12 oct 2018

En muchas escuelas de negocios se estudia El padrino. El motivo es que, dejando de lado asesinatos y corrupción, de las reglas del clan Corleone se pueden extraer lecciones cruciales sobre el arte de llevar una empresa familiar con éxito, tanto en lo económico como en lo personal. Según la Family Business Network (Red de Empresas Familiares), en la Unión Europea hay más de 17 millones de compañías de este tipo, el 60% del total, con 100 millones de empleados. Y en nuestro país, el 89% de las empresas son familiares y generan seis millones y medio de puestos de trabajo (el 67% del sector privado).

En nuestro país, el 89% de las empresas son familiares y crean el 67% del empleo privado.

En los años de la crisis, repuntaron las alianzas empresariales entre madres e hijas, tal y como detectó Everywoman, la mayor red de empresarias de Gran Bretaña. Fue precisamente en los peores momentos de la recesión cuando Paloma Cabanas y su hija Marta Ussía inauguraron su atelier de ropa para niños. Era un sector que conocían bien porque, antes que ellas, la abuela ya tuvo una tienda especializada. “Al terminar Derecho –dice Marta–, le planteé a mi madre volver a nuestros orígenes y sacar partido del conocimiento que teníamos del sector. Nunca he tenido mucha ambición profesional, quería una gran familia y ese plan no encajaba con pasarme 12 horas en un despacho de abogados”. Paloma añade: “La familia va primero. Cuidé de mi madre hasta que falleció, robándole horas al trabajo; y cualquier función del colegio siempre ha tenido prioridad. Las dos lo entendemos así”. Eso cumple con uno de los requisitos básicos en el éxito de un negocio de familia: compartir los mismos valores y la misma visión de negocio.

Teniendo ciertas cosas claras (cargos y responsabilidades de cada uno, normas, toma de decisiones…), las ventajas del negocio familiar son muchas. “Uno de sus principales rasgos es que enfatizan las decisiones a largo plazo, ya que conciben el negocio como un legado que debe perdurar durante generaciones”, señala Rocío Álvarez-Ossorio, responsable de la incubadora de proyectos de EAE Business School. Ella subraya también su mayor rentabilidad, derivada del auténtico compromiso.

Para Silvia Guarnieri, master coach y socia fundadora de la Escuela Europea de Coaching (EEC), los puntos fuertes de la empresa familiar tienen que ver con la confianza, la buena relación y la conexión. Y, sin embargo, “la cara oculta de esa ventaja es la propia confianza: si se toman decisiones sin contar con todos los miembros de la familia, el equipo se divide en vencedores y vencidos, y este segundo grupo se siente traicionado”.

Antes de lanzarse a la aventura... Además de analizar bien el mercado para estar seguros de que existe un nicho y de asegurarse de que el modelo de negocio tiene una ventaja competitiva, Rocío Álvarez-Ossorio, responsable de la incubadora de proyectos de EAE Business School, recomienda lo siguiente:

1. Elegir con la cabeza (no con el corazón). “Ser familia no basta”, afirma la experta. Hay que seleccionar al equipo en función de las cualidades y habilidades necesarias para el proyecto. Si las personas adecuadas son, además, personas queridas, mejor.

2. Sincronizar misión y valores. Hay que tener clara una visión conjunta del negocio. ¿Queremos legarlo a los hijos o hacerlo crecer y venderlo? Todos deben remar en la misma dirección.

3. Las cosas claras. Es necesario pactar un protocolo para que queden claras las reglas: qué aporta cada uno, cuál es su ámbito de gestión y responsabilidad, y quién y cómo puede entrar (y salir) del negocio.

4. Diferentes ámbitos, diferentes reglas. “La norma que rija en la empresa debe ser la de la meritocracia; en la propiedad (los accionistas de la empresa) debe ser el mercado de capitales y, en la familia, el amor”, subraya Álvarez-Ossorio.

5. Déjate aconsejar. Un experto en la gestión de empresas familiares podrá ayudar a los diferentes agentes a exponer y aunar criterios, para que tanto la familia como la empresa vayan en una única dirección.

Esa es una posibilidad que no contemplan Carmen Saenz Varona y Gemma Varona, primas, creadoras de A2style (una plataforma para la compraventa de ropa y accesorios de mujer de segunda mano) y, ante todo, amigas del alma. “En el 95% de los casos, hablamos el mismo idioma. El 5% restante son tonterías”, explica Carmen.

Las relaciones también se pueden dañar cuando las expectativas no se cumplen, cuando no se cierran bien los compromisos, cuando no está claro lo que cada uno va a hacer en la empresa... Natacha Apolinario y Sandra Segimón, fundadoras de Sushita, fueron pioneras en el negocio de las bandejas de sushi en España. Ahora tienen bien delimitadas las funciones de cada una, aunque, a finales de los 90, cuando empezaron, las dos hacían de todo: “Preparar bandejas de makis hasta las tantas de la madrugada, ir a las cuatro de la mañana a Mercamadrid, hacer el reparto... Habíamos hecho una gran inversión y no había marcha atrás”, cuenta Natacha. Hoy han logrado facturar cerca de 10 millones de euros y están a punto de abrir su quinto restaurante. Y siguen yendo de compras juntas.

Su ejemplo contradice las conclusiones de Noam Wasserman, profesor de la Harvard Business School. Según sus investigaciones, las alianzas que se forman con amigos son las menos estables: cada vez que incorporas a uno a tu negocio, tus posibilidades de fracaso se incrementan un 28,6%. “Son equipos que juegan con fuego. Esperan que ese fuego forje un equipo más fuerte, pero también corren el riesgo de que explote”, explica el profesor en su libro Los dilemas del fundador. Puede que el ejemplo más sonado de los últimos tiempos sea el de Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, que se hicieron millonarios poniendo en marcha la red social Facebook... pero perdieron su amistad para siempre.

“Yo recomendaría a alguien que va a montar un negocio que buscara a alguien que fuera su opuesto. En este sentido, siempre cometemos el mismo error. Pensamos que las personas similares a nosotros nos harán la vida más fácil. Y esto no siempre funciona. Lo importante es que nuestro socio tenga habilidades opuestas y los mismos valores”, señala Silvia Guarnieri.

Ahí dieron en el clavo Mercedes y Elena Zubizarreta, hermanas y enamoradas de su empresa de bolsos, pero opuestas y complementarias en casi todo lo demás. “Lo fundamental es el respeto y, en nuestro caso, va acompañado de admiración. Lo que hace la otra nos maravilla, porque no sabemos hacerlo”, explica Mercedes.

Dicen los expertos que los motivos más frecuentes de conflicto son el dinero, la falta de comunicación y el debate sobre si entran o no otros miembros de la familia –propia o política–, lo que en el mundo business se conoce como el “efecto ADN”: “Es decir, no basarse en la meritocracia sino en la relación familiar al incorporar a un familiar o hacer un ascenso”, explica Álvarez-Ossorio. El antídoto para cualquiera de estos “venenos” es no dar cancha a las medias verdades, aunque eso suponga ser brutalmente honestos. Hay que tener la cabeza fría, separar los ámbitos y, si escuece (que muchas veces lo hará), recordar esta frase de Michael Corleone en El padrino: “No es nada personal, solo son negocios”.

Paloma Cabanas y Marta Ussía

Paloma Cabanas y Marta Ussía son madre e hija. Socias de Marta Ussía, ropa infantil por encargo. pinit

Las decisiones atrevidas son de mi madre, mía es la prudencia"

“Mi familia ha crecido entre encajes, cunas y plumetis. Mi madre tenía un negocio de canastilla y ropa infantil. Yo soy enfermera; lo dejé al nacer mi hija mayor y trabajé con mi madre 20 años”, cuenta Paloma. Ahora ha vuelto al sector, esta vez con su hija Marta. Las dos rescataron patrones de la abuela y los renovaron para dar vida a su empresa, que no es una tienda al uso: “Queríamos un negocio que no nos obligara a fabricar por adelantado. Por eso nuestra ropa es por encargo: el cliente elige modelo, tela y talla”. Marta se ocupa de la web y de la atención al público; con los proveedores se entiende más Paloma y entre las dos comparten el diseño. “Ver a mi hija todos los días es un privilegio. También me encanta que mis nietos vengan, que hagan aquí los deberes o quieran ayudar”.

Paloma asegura que todo se decide al 50%, aunque admite ser mandona por naturaleza. “Con mi madre he tenido siempre una relación magnífica –puntualiza Marta–y tenía miedo de que eso se estropeara. Al principio discutíamos más pero, como los buenos matrimonios, hemos ido llegando a acuerdos. Quizá en lo que más chocamos es en que ella es más audaz y yo, más miedosa. Pero creo que parte del éxito se debe a sus decisiones atrevidas y parte, a que yo soy más prudente”.

Están de acuerdo en que no quieren que el negocio absorba su vida. “Quiero quedar a merendar con mis amigas, ir al gimnasio, pasear con mi marido –reconoce Paloma–. Creo que el secreto es crecer poco a poco, no darte un atracón de éxito que luego no puedas asumir”. www.martaussia.es.

Elena y Mercedes Zubizarreta

Elena y Mercedes Zubizarreta son hermanas. Propietarias de Zubi, bolsos únicos hechos a mano. pinit

Todo empezó con un bolso, el Varadero, que Mercedes regaló a su hermana para su cumpleaños haciendo imprimir en el tejido la foto de uno de sus viajes. Todo el mundo quiso uno y así nació Zubi. Seis años después, a ese modelo se han unido muchos más (Dalmatia, Ushuaia, Madeira...) y se venden en 20 países, pero su filosofía es la misma: un diseño elegante, funcional y minimalista en varias versiones (cartera, saco, neceser, bolso de viaje…); una factura artesanal, hecha en España de principio a fin; y fotos únicas, porque las hacen ellas mismas en sus periplos por el mundo.

¿El secreto? De trabajo hablamos nosotras dos y nadie más”

Ellas no conciben esta aventura empresarial en otra compañía y solo vieron puntos a favor en el hecho de ser hermanas: “La ventaja es que nunca escondes nada y se atajan antes los problemas. Lo malo, que hablas sin cortapisas. Conoces el punto débil de la otra y puedes usarlo en caso de enfado”, dicen ambas.

Ese conocimiento profundo sirve para extraer lo mejor de cada una: “Elena es una roca, tiene una mente ágil y rápida, y vela por la seguridad y la realidad. Sin ella sería imposible levantar el negocio”, reflexiona Mercedes. Elena dice de su hermana que “es una kamikaze: une ideas que nunca pensarías y genera otras que te dejan sin habla; es intuitiva y te arrastra hacia las cosas bellas. Es una gran buscadora de información y tendencias, ve todo antes que los demás”.

Las dos tienen claro cuál es el secreto para que el binomio hermanas-socias funcione: “Lo primero, no dejar que nadie más entre en la ecuación; ambas estamos casadas, pero de trabajo discutimos nosotras, sin padres, ni amigos, ni maridos. Ya tuvimos algunos negocios juntas antes y ahí pulimos nuestra relación. Cuando empezamos Zubi, las ideas estaban muy claras: solo nosotras y todo muy claro”. www.zubidesign.com.

Carmen Saenz Varona y Gemma Varona

Carmen Saenz Varona y Gemma Varona son primas. Fundadoras de A2 Style, plataforma premium de intermediación de compra y venta de ropa de mujer. pinit

Las paredes de su estudio madrileño son auténticos muros de inspiración, repletos de fotos de looks sofisticados, accesorios y frases que definen su filosofía de negocio: “Optimiza y rentabiliza tu armario: da una segunda oportunidad a esas prendas que ya no usas y compra prendas que te diferencien”.

Nuestra válvula de escape es reírnos juntas"

Carmen y Gemma son primas y amigas. Ahora, su experiencia (Carmen ha sido directiva en firmas de lujo como Cartier, Audemars Piguet o Carrera y Carrera y Gemma tiene un perfil 100% digital, enfocado al marketing y la comunicación) las ha convertido en el equipo perfecto para idear la plataforma A2style, de compraventa de ropa. La idea surgió de una atinada asociación de ideas: “Las colecciones de moda se suceden y nuestro afán de consumir nos lleva a renovar el armario continuamente. Además, así nos implicamos en la sostenibilidad”. “Lo que no tiene valor para alguien, es un tesoro para otro”, dice Gemma. En esta web se pueden comprar productos de otras temporadas, piezas clásicas o best sellers agotados en las tiendas, de forma fácil y segura. “Ya no queremos poseer; queremos usarlo varias veces, venderlo y comprar otra cosa”, dice Carmen. Según ella, ni se les pasó por la cabeza que emprender juntas pudiera dañar su amistad. “Tenemos tan claro el modelo de negocio y que responde a una necesidad que no tenemos miedo”. Gemma asiente: “A veces surgen diferencias, pero hay una válvula de escape irresistible: reírnos juntas”.

Ellas, que se definen como startaperas senior, saben que la vida a veces sorprende con segundas oportunidades. “Nuestra meta es seguir siendo felices con este proyecto”. www.a2style.com

Natacha Apolinario y Sandra Segimón

Natacha Apolinario y Sandra Segimón son amigas. Socias de Sushita. pinit

En unas vacaciones en México, empezaron a darle forma a la idea de hacer del sushi algo cotidiano en nuestra dieta. “Era 1999 y la comida japonesa era un exotismo en España. Pero nosotras ya habíamos visto que era tendencia en otras ciudades. Los ejecutivos de Nueva York y Londres lo iban comiendo por la calle”.

La vida nos ha puesto juntas y ha demostrado que hacemos el mejor equipo"

Volvieron de aquellas vacaciones decididas a montar una empresa que distribuyera bandejas preparadas. “Teníamos la intuición de que iba a funcionar. Las dos trabajábamos y nos parecía un sueño llegar a casa y encontrarte en la nevera una cena rica y sana ya preparada”, explica Sandra.

En su objetivo de popularizar el sushi, cada una ha impulsado las cualidades de la otra: “Sandra es trabajadora, muy comprometida, tiene una gran visión de negocio, es muy innovadora y perfeccionista”, alaba Natacha. Sandra responde: “Nati es perseverante, luchadora y muy empática, todo el equipo la adora. Además es generosa y valiente. El otro día alguien me dijo que los emprendedores son personas que no tienen aversión al riesgo, y eso le pasa a Nati; a ella todo le parece posible... y lo hace posible”. Su empresa, que en 2012 tenía 50 empleados, cuenta hoy con 270.

“Crecemos a ratios del 40%, que es una barbaridad, así que el día a día es muy exigente y, aunque pasa poco, en picos de estrés puede que tengamos la típica regañina; pero también sabemos decir lo siento”, dice Natacha. “Intuíamos que íbamos a encajar. Y así ha sido. La vida nos ha puesto juntas y ha demostrado que hacemos el mejor equipo”. www.sushita.com.

No te pierdas...

-Work Wife: más que una colega es tu media naranja en la oficina

-Mujeres CEO, ¿ascenso imposible?

-¿Buscas trabajo? Estas son las seis cualidades que buscan los head hunters