero hipotecar mi voz como artista. Mi forma de luchar contra lo que está pasando en mi país en los últimos tiempos es escribir o llamar a los senadores y congresistas.

Mujerhoy También está haciendo una gran labor por terminar con el estigma que rodea a las enfermedades mentales. ¿Por qué es importante esta causa para usted?

Glenn Close En mi familia hay muchas personas que las sufren: mi hermana padece trastorno bipolar y mi sobrino, esquizofrenia. Es algo muy personal para mí. Tienes que tener una conexión real con la causa que defiendes.

Mujerhoy ¿Qué es lo que más feliz le hace en este momento de su vida?

Glenn Close ¡Estar en casa! Y tener un buen libro y tiempo para leerlo. Me hace feliz que mis hermanos vivan a 15 minutos de mí. Estar cerca de mi familia es lo más importante para mí.

Mujerhoy ¿Y los rodajes? ¿Todavía le hace feliz ser actriz?

Glenn Close ¡Oh, dios mío, sí! No sabría hacer otra cosa.