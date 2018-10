30 oct 2018

El código penal en España establece que el acoso sexual consiste en: "la presencia de requerimientos por lenguaje verbal, no verbal o escrito para relaciones sexuales con una persona que las está rechazando". Y lo que le sucedió a Blanca Gómez el pasado 28 de octubre fue justamente eso. Ella se encontraba comprando un café en un local de Atocha, cuando dos jóvenes, de entre 20 y 23 años según su relato, se acercaron a ella y violentaron su cuerpo al "restregarle" su pene en sus glúteos.

"Le digo : -¿ Qué haces? Me contesta: - Niña, no te lo creas tanto. Le digo: - Te he preguntado que qué haces, qué si no te han enseñado que los cuerpos ajenos no se tocan sin permiso. Me dice : - Eres una vieja, eso te gustaría a ti, y me manda callar con el gesto poniéndose el dedo índice en vertical delante de la boca. Entonces estallo, grito: - Pues a las señoras mayores no se les manda callar, ni se les restriega el pene por su culo. ¿Eres un aprendiz de violador o has violado ya a alguna mujer?!!!! si te acercas te saco los ojos, valiente!!!! Me grita: - Puta, zorra vieja! ", describe Gómez en un post en Facaebook ya que ha tiene más de 16.000 interacciones y se ha compartido más de 9.000 veces.

Gómez cuenta también como dos desconocidas se levantan para acompañarla. "Una mujer de más o menos mi edad y una chica de la edad de los chicos, a las que no conozco de nada, se levantan a la vez cada una de sus mesas, se ponen a mi lado y la más joven les dice: - Venid si sois tan valientes, que voy a ser yo quien os saque los ojos! La mujer de mi edad me pregunta si estoy bien y me coge del brazo. Los niñatos se van con su helado con la cabeza abajo".

El incidente no llegó a más, por suerte. Pero el problema sigue, se mantiene. Las cifras de violencia de género son terribles. En lo que va de año, 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, en total 971 desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar. El problema con el acoso es que rara vez es denunciado y por lo tanto las estadísticas aún no arrojan cifras exactas. Según datos del Consejo Europeo, más de la mitad (55 %) de las mujeres en Europa había sufrido acoso sexual.

En el relato, que se podría considerar una denuncia pública a lo ocurrido, continúa: "(...) las miro y me pongo a llorar. Me insisten en que si estoy bien y les digo que si, que lloro de emoción. Nos abrazamos. Cada una vuelve a su sitio y yo prosigo mi camino por Atocha".

El mensaje final es claro, Blanca pide lo siguiente: "Mujeres, no nos callemos más. Gritemos, dejémoslos en evidencia, unámonos, ayudémonos. Esto es solo el principio. Vamos a acabar con el machismo".

El clamor feminista que ha crecido en España en este último año ha comenzado a hacer efecto. La indignación de las mujeres tomó fuerza ante la sentencia de La Manada y desembocó en un 8 de Marzo de impacto internacional. Y aunque todavía no se ha logrado el cambio social que se exige no se puede negar que cada vez son más las mujeres que dejan de lado el silencio y se animan a denunciar y a decir ¡Basta!