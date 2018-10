11 oct 2018

"¿Cuál es la fuerza que mueve el mundo?", pregunta Martina mordisqueando una galleta. "¿Son de perro?", pregunta de nuevo. "No, integrales... ¿Que qué mueve el universo? ¿El sexo?", le digo. Señalando a su perro, afirma:"Sí y no; la verdadera razón es el amor. Tengo que irme. ¿Te quedas con Viruta?", añade abrazando a su perrillo de mil razas, mientras sale deprisa por la puerta.

Y es que amores los hay de todos los colores: de madre, de tía, de abuela, romántico, galáctico, platónico, amores sigilosos, innombrables, a primera vista, perturbadores, amores de pesadilla y amores tiernos...

'Perrro' (risas), para mí siempre ha habido un tipo de amor incombustible, fiel e imperecedero: el de nuestros mejores amigos.

Mientras escribo estas líneas, Rita, Bufalino y Viruta me miran expectantes. Saben que cuando caiga el sol saldremos de paseo. Los tres son animales afortunados. Muchos no salen de paseo jamás. Son perros tristes, olvidados, atados con una cadena a su caseta, encerrados en perreras, a los que les ha caído en desgracia uno de esos dueños que considera que con comer y ladrar está todo resuelto. Animales que viven en un limbo y que, cuando pasas, ladran enfurecidos (depende del tiempo que lleven así).

Muchos viven en casas aisladas, en urbanizaciones fantasmas... y alguien se ocupa de darles de comer. Los dueños, es una manera de hablar, van los fines de semana; otros, ni eso, y los animales acaban pasando directamente a formar parte del paisaje.

Últimamente, he descubierto a uno de estos seres olvidados: un desaliñado y precioso perro lobo. Vive en una casa que tiene un cartel de "Se vende". Las primeras veces que iba a verle, se escondía. Ahora mueve la cola y ya nos conocemos.

Los dueños son del género ausente. Por descontado, alguien va a darle de comer, ya que si no, se habría muerto. ¿Qué delito ha cometido ese animal? La legislación actual (con variantes en cada comunidad) cuenta con leyes que especifican la longitud de la cadena (en caso de que estén atados), los parques y playas donde no pueden estar, además de todo tipo de aclaraciones, anexos y penalizaciones sobre sus deposiciones. Bien, ¿y las condiciones en las que no pueden estar? ¿Y legislar para que nadie pueda convertir su vida en un suplicio?

El 15 de septiembre, una multitud recorrimos las calles de Madrid: gente joven, abuelos, padres con hijos, gente con perros... Exigíamos ante el Congreso la promulgación de la Ley contra la Crueldad Animal. Claro que siempre hay un escollo. Dicen los defensores de la "fiesta" que hay que ser muy valiente para ponerse delante de un toro. Para mí, la verdadera valentía consiste en terminar de una vez por todas con el sufrimiento de cualquier animal, sea toro, perro, cerdo o becerro.

