22 oct 2018

Si hay un ejemplo claro de que el trabajo duro tiene su recompensa, ese es el de las hermanas Pérez. Yolanda y Cristina forman Yolancris, la firma de novias y vestidos de fiesta que ha pasado de un taller familiar en Sabadell a una firma internacional que desfila en París y Nueva York, y que viste a Lady Gaga, Beyoncé, Shakira y las hermanas Kardashian. Ellas dos forman el tándem perfecto: Yolanda se encarga del diseño y la producción, y Cristina de la gestión administrativa y comercial de la empresa. Pero es Yolanda la que lleva la voz cantante. “Mi madre siempre se había dedicado al sector nupcial, y cuando cerró la empresa en la que trabajaba, mi hermana y yo decidimos empezar este proyecto con ella. Fue en el 2004 y empezamos con muy poca gente. Éramos solo tres personas. Ahora somos más de 40”, recuerda. “En ese momento hicimos una primera colección muy pequeña y fue la primera vez que vinimos a la Feria de Barcelona (hoy la Barcelona Bridal Week, que se celebra cada año en la capital catalana). Fueron 52 vestidos, me acordaré toda la vida. Y a partir de ahí se encaminó todo. Asumimos nuestros papeles a la perfección. Yo cogí la dirección creativa de toda la empresa porque había estado en el proceso de diseño y confección de los trajes. Y mi hermana, que había estudiado ADE y ya había llevado la gerencia de diferentes empresas, se encargó de la parte administrativa”, explica Yolanda.

A la conquista de los mercados

Son una firma 100% española, pero el 90% de sus ventas se hacen fuera de nuestras fronteras. “Lo producimos todo aquí. Recurrimos a talleres externos, sí, pero también están en Barcelona. Lo malo es que es muy difícil encontrar a gente que sepa coser y bordar porque en las escuelas de hoy no enseñan nada de eso. Nosotras trabajamos de una forma muy artesanal y estamos constantemente enseñando a gente. Siempre digo que esto se parece ya más a una escuela que a un taller”, bromea Yolanda. “Es como antiguamente, cuando había un maestro y un aprendiz. Si era bueno, se quedaba con el maestro o ponía su propio taller, que es lo justo”, asegura.

Pero de puertas afuera, Yolancris trabaja para 45 países repartidos por todo el mundo, desde EE.UU. hasta Emiratos Árabes. “Tenemos más clientes extranjeros que españoles. Un 90% de fuera frente a un 10% nacional -explica Yolanda–. Y a veces es difícil trabajar con ellos porque, en la mayoría de los casos, nuestros clientes son tiendas multimarca en las que no hay modista y hay que hacer el vestido prácticamente a medida. Ellos venden el traje, nos pasan las medidas de la clienta y hacemos el vestido para ella. Por eso nuestro trabajo es totalmente artesanal, esto no lo hace nadie”, asegura Yolanda. Pero esa diferencia es, precisamente, lo que las ha hecho llegar a lo más alto. No solo a tener un éxito arrollador con sus diseños nupciales, que ya tienen identidad propia. También a vestir con sus trajes de fiesta a celebrities internacionales, como las hermanas Kardashian, Beyoncé y Lady Gaga. “En el caso de Lady Gaga (vistió de Yolancris en la actución que hizo en el desfile de Victoria’s Secret en el 2016) fue una sorpresa. No teníamos constancia de nada porque el estilista no nos avisó. Cuando te piden un traje nunca te dicen si se va a poner el tuyo o el de otro, tienen muchas opciones para escoger y nunca sabes cual será la definitiva al final”.

Más allá de celebridades, las hermanas Yolancris visten, sobre todo, a novias. Y el hueco que supieron ver para ellas en este mercado fueron los vestidos con un toque bohemio y hippie, alejados del estilo de la novia tradicional de iglesia. La firma ha evolucionado con los años y, aunque mantiene diseños fieles a ese estilo, ahora se mezclan con trajes más cercanos a la alta costura. “Quiero que la gente vea que no solo hacemos vestidos boho. Y creo que lo hemos conseguido con las últimas colecciones. Tenemos diferentes líneas, la bohemia es verdad que es la que más nos define, es nuestra seña de identidad. Pero también hacemos cosas más clásicas que son alta costura”, explica Yolanda, que asegura no tener un vestido favorito en una colección., Su hermana Cristina apunta que “siempre es el que más esfuerzo le cuesta”.

Industria blanca “España está muy bien posicionada en el sector nupcial y cuenta con empresas muy potentes. La gran mayoría en Barcelona”, explica Yolanda.

“Aquí hay un núcleo muy importante. Aunque te diría que el mayor productor de vestidos es China, y al final hay muchas firmas de aquí prefieren producir allí”, concluye.

El proceso creativo

“Yo no dibujo –asegura–. No empiezo por un boceto, lo hago siempre por las telas. Me encargo yo misma de ir a comprarlas y, aunque elegirlas parezca una tarea difícil, si sabes lo que te gusta, lo haces fácil”, cuenta Yolanda. ¿Tan claras tiene las cosas cuando crea una colección? “Es que no hay tiempo para las dudas. Cuando tienes un muestrario delante de 800 referencias o lo tienes claro o te consumes allí mirando”, explica. “Pero también me equivoco. A veces cojo una tela y pienso: “¿Cómo he podido comprar esto?”. Al final es mucho trabajo, pero todo depende de la seguridad que tengas. Si sabes lo que quieres ver al final del proceso, es mucho fácil. Y, aunque parezca mentira, va todo rodado”. Y es que el método de trabajo de Yolanda es simple: “Yo siempre hago lo que quiero, si no, ya estaría trabajando para otros. Pero siempre hay algún vestido que elaboro teniendo en cuenta a la parte comercial, a mi hermana, que me dice “este hazlo porque se va a vender”. Y sigo su consejo porque es ella la que lleva los números. Creatividad y números son dos antagonismos que tienen que ir de la mano. Porque si no, te pegas un batacazo impresionante”.

