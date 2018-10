6 oct 2018

Tenía solo dos años cuando se plantó por primera vez ante una cámara para protagonizar un anuncio de flotadores. A los seis ya era actriz de doblaje y con apenas 14 conseguía su primer papel en la pantalla, en la televisión británica. Desde entonces, ha encandenado apariciones y éxitos en la pequeña pantalla y en el cine, en una carrera que ya suma 18 años, a pesar de que Michelle acaba de cumplir los 32.

Jenner, hija de una actriz y bailarina y de uno de nuestros mejores actores de doblaje, habla con naturalidad y un tono despojado de vanidad, quizá porque asume el oficio como quien respira. Lleva a sus espaldas algunos de los personajes femeninos de mayor resonancia de nuestro cine y televisión y está acostumbrada a la responsabilidad. "Ser actriz empezó como un juego. Me divertía estar con otros niños. El truco está en que me lo siga pareciendo; un juego serio, pero un juego. Y meterme en los papeles como los niños se meten en el juego: si juegan a ser un pirata, lo son de verdad. Eso intento buscar en cada personaje".

La reina Isabel la Católica en la serie 'Isabel'; Sara, en 'Los hombres de Paco'; Silvia en 'No tengas miedo', de Montxo Armendáriz; o Beatriz en la 'Julieta' de Pedro Almodóvar son algunas de las mujeres fuertes que ha encarnado en la pequeña y gran pantalla. Y parece decidida a seguir en esa línea. Ahora la actriz se mete de nuevo en la piel de dos personajes de armas tomar. La primera es Sara, una joven anarquista en la Barcelona de principios de los años 20. En esa época violenta y corrupta, a punto de iniciarse la dictadura de Primo de Rivera, el director Dani de la Torre ('El desconocido') sitúa 'La sombra de la ley' (estreno, 11 de octubre), una historia de gánsteres protagonizada por Luis Tosar, Ernesto Alterio y Paco Tous. La segunda mujer fuerte a la que Jenner pone cara desde hace muy poco es Andrea, la hija del dueño de un local nocturno, convertido en tapadera del tráfico de morfina en el Madrid de la misma década, en la serie de TVE 'El continental'.

Mujerhoy: Sus dos últimos papeles coinciden en la misma década histórica, los años 20, y antes ha interpretado muchas ficciones de época. ¿Cree que hay que tener una sensibilidad especial para ello?

Michelle Jenner: Creo que todo el que es actor es una persona sensible, tiene empatía y facilidad para acceder a los sentimientos de los demás, que es con lo que trabajamos. No creo que haya que centrarse en la diferencia de época. Con Isabel, el director me decía que lo importante era saber lo que es sentir miedo, lo que es querer. Hay que centrarse en qué siente el personaje en ese momento, aunque por medio aparezca la Inquisición [Risas].

Mujerhoy: ¿Cómo trabajó para interpretar a la luchadora Sara, la joven anarquista de La sombra de la ley, dispuesta a todo para conseguir su objetivo?

Michelle Jenner: Sentí una emoción muy profunda desde el primer momento. En cuanto leí el guion, me dije que quería interpretarlo, y sabía que podía hacerlo.

Mujerhoy: Ha tenido el privilegio de interpretar a muchas mujeres de carácter. ¿Faltan personajes poderosos para las actrices?

Michelle Jenner: Creo que siguen faltando, pero que, poco a poco, hay más. Desde hace unos años, están apareciendo personajes protagonistas de mucho peso, apasionantes. Lo que faltan son historias de mujeres maduras, porque la protagonista de una historia interesante no tiene por qué ser siempre una jovencita.

Mujerhoy: ¿Una mujer fuerte sigue siendo considerada una mujer malvada?

Michelle Jenner: Sí, una mandona [Risas]. Es algo que está muy arraigado, incluso en el lenguaje. Cuando un hombre es así, se dice de él que es un buen líder, pero en el caso de las mujeres siempre tiene connotaciones negativas.

Mujerhoy: ¿De qué trabajo de los que ha hecho se siente más orgullosa?

Michelle Jenner: De todos, grande o pequeño, porque todos van sumando. Es verdad que hay papeles a los que guardas un cariño especial y que se te quedan grabados porque has estado mucho tiempo conviviendo con ellos, como fue en el caso de Isabel. Con él estuve tres años y fue evolucionando en cada temporada. Además, acabas creando casi una familia con el resto del equipo de la serie.

Trench y camisa de Max Mara, falda de Esprit y bolso de Louis Vuitton. pinit

Mujerhoy: ¿Es de esas actrices que se llevan el personaje a casa?

Michelle Jenner: No. El trabajo quizá sí, pero el personaje no. Puedo pensar en una secuencia, pero dicen “Corten” y yo soy Michelle otra vez.

Mujerhoy: ¿Cuál ha sido su mayor acierto a la hora de escoger un papel?

Michelle Jenner: La verdad es que nunca sabes… Recuerdo que, tras Los hombres de Paco, rechacé tres papeles que me ofrecieron, porque eran muy parecidos a lo que ya había hecho. Tenía la necesidad de hacer algo diferente y potente. Y llegó la película de Armendáriz, No tengas miedo [con la que estuvo nominada a los Goya].

Mujerhoy: ¿Con quién le gustaría rodar?

Michelle Jenner: Me gusta que me sorprenda la vida. Hay mucha gente a la que admiro. Por ejemplo, rodé con Almodóvar; es algo que crees que no va a ocurrir, pero de repente llega. Lo que me importa es que sean historias con personajes que me toquen la fibra.

Mujerhoy: Tiene 32 años, pero la hemos visto crecer en la pantalla. ¿Le preocupa cómo puede afectar a su carrera?

Michelle Jenner: Pues sí y no. Es otra guerra de contradicciones que tienes como actriz. Por una parte, intentas no estar pendiente de los cánones de belleza, pero es algo con lo que has crecido y te venden que hay que parecer siempre joven. Lo cierto es que te entra miedo. Porque llegas a los 40 y los papeles ya no son ni tan buenos ni tan numerosos como cuando tienes 25 o 30 años. Pero a mí me gusta crecer, madurar y también poder cambiar algunas cosas, como esa.

Total look de Dior. pinit

Mujerhoy: ¿Qué es lo que más y menos le gusta de su profesión?

Michelle Jenner: Lo que me gusta es rodar, hacer un personaje; que digan "¡Acción!" y "¡Corten!"; trabajar con el equipo... Y, en el estreno, ver la película con tus compañeros. O ir a un festival y comprobar el cariño con el que te recibe la gente. Pero no estoy cómoda en la alfombra roja, voy con nervios por si tropiezo [Risas].

Mujerhoy: ¿Le gusta controlar cómo evoluciona su carrera?

Michelle Jenner: Hasta cierto punto sí, pero no lo puedes controlar todo. Siempre he considerado que es muy importante elegir bien, tanto lo que haces como lo que no. Pero tienes que tener la suerte de poder decidir y no todos la tienen. Yo, siempre que he podido, he procurado ir poco a poco y cuidando bien cada papel que hago, porque me gustaría poder seguir viviendo de la interpretación toda la vida.

Mujerhoy: Usted se define como feminista, sin medias tintas...

Michelle Jenner: Nunca he tenido ningún problema en decirlo.

Mujerhoy: Muchas personas piensan que decirlo en voz alta, tanto en su profesión como en otras, puede traer problemas.

Michelle Jenner: [Risas] Eso ocurre porque todavía hay muchas personas que no entienden cuál es el significado de ser feminista. Desgraciadamente, hay gente que cree que es lo contrario a ser machista, no se dan cuenta de que hablamos de igualdad. Y a las feministas se las trata muchas veces con desprecio. Pero, por supuesto que yo lo soy.

Mujerhoy: ¿Ha notado alguna vez discriminación en su profesión, a pesar de ser ya una estrella?

Michelle Jenner: Bueno, puedo echar la vista unos años atrás, a unas sesiones de fotos en las que, por ser chica, yo posaba ligerita de ropa y mi compañero actor lo hacía bien abrigado [Risas]. Pienso que parte de ser feminista tiene que ver con la libertad de posar como me dé la gana. Pero ahora me pregunto: ¿seguro que en esas ocasiones tenía la libertad para elegir posar con poca ropa o, simplemente, daba por sentado que tenía que hacerlo?

Mujerhoy: ¿Y con respecto al menor sueldo de las actrices?

Michelle Jenner: No he sabido en todos mis trabajos cuánto cobraban mis compañeros. Ahora intento saberlo para defender mi posición, lo que es mío. Pero no he vivido nada muy exagerado

Mujerhoy: ¿Ha sufrido algún tipo de insinuaciones o acoso?

Michelle Jenner: Por suerte, no me ha pasado. Siempre he estado bien cuidada por mi representante. Empecé muy jovencita, pero nunca me he enfrentado sola a este trabajo. Mi madre siempre estaba cuidando de mí o tenía a alguien más mayor al lado.

Mujerhoy: ¿Cree que, poco a poco, están cambiando las cosas en ese sentido?

Michelle Jenner: Sí, este tipo de cambios son muy lentos, pero el primer paso para cualquier cambio es tomar conciencia de que hay un problema. Y creo que eso, afortunadamente, lo estamos entendiendo ya.

