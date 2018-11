16 nov 2018 INVERSIÓN & FINANZAS.COM

Reputadas economistas presentes en el evento Women Insights Forum, organizado esta mañana por INVERSIÓN & finanzas.com en la biblioteca del diario ABC, han pedido al Gobierno que no dé marcha atrás con las reformas emprendidas durante la crisis y han enfatizado la importancia de continuar saneando las finanzas públicas para poder contar con margen de maniobra para actuar de manera contracíclica cuando se produzca otra recesión.

Una de ellas ha sido Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank España. Preguntada por la situación económica española ante las voces que empiezan a alertar de desaceleración, Duce ha dicho lo siguiente: "Nos hemos vuelto un poco locos. Pero no estamos en recesión. Aunque la guerra comercial está afectando al sector exterior y vamos a ir poco a poco a la baja, en España la demanda doméstica sigue siendo muy fuerte. Eso sí, un gran error a día de hoy sería darle una vuelta a las reformas. Tenemos una economía mucho más saneada y no podemos dedicarnos a echar por tierra todo lo que hemos acumulado en los últimos años. La economía se ha globalizado, se ha ido al exterior a buscar el tirón que no había dentro y eso no lo podemos perder".

Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios, ha abundado en la misma idea: "Los presupuestos plantean echar atrás parte de las reformas y no van en la línea de reducir el déficit estructural y la deuda. Y tenemos que cumplir lo que nos dice la Eurozona, de tener una deuda menor del 60% del PIB. Porque si viene una recesión, que llegará en algún momento, la política fiscal tendrá menos margen de maniobra". Por otro lado, Coronil también ha criticado el proyecto de Presupuestos porque carece, a su juicio "de rigor presupuestario" al "sobreestimar los ingresos, como es tradicional en las cuentas públicas españolas". Asimismo, esta especialista ha considerado que "no se han medido las consecuencias de elevar la presión fiscal" sobre empresas y particulares. "Deberíamos aprovechar el ciclo para dar más margen a las familias para reducir su endeudamiento y que vuelvan a invertir", ha dicho.

Por su parte, Begoña García Greciano, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que apruebe dos reformas. Por un lado, una reforma para flexibilizar el mercado laboral y acabar con la elevada tasa de paro estructural y, por el otro, medidas para impulsar la economía a largo plazo, independientemente de los vaivenes del ciclo. "No podemos perder la perspectiva del largo plazo. El problema es que nos movemos en políticas cortoplacistas. Pero es bueno que los políticos tomen las perspectivas de largo plazo. Centrarse en la innovación, en el cambio tecnológico. Y, de cara a flexibilizar el mercado laboral, apostaría por el emprendimiento", ha señalado García Greciano en la primera mesa de la conferencia Women Insights.

Visiones de futuro sobre la transformación digital de la industria financiera

La segunda mesa del foro se ha centrado en abordar la visión de destacadas profesionales del sector sobre los cambios que está viviendo la industria financiera. Al respecto, las presentes han coincidido en señalar que una de las mayores disrupciones que se están produciendo en el momento actual es el surgimiento de plataformas 'marketplace', donde se venden productos financieros de diferentes marcas. En relación con esto, otra gran novedad es la respuesta de la banca a este fenómeno: lo que se conoce como la arquitectura abierta (que consiste en que los bancos comercializan productos de otras marcas).

"Tenemos que ir hacia un mundo que sea realmente abierto, donde cualquiera pueda contratar un fondo de JP Morgan o la gestora que sea donde sea", ha explicado Gabriela Orille, directora de Innovación de Andbank.

Por su parte, Mariona Vicens, directora Corporativa de Innovación y Transformación Digital de Caixa Bank, ha añadido la siguiente reflexión: "Todo el mundo quiere ser el marketplace pero los bancos pueden hacer las dos funciones, de fábrica (de productos) y de marketplace (comercializador). De hecho, las plataformas 'marketplace' ya existían cuando el mundo era analógico. En Caixa, en el mundo de los fondos y la banca privada, es habitual la arquitectura abierta".

Por su parte, Berta Ares, responsable de Transformación Digital de Bolsas y Mercados Españoles, ha destacado la importancia de que las empresas colaboren para desarrollar toda esta arquitectura, en beneficio propio pero también de los clientes.

En relación con esto, Lupina Iturriaga, fundadora de Fintonic, ha defendido el modelo de 'marketplace' de su propia compañía pues, a su juicio, beneficia a los clientes y es independiente de los intereses de la banca.