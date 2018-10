2 oct 2018

¿Qué hace Jane Fonda para aparentar una edad inferior a la que tiene? ¿Son sus hábitos alimenticios, la práctica de ejercicio diario, su actitud ante la vida o una combinación de todas ellas. Reunimos a través de sus propias frases durante las entrevistas que ha concedido a lo largo de su vida algunas de las cuestiones que explican por qué nos parece siempre mucho más joven de lo que es.

Todo lo que hace rejuvenecer más rápido

Pensar en la edad como en una escalera

“Necesitamos revisar nuestro modo de pensar la edad. El antiguo paradigma dice ‘Naces, mueres, llegas a la plenitud en los años medios de la vida y luego empieza el declive hasta la decrepitud. Si miramos la edad como si subiéramos una escalera en la que a medida que se gana altura se gana sabiduría, bienestar, alma, habilidad para intimar y vivir con intención y con ganas tendríamos una perspectiva más optimista del proceso de envejecimiento”. Así, Jane Fonda cree que una actitud positiva, incluyendo humor, gratitud y adaptabilidad, ayudaría a vivir más años.

Revisar de dónde viene uno

Para la actriz es difícil afrontar el futuro si no sabemos de donde venimos. Por eso ella pasa mucho tiempo pensando en su infancia, en sus relaciones, y en los sentimientos que tiene sobre los años de su juventud. Ella sugiere hacer frecuentes “revisiones de la vida” excavando en los recuerdos para confrontar nuestros demonios y poder avanzar.

Abandonar el perfeccionismo

Jane Fonda, como muchas mujeres, pasó mucho años de su vida persiguiendo la perfección. Incluso desde su infancia, momento en el que su padre le hizo sentirse físicamente imperfecta y ella tuvo que luchar contra la bulimia. “Somos seres completos y dejamos de serlo cuando tratamos de ser completos. Me llevó mucho tiempo aprender esto”.

Controlar tu vida

“Durante mucho tiempo pensé que si no estaba con un hombre dejaría de existir”, llegó a decir Jane Fonda. Pero a los 62 años se divorció de Ted Turner y pasó siete años soltera. Y fue así como aprendió a ser fuerte e independiente. Ahora aconseja a las que tienen entre 20 y 30 años algo que se resume en la siguiente frase: “No se vendan baratas”.

Amar a cualquier edad

Jane Fonda asegura que el amor puede ser incluso mejor en el tercer acto de la vida. “Cuando me enamoré otra vez ya no necesitaba a un hombre. Es cuando entras así a una relación cuando consigues altas cuotas de intimidad”, explicó en una entrevista en la que habló de su relación sentimental.

Mantener las apariencias

“Sigue invirtiendo en tu aspecto y en gustarte a ti misma y a los demás”, aconseja la actriz quien no dudó en retocar sus ojeras y su mentón a los 72, y no se arrepiente. “Yo me sentía muy bien pero siempre tenía cara de cansada. La cirugía estética no es el mejor camino para todas pero sí debe serlo invertir tiempo y dinero en mantener una buena apariencia porque hacerlo también proyectará tu belleza interior.

Cortar los malos hábitos

No consumas alcohol, no fumes, reduce el consumo de azúcar y grasas saturadas … esto sirve a cualquier edad, especialmente a las avanzadas. “Ahora más que nunca eres lo que comes, así que eleva el consumo de frutas y verduras”.

Dormir más, y no menos, con la edad

Incluso hoy con 80 años, Jane Fonda asegura dormir entre ocho y nueve horas diarias. “El sueño profundo es crucial para reparar los tejidos y equilibrar las hormonas”, explica. El envejecimiento suele alterar los patrones de sueño, por eso ella sugiere hacer ejercicio durante el día, no consumir bebidas con cafeína después de comer y aumentar el consumo de alimentos que contengan triptófano natural, como la leche y el pavo.

Mantener el interés por todo

No dejar de aprender nunca y no perder el interés por las cosas que nos rodean. “Eso es más importante que resultar una persona interesante para el resto de la humanidad”, sentencia.

Otras noticias sobre mujeres maduras

- Cómo adelgazar en la menopausia o al menos no engordar.

- Mujeres maduras y autoestima: cómo fortalecerla tras la menopausia.

- Cómo afecta la menopausia a la piel.

- Los mejores alimentos para la menopausia.