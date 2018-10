2 oct 2018

Solo quien tiene que compaginar deporte de elite y estudios comprende lo cuesta arriba que se puede hacer en ocasiones. Ese es el caso de Nuria Blanco, delantera del Dépor Abanca y de las categorías inferiores de la Selección española, con quien acaba de rematar un ciclo. ¿Sus sueños? Ascender a la primera división con el cñub coruñés y debutar, algún día, con la absoluta.

Charlamos con la joven de cómo está el panorama futbolístico para ellas en la actualidad y de cómo es el día a día de quien sabe que debe formarse por si, en un futuro, el fútbol deja de ser un sustento suficiente.

Mujerhoy ¿Cómo la recibieron sus compañeras al llegar con la plata Mundial al vestuario del Dépor Abanca?

Nuria Blanco Muy bien. También estaban Malena (Mieres) y Tere (Abelleira) que venían de ser campeonas de Europa.

Mh ¿Qué es lo primero que se pasa por la cabeza cuando una asume que es subcampeona del mundo?

N.B. En el momento que acaba el partido, lo que piensas es que ojalá hubieras sido campeona. Pero la verdad es que tenemos que estar muy orgullosas todas, porque subcampeona del mundo no lo es cualquiera y nosotras lo hemos conseguido. Tenemos que disfrutarlo y ser consciente de que esto dura para siempre.

Mh. ¿Y cuánto cuesta asumir que se ha perdido una final.?

N.B. A todas nos gustaría ser campeonas, pero los partidos hay que jugarlos y enfrente hay otro equipo. Aún así, por el campeonato que hicimos, nos merecíamos algo y la plata es un más que merecido premio

Mh. Lo tuvieron muy cerca.

N.B. Sí, el partido tuvo sus fases. Fuimos superiores en algún momento, solo que ellas tuvieron la suerte de marcar lo que tuvieron y nosotras, lo fallamos.

Ahora hay que intentar dar el salto a la absoluta"

Mh. ¿Qué balance hace de sus años en las categorías inferiores de la Selección? Porque ya se le acaba.

N.B. Acabo este año, como muchas de las que estábamos allí y, ahora, hay que intentar el salto a la absoluta, que si no es este año espero darlo en algún momento, porque, a mí, el fútbol me costaría dejarlo. En las categorías inferiores he aprendido un montón, desde los 14 que empecé. He pasado por lesiones y he sufrido al perder algunos partidos, pero he disfrutado un montón de la experiencia.

Mh. Habla de las lesiones. ¿En quién o en qué se apoya una cuando se tiene que quedar fuera?

N.B. Sentí el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis amigos… De toda esa gente que me rodeaba y que, al fin y al cabo, te ayudan a animarte, aunque solo tú sabes lo que duele. Sientes la tristeza de no haber podido estar en el campo con tus compañeras, pero sabes que formaste parte de ese grupo.

Mh. ¿Cómo de complicado es compaginar los entrenamientos con las clases?

N.B. Llevó compaginándolo casi toda mi vida. Llega un momento en el que se te hace un poco más difícil y tienes que elegir una de las dos cosas por encima. Yo, a nivel futbolístico, creo que estoy llevándolo bastante bien. He puesto un paso por encima el fútbol, pero nunca he dejado los estudios. Por esa parte estoy muy contenta, porque hago lo que me gusta y también estudio lo que me apetece. Lo llevo lo mejor que puedo. A veces, sí que puede llegar a estresar un poco llevar ese ritmo todas las semanas, sobre todo, en época de exámenes, pero lo vas sacando.

Mh. ¿Se puede hacer una vida medianamente normal al nivel que estamos hablando?

N.B. Si que estos primeros años, que salí de casa, estaba más agobiada, pero te acabas acostumbrando. Sobre todo a acabar los entrenamientos cansada y tener que ponerte a estudiar o levantarte temprano al día siguiente. Pero, cuando se quiere, se puede.

Mh. ¿Qué es lo que más echa de menos que tienen los hombres y las mujeres del fútbol no?

N.B. Lo que más echamos de menos todas o casi todas es el reconocimiento que ellos reciben y nosotras, pues no. Como que estamos un poco más escondidas. Se nota mucho más en la Selección española, aunque es uno de los sitios donde más se nos da a ver, donde tenemos más escaparate. Porque en los clubes, si no son muy grandes, no se te da mucho reconocimiento. Después el sueldo… pues ya sabemos cómo va todo. Pero yo nunca me paré a pensar en el dinero, porque con lo que tengo, me apaño y no le doy tanto valor como el que se nos dé a ver más

Mh. ¿Sigue siendo el fútbol un deporte machista?

N.B. A primer nivel, sí que sigue siéndolo. Se nota que las cosas van cambiando, pero no creo que lleguemos a ser lo mismo, a estar equiparadas. Nos va a costar bastante.

Ver esta publicación en Instagram volvemos Una publicación compartida de Nuria (@nuriadepor11) el 16 Sep, 2018 a las 2:13 PDT

Mh. ¿Cómo se presenta la temporada con el Dépor Abanca? ¿Se nota la base que se ha hecho estos años

N.B. Hay ha construido una buena base, solo que los resultados no fueron los esperados. Este año creo que se está haciendo equipo para ascender, que es lo que se intenta conseguir. Esta semana que he estado con las chicas he visto que hay un grandísimo equipo para conseguir las cosas.

Mh. ¿Hay buen ambiente en el vestuario?

N.B. Sí, tanto con las que ya estábamos, que siempre hubo un buen ambiente, como con las que han llegado. La verdad es que yo en ese aspecto estoy supercontenta y va a seguir siendo así toda la temporada.

Mh. ¿Se sienten suficientemente valoradas por la afición del Dépor?

N.B. Sí. Tanto dentro como fuera del campo estamos muy contentas por la gente que tenemos detrás, que nos viene a ver cada partido y que, en todo momento, se preocupa por nosotras. Somos las chicas del Dépor y eso se valora.

Mh. ¿Cuál es la mayor satisfacción que ha vivido en un campo de fútbol?

N.B. Sentirme dentro del campo, sobre todo cuando jugaba con los chicos, sentirme querida. Porque en aquellos tiempos, igual no estaba tan bien visto que una niña jugase contra todo chicos, y yo sentí la satisfacción de que nadie mirase mal o hiciese comentarios poco apropiados.

Más noticias de fútbol femenino...

- Las mujeres avanzan terreno en el fútbol

- Susana Guasch: "En el fútbol hay cromañones que no asumen que una mujer les cuente un partido"

- Rebelión en el fútbol femenino español: machismo y otros trapos sucios