20 oct 2018

Andrés Velencoso llevaba tiempo pensando en dar el salto a la interpretación. Ahora no hay quien le pare. Todo empezó con Fin, el primer largometraje de Jorge Torregrosa. Luego vino la serie 'Edha', de Netflix, rodada en Argentina, y dirigida por Daniel Burman. Y ahora es uno de los protagonsitas de Velvet Colección, con un intenso personaje de intenciones siniestras que resulta tan apasionante como turbador.

Andrés Velencoso lleva Jersey de punto y pantalón de Emidio Tucci para El Corte Inglés. Calcetines de Calzedonia y zapatillas de Merkal. pinit

Mujerhoy: ¿Cómo se siente al aterrizar en una de las series españolas de mayor éxito de los últimos tiempos?

Andrés Velencoso: Estoy muy contento de formar parte de la familia de Velvet. Es un proyecto precioso, una marca propia. Y, además, tan reconocido a nivel internacional. El otro día estaba con Marta y la pararon unos australianos, que la habían reconocido. ”¡Eres Clara!”, decían. Y pensé. “Espera, que cuando se den cuenta de que está con Omar…”.

Mujerhoy: ¿Cómo es este personaje tan lleno de dobleces?

Andrés Velencoso: Omar es muy oscuro. Es capaz de matar sin prejuicios. Arrolla a quien tenga que arrollar. Para conseguir lo que quiere, no le importa pisar, raptar o asesinar. Y es lo que pasa con Clara, que casi la mata.

Mujerhoy: ¿Es más interesante interpretar a un malvado?

Andrés Velencoso: Sí, porque da más juego. Aunque es la primera vez que hago de malo malísimo. Pero me lo he pasado muy bien. En cuanto me ponían el maquillaje y me pintaban los ojos, ahí estaba Omar. Y yo me metía en él.

Mujerhoy: ¿Por qué decidió dedicarse a la interpetación?

Andrés Velencoso: Tenía ganas de actuar, pero no sabía cómo dar el paso. Hasta que conocí a Antonio Rubial, que es mi agente ahora. Y él lo vio muy claro. Poco a poco fue presentándome a directores de casting, Hasta que apareció Fin, de Jorge Torregrossa. Y llegó ese momento en el que me sentí preparado.

Mujerhoy: ¿Qué es lo que le hacía sentirse inseguro?

Andrés Velencoso: No tener una preparación tradicional. El hecho de no haber estudiado. Porque se trata de meterte en otro mundo completamente nuevo y diferente. Aunque hay cosas paralelas, como el estudio, la cámara o los focos, que quizá te hacen sentirte más a gusto. Pero es una profesión en la que te expones mucho más que en la de modelo. Tienes que abrirte mucho más.

Mujerhoy: ¿Cómo fue su primer rodaje? ¿Cómo recuerda la primera vez que oyó decir “¡acción!”?

Andrés Velencoso: Lo tengo muy presente. Recuerdo bien los nervios. Me jugaron una mala pasada. No me salía la voz; no me salía nada.

Mujerhoy: ¿Y cómo se ha preparado?

Andrés Velencoso: He ido haciendo cursos. Y luego vas mejorando mucho con la práctica. Me gusta prepararme los personajes, probar cosas nuevas. Me divierte.

Mujerhoy: Se dice que un modelo se involucra menos en los proyectos, que es más pasivo que un actor.

Andrés Velencoso: A mí siempre me ha interesado saber qué está pasando en el estudio. Me gusta mucho la fotografía, ver dónde están las luces, qué hace el equipo. Tengo la necesidad de meterme de lleno en todo el proceso creativo. Cuando llevas casi 20 años trabajando como modelo, como es mi caso, te piden mucho tu opinión. La gente te escucha. Como actor es esencial involucrarse, porque eres una de las herramientas principales para contar la historia.

Mujerhoy: ¿Su idea es seguir compaginando sus dos carreras profesionales?

Andrés Velencoso: Me encantaría, pero es difícil. Con Velvet iba y venía de Londres, donde vivo, para los rodajes. Era más sencillo. Con Edha, que se rodaba en Argentina, se complicó mucho más la cosa. Y resultó muy difícil llevar a cabo otros proyectos profesionales que tenía pendientes. Pero, mientras pueda, lo voy a seguir compaginando. Aunque no tengo prisa. Soy consciente de que ser actor es una carrera de largo recorrido. Y, desde luego, no me puedo quejar, porque no paro de trabajar.

Además...

- Marta Hazas: "El vestuario te ayuda a alejarte de ti misma"

- Andrés Velencoso celebra su 40 cumpleaños con muchas celebridades

- Andrés Velencoso coincide con tres de sus exnovias en una fiesta en Madrid