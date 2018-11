5 nov 2018

Cuando hace unos años viajé a Nueva York en medio de un duro momento vital, me encontré en una tienda con un precioso cartel de la gran película de Frank Capra titulada como este artículo. Inmediatamente decidí comprarlo, y no solo porque me gustan el cine clásico y los carteles de películas antiguas, sino por el mensaje optimista del título y de la película. Estaba sumida en una profunda tristeza, pero también decidida a volver cuanto antes a la alegría y al optimismo. Y llevarme aquel cartel fue una manera de hacerlo, un gesto, un símbolo y una motivación.

Por eso me divertí hace unos días mientras leía el libro de una teórica del escepticismo como es Barbara Ehrenreich, Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. Y es que me encontré de alguna manera a mí misma en el libro, cuando supe, lo cuenta la autora, que existe en Estados Unidos una marca de productos, camisetas, sábanas, collarines de perros, etc., con la frase “¡Qué bello es vivir!”. Se trata de uno de los muchos ejemplos que utiliza Ehrenreich para cuestionar y ridiculizar la moda del pensamiento positivo, o la idea de que tenemos que ser positivos ante cualquier circunstancia, porque solo esa actitud nos permitirá ser felices y lograr nuestros objetivos, incluso superar las enfermedades.

Ehrenreich escribe muy bien y sabe utilizar con rigor los argumentos científicos. Además, es inteligente y nada temerosa de la incorrección política para cuestionar, por ejemplo, los éxitos editoriales del pensamiento positivo. Y, sin embargo, ninguno de sus provocadores argumentos ha logrado convencerme, ni siquiera cuando me he reído con la línea de productos ¡Qué bello es vivir! Volvería a comprar ese cartel, aún me sigue inspirando y aún recuerdo con una especial emoción, positiva, por supuesto, aquel momento en que lo encontré en Nueva York. Pero, además, me encanta la canción Smile de Charles Chaplin, y no me canso de escucharla en cualquiera de sus versiones, como la de Gregory Porter que acabo de descubrir. La escuchaba durante aquella crisis vital y me sigue gustando cualquier día, porque es belleza pero también filosofía vital.

Lo cierto es que podría encajar como personaje en más de un capítulo del libro de Ehrenreich, hasta he llegado a escribir algún mensaje importante en una cafetería cercana a mi casa que se llama Café Optimista, por aquello de la energía positiva. Soy una practicante convencida de la filosofía del pensamiento positivo, quizá porque la mayor parte de mi vida he sido casi tan escéptica como esta pensadora, científica, realista y consecuentemente pesimista. Y tras décadas de esa experiencia, no tengo pruebas de que el pensamiento positivo te ayude a lograr más objetivos, pero sí de que lo pasas mucho mejor mientras lo intentas. Solo por eso, merece la pena.

