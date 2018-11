3 nov 2018 guillermo espinosa

Para ser una de nuestras grandes actrices jóvenes, de cerca Inma Cuesta resulta sorprendentemente menuda. En vaqueros, con un suéter blanco y la cara lavada, y con esa actitud resuelta y veloz, de mujer a la que no le gusta perder el tiempo, habla con la gracia y el desparpajo propios de los cómicos andaluces. Un recital de naturalidad jocosa, que te hace recordar su enorme amistad con la familia León. Es decir, con María y con Paco, también grandes cómicos, a los que define como “sus hermanos”. Es precisamente esta amistad de años la que la ha traído a esta sesión de fotos. Porque Inma Cuesta está a punto de convertirse (otra vez), en la reina de la pequeña pantalla de la mano de Paco León, que dirige para Movistar+ Arde Madrid, una comedia inauditamente rodada en blanco y negro, en la que se recrea la vida y misterios de Ava Gardner en su paso por el reprimido y pueblerino Madrid de principios de los años 60. La serie retrata de forma realista, pero también con cierta nostalgia y mucho sentido del humor, aquellos tiempo de ingenuidad forzosa, pero sin revanchismos y con una extraordinaria capacidad de síntesis.

Mujerhoy ¿Cómo llegó al proyecto de Arde Madrid?

Inma Cuesta Soy como la hermanastra de Paco. A parte de la profesión, es como si fuéramos familia a través de María (León). Una noche Paco me habló del proyecto y, bueno, me maravilló la idea que me quisiera para algo. Lo admiro mucho, he visto todos sus trabajos, me parece un ser iluminado. Así que quedamos un día, con Ana Rodríguez Costa que es la cocreadora de la serie [y pareja del actor y director]. Me contaron que querían hacer una serie sobre los años en que Ava Gadner estuvo viviendo en España. Que la iba a dirigir Paco, y que yo y él seríamos los protagonistas, porque la historia iba a estar contada desde el punto de vista de los criados de Ava. Me fascinó, claro. Me dijo que Ana Mari, mi personaje, era una mujer de la Sección Femenina, que era coja... y yo cada vez más entusiasmada. Creo que Paco me ha hecho uno de los mejores regalos como actriz: un personaje lleno de matices, con un arco interpretativo y emocional que no he visto en mucho tiempo ni en televisión, ni en cine, ni en ninguna parte. Es un personaje complejo, lleno de aristas y muy interesante. Me encantaba su evolución, cómo se va quitando capas y termina defendiendo su espacio, su sitio, negándose a ser dominada por un hombre y lo que termina diciendo, en aquella época. ¡Eso sí que es un discurso feminista de base!

Mujerhoy Dado que su personaje acaba tomando conciencia feminista y rechaza el sometimiento, ¿podría contarnos cómo fue su descubrimiento real del feminismo?

Inma Cuesta De esto se está hablando mucho ahora y me parece peligroso que parezca una moda, porque se habla de feminismo, pero se actúa poco. Creo que hay que ser consencuente con lo que hacemos y lo que decimos. En el trabajo y en el día a día. Me he leído el libro de Leticia Dolera, Morder una manzana y creo que es necesario que ella lo haya escrito y que todo el mundo lo lea. Eso me parece activismo, eso es hacer cosas. A mí me han ofrecido personajes y he rechazado películas precisamente porque el punto de vista era machista. Esa es otra forma de activismo. No limitarse a poner un hashtag... que sí, que eso genera comunidad, pero hay que implicarse más. Y dar respuestas. Yo lo he hecho: me han preguntado en un photocall que cuándo iba a ser madre y le he respondido al periodista que si le había hecho la misma pregunta a Raúl Arévalo, que había pasado antes. Esas puntualizaciones públicas son necesarias. Esta serie, también, porque en ella se intercambian los roles varias veces: lo que se supone que tiene que decir o hacer un hombre, lo termina diciendo o haciendo una mujer. Interpretar eso también es activismo.

Mujerhoy Ana Mari, su pesonaje en la serie, se muestra al principio con toda la rigidez de la enseñanza de la Sección Femenina. ¿Se documentó sobre el movimiento y esos años para componer el papel?

Inma Cuesta Sí, vi cosas. Hay vídeos en internet. Paco León insistió mucho en que viera la película La tía Tula (Miguel Picazo, 1964), porque creía que había mucho de Ana Mari en ese personaje. Es evidente que sé de dónde venimos, que conozco el pasado de este país, aunque no tuviera datos concretos. De todas maneras, habiendo protagonizado títulos como La voz dormida (Benito Zambrano, 2011), esto no me pillaba de nuevas... Me sigue sobrecogiendo y sorprendiendo, pero es que hoy sigue existiendo este tipo de educación. Cada vez menos, pero ocurre. Soterradamente.

Camisa de Sandro y sortija de Bulgari. pinit

Mujerhoy Mientras crecen los movimientos ultras en todo el mundo, parece que esta serie se ha rodado en el momento oportuno.

Inma Cuesta No ha sido pensado, ni nada por el estilo. La serie en realidad retrata, y creo que muy bien, el contrapunto que supuso la llegada de Ava Gadner a toda esa opresión de la dictadura. Habla de esa necesidad de vivir, de celebrar... es casi una oda a la vida. Es fascinante cómo una mujer como Ava, tan inmensamente libre, logró pasar tanto tiempo en esa España...

Mujerhoy Pero la serie describe muy bien esa picaresca española, un relativismo de nuestros principios. Su personaje, siendo de la Sección Femenina y tratando de llevar una moral intachable, no duda en ejercer de delincuente casi mejor que los propios delincuentes...

Inma Cuesta Sí, nos retrata muy bien a los españoles, a lo que fuimos; y sobre todo a los madrileños. Tiene algo muy castizo. Mi personaje tiene una moral supuestamente intachable, pero en dos minutos puede convertirse en una gángster. He disfrutado pudiendo saltar de la comedia al drama íntimo, con un personaje tan antipático al principio y tan entrañable al final. La serie tiene una paleta de colores impresionante... y eso que está rodada en blanco y negro [Risas].

Me considero valiente. No me gusta tener miedo nunca, y menos en mi profesión".

Mujerhoy Ya había rodado en blanco y negro en Blancanieves (2012)…

Inma Cuesta El blanco y negro suma a la historia, tiene algo hipnótico, algo de clase, de elegancia... me parece precioso. Y en este caso es una apuesta arriesgada de Paco. Pero, como es un ser iluminado, al final le ha salido bien.

Mujerhoy En esta película sale con las cejas sin perfilar, cojea, su personaje es arisco y antipático casi todo el rato, y hay una escena con una piedra que... ¿No le daba miedo el qué dirán?

Inma Cuesta Yo no tengo vergüenza ninguna. Nunca. Y aquí hemos hecho barbaridades. Yo le decía a Paco todo el rato: “¿Tú eres consciente de me pides que me tire por ahí y yo me tiro?”. Tenía una confianza tan plena en él y en lo que estábamos haciendo, que me daba igual. No me gusta tener miedo. Y menos en mi profesión. Además, creo que es el primer personaje que hago a ese nivel de composición. Digamos que sentí que era necesario construirla de fuera para adentro: primero tenía que encontrarla físicamente, hacerme con su cuerpo, y luego buscar los matices internos, su personalidad. La cojera, el pelo en ese moño, la ropa oscura... Todo eso construía el envoltorio, y definía el interior. Y la encontré. Paco, por otro lado, me pedía constantemente que anulase cualquier emoción e insistía mucho en que desapareciera físicamente... mi yo real, quiero decir. Así que eso hice: me veo y no me reconozco. Muy heavy.

Comulgo con comprometernos con la alegría, las ganas de vivir y el deseo".

Mujerhoy Ha hablado de Arde Madrid como una serie que no es ni revanchista ni panfletaria. Pero la verdad es que transmite una sensación de oposición a la dictadura.

Inma Cuesta Yo de política no te voy a hablar. Pero me parece importante saber de dónde venimos, porque se nos olvida. Y me parece muy triste, la verdad, que haya tanta gente peleándose por la exhumación de Franco, cuando deberían preocuparse o enfadarse por que no se recupere a tanta gente que está en las cunetas, aún hoy. Tantas familias que no han podido enterrar a sus muertos. Esta serie, de una forma muy divertida, hace un canto a la libertad frente a la opresión. A través de Ava. Y yo comulgo con eso. Con comprometernos con la alegría, con las ganas de vivir... Incluso con el deseo.

Mujerhoy ¿Dónde coloca el deseo en su lista de prioridades?

Inma Cuesta Es algo muy importante. Si no soñamos, si no deseamos, no vivimos. Si yo no tuviese algo que me apasionara, no tendría ninguna motivación.

Mujerhoy Da la impresión de que esta nueva generación de cómicos españoles es como una gran familia. ¿Se apoyan de forma más intensa que sus compañeros mayores?

Inma Cuesta No particularmente, creo que eso ha pasado siempre. Pero es verdad que yo con María León tengo una relación de un amor profundo y una sensación de familia de verdad. Y eso no me pasa con todo el mundo. Yo hermana de verdad tengo una, Fátima, no te vayas a pensar que estoy huérfana de afectos [Risas]. Te pasa con gente con la que haces una película, como Nuria Gago, o María. Relaciones de amor, amistad, complicidad... supongo que al trabajar con las emociones y entrar en ciertos territorios, al final hay una conexión necesaria que no se disuelve.

Mujerhoy Ha escogido sus papeles para cine y televisión con mucho cuidado. ¿Toma usted misma estas decisiones? ¿Se asesora?

Inma Cuesta Soy muy intuitiva. Y no, no me suele fallar. Esta es una carrera de fondo y son casi más importantes los noes que los síes. Hay que tener la cabeza muy fría, porque los parones de trabajo son grandes y hay que ahorrar. No es que me pase el día rechazando cosas, pero sí lo hago con cuidado: si me ofrecen un papel de comedia parecido a algo que acabo de hacer, intento irme a otro lado. Es un juego interesante.

Chaqueta de Mar y collar de Bulgari. pinit

Mujerhoy Sin embargo, no es reacia a hacer colaboraciones especiales. Las ha hecho para los Javis, para Almodóvar... Siendo una actriz de su estatus, ¿qué le atrae de estos papeles pequeños?

Inma Cuesta Creo que todas las piezas forman parte de un engranaje y que todas son necesarias. Aceptar, por ejemplo, una colaboración en Todos lo saben, la película que Asghar Farhadi ha rodado aquí, es un regalo, no lo puedes ver como otra cosa. Y encima cantando la canción principal de la película... Todo enriquece. Y no creo, aunque esté manido decirlo, que haya papeles grandes ni pequeños. Me parecen mucho más importantes las historias en sí.

Mujerhoy Es extraño que, habiendo debutado en un musical en el teatro, Hoy no me puedo levantar (con canciones de Mecano), y teniendo esa portentosa voz, no haya continuado en el género...

Inma Cuesta Bueno, hice también Ay, Carmela. De hecho, las dos cosas que he interpretado en teatro han sido musicales. Y canté también en La novia. Cada vez me invitan más a cantar, o me suelto más por ese lado.

+

Soy muy hiperactiva, tanto en lo artístico como en lo emocional y eso a veces es agotador".

Mujerhoy No todas las actrices tienen su versatilidad. ¿Algún secreto?

Inma Cuesta El secreto creo que está en que no pienso que esté haciendo una comedia o un drama. La comedia solo funciona si se trabaja desde la verdad, creando un personaje. Sus reacciones reales serán las que generen lo cómico. Y cuanta más verdad tenga, más cómico resultará. Ir a hacer la gracia no tiene sentido, porque no hace gracia realmente. Se me ocurre un ejemplo perfecto: aquel cómico catalán tan serio... Eugenio. Esa es la idea.

Mujerhoy ¿Qué virtudes se ve, en relación a otras actrices de su generación? ¿Qué cree tener que no tengan las demás?

Inma Cuesta No sabría responder. Eso deberían decirlo otros por mí. Cuando salí de la Escuela de Arte Dramático, le pregunté al que para mí era mi maestro: “Paco, me voy para Madrid. ¿Qué consejo me das?”. “Que seas una buena persona y buena compañera. Con eso no te va a faltar el trabajo”, me dijo. Y creo que esto es muy importante: cuidar las relaciones que se establecen durante el proceso, lo que ocurre detrás de las cámaras con la gente que conoces, con el equipo, con el maquillador, con el de producción... Todo eso que hay detrás y no se ve, y que termina por apoyar todo lo que yo hago, creo que es lo más importante.

Mujerhoy ¿Cree que ha muerto ese divismo del cine que representaban estrellas como, por ejemplo, Ava Gardner?

Inma Cuesta Son otros tiempos, es posible que sí. Ella era divina, pero hoy eso no se da. Yo no me he encontrado con nadie así. Creo que eso es más una ficción construida. Si hasta Penélope y Javier, que pueden ser lo más cercano a las estrellas que hay en este país, son absolutamente normales, encantadores, divertidos...

Mujerhoy La prensa del corazón le adjudica constantemente novias y novios. ¿Le molestan estas intromisiones en su vida privada?

Inma Cuesta No las veo como intromisiones. A mí me preguntan cosas o dicen cosas de mí, y me las tomo con absoluta naturalidad. Soy educada, pero no hablo de mi vida, de con quién estoy o de con quién no estoy. Y voy a seguir así. A nadie le interesa, prefiero que se interesen por mi trabajo. Ni me voy a poner nerviosa, ni me va a temblar el pulso, ni voy a perder los papeles.

Mujerhoy ¿Por dónde discurren sus inquietudes intelectuales?

Inma Cuesta Pues leo mucho. Y escribo. Ahora estoy armando una cosa. No es teatro, ni novela. Son ideas, relatos, poesía..., reflexiones. También hago collages y me gusta dibujar. Hago un cajón desastre con esas otras pasiones.

Mujerhoy ¿Y su secreto para hacerlo todo?

Inma Cuesta No lo tengo. Ya me gustaría a mí. Soy muy hiperactiva, tanto artística como emocionalmente, y a veces resulta agotador [Risas]. En serio que no paro. Esa es una de las gracias que siempre me suelta María León [la imita]: “Mírala, ya está creando ella, si es que no pué pará”

Sus claves de belleza... Dice que se retoca poco… Defiendo lo natural, sí, pero también me gusta maquillarme. Me parece divertido disfrazarme de vez en cuando y el maquillaje tiene ese punto de transformación. A veces me pongo un eyeliner negro y el labio rojo. Poco más.

¿Cómo afronta el cuidado diario de la piel? Lo importante es limpiarte la piel del rostro todos los días. Porque es verdad que la contaminación afecta. Un sérum, una crema hidratante... eso sí lo uso de forma diaria. Y bebo mucha agua también.

¿Perfume? Depende de la ocasión. Soy muy de elegir perfumes masculinos. Esa división de olores por género siempre me ha parecido muy absurda.

¿Cómo ha llegado a ser imagen de Única, de Adolfo Domínguez? Me gustan sus campañas porque tienen un mensaje inspirador. El lema de esta, “No soy perfecta, soy Única”, me encanta.

No te pierdas...

-Las cinco musas de Adolfo Domínguez

-Inma Cuesta: "No cambiaría nada de mi fisonomía, me gusta cómo soy"