20 oct 2018

Compartir en google plus

Marta Hazas apenas contaba con dos secuencias en el primer episodio de Velvet. Hoy, su personaje, Clara Montesinos, lleva ella sola el peso de la segunda temporada de Velvet Colección. En esta turbadora trama le toca medirse con un Andrés Velencoso inquietante que interpreta a Omar Ahmadi, el embajador de Irán en España, un hombre despiadado y dispuesto a todo para conseguir sus fines. Pero Marta, que ha protagonizado algunas de las historias de mayor éxito de la televisión, de 'El internado' a 'Gran Hotel', tiene ante sí otros retos importantes como estrenar la primera serie de Amazon en España, 'Pequeñas coincidencias', en la que trabaja con su marido, Javier Veiga.

Marta Hazas luce vestido de lunares con cinturón, de Ermano Scervino, botas altas de Emporio Armani y pendientes de Swarovski Atelier. pinit

Mujerhoy: Debe ser una gran responsabilidad estar en una serie tan importante desde su inicios.

Marta Hazas: Es un lujo. Me siento muy afortunada de estar en un proyecto con tanto éxito a nivel mundial.

Mujerhoy: Su personaje ha sufrido una gran evolución.

Marta Hazas: Empezaron dándome solo dos secuencias en el primer episodio. Clara era una dependienta. Después la nombraron secretaria y al final ha acabado a cargo de las galerías. Ha sido un recorrido lleno de matices. Hasta llegar al viaje a Irán. A partir de ahí, cada episodio parece una película. Es un regalo interpretar un personaje que no se ha agotado con las temporadas.

Mujerhoy: ¿Qué supone la aparición de Omar en la serie?

Marta Hazas: La trama de Irán ha sido como estar en una aventura de James Bond. Yo creo que Clara se siente así.

Mujerhoy: ¿Y cómo ha sido trabajar con Andrés?

Marta Hazas: Ha sido muy fácil. Se nota que conoce bastante bien el medio. Y ha sido muy divertido. Todo ha fluido de forma natural y sencilla. Además, es un gusto y una maravilla trabajar con nuevos compañeros que alimentan las tramas y las historias de Velvet.

Mujerhoy: ¿Cómo se vive una serie en la que el vestuario y los decorados pesan tanto?

Marta Hazas: Llevo desde 2010 haciendo series de época y, para mí, decorados y vesturario suponen tener un porcentaje muy importante del personaje ya hecho. ¡La ropa condiciona hasta el movimiento físico! En Clara se nota, sobre todo, en que esas faldas tubo que lleva hacen que camine de una manera específica. Influyen hasta en esa coquetería que tiene. El vestuario te ayuda a alejarte de ti misma y a ser más el personaje.

Mujerhoy: ¿Así es como utiliza Clara sus armas de mujer?

Marta Hazas: Yo creo que las armas de mujer no hay que reducirlas solo al físico y al vestuario. Todos utilizamos lo que tenemos. En la época en la que transcurre Velvet las mujeres estaban relegadas a nivel profesional. Era muy difícil. Y Clara hace muy bien ganándose su espacio. Luego vemos que es una mujer potente, que sabe resolver, y que no se queda solo en su vestuario.

Mujerhoy: ¿Su intención es seguir trabajando en televisión?

Marta Hazas: Estoy muy contenta con mi trayectoria. Siempre he trabajado en televisión en series de éxito. Pero también he hecho mucho teatro. Quizá me gustaría hacer algo de cine. Pero lo que quiero es seguir compaginando las series con los escenarios.

Además...

- Andrés Velencoso: "Me lo he pasado muy bien haciendo de malo malísimo"

- Las chicas de 'Velvet Colección' cuentan sus momentazos del rodaje

- El misterio del bañador que le da sed a Sara Carbonero y Marta Hazas