16 nov 2018

Me gusta Madrid, una ciudad donde, hasta no hace mucho, era más fácil que difícil vivir. Lo he escrito en otras ocasiones, Madrid es una ciudad acogedora y te conviertes en madrileño apenas la pisas. Sí, es una ciudad tan abierta como cálida y transgresora. Pero ahora, al igual que en otras ciudades, el equipo municipal que rige la ciudad, la está haciendo invivible.

Hace unos días, quedaba a tomar un café con una periodista americana que hace unos años pasó unos meses en Madrid. Apenas nos saludamos, lo primero que me preguntó no fue por el nuevo Gobierno, por el fenómeno Podemos o por la crisis con Cataluña, sino: “¿Qué le ha pasado a Madrid?”. Y añadió: “La ciudad se ha degradado, tiene un aire un poco tercermundista. El centro ya no es lo que era, es como si se hubiera encogido y además está tan sucia...”. No pude mas que asentir. Y ahora añado otras críticas de mi cosecha. Para empezar, los regidores municipales permanecen de brazos cruzados ante el intento de convertir el centro en un parque temático, donde los edificios de vecinos se están reconvirtiendo en apartamentos turísticos. También olvidan que los que vivimos en el centro, y si es en una plaza todavía peor, tenemos que soportar las fiestas y espectáculos que el ayuntamiento decide que se celebren allí.

A veces pienso que los responsables municipales se olvidan de que en los edificios hay casas, que en las casas viven personas y que las personas tienen cada una sus circunstancias. No se pueden imaginar lo que supone querer trabajar, descansar, leer, dormir... y no poder hacerlo porque el Ayuntamiento ha organizado o dado permiso para un evento callejero. Por no hablar de lo que eso supone para personas enfermas o para familias con niños pequeños. Sin duda, tomarse un café en una terraza y escuchar de fondo a un músico callejero puede resultar muy agradable al que está tomando ese café, pero a los vecinos no les resulta tan grato.

Los regidores municipales dicen que hay que ganar la ciudad para la gente, pero lo que hacen es quitarnos nuestra porción de ciudad a los que vivimos en el centro. Por no hablar de la suciedad. Sí, Madrid está sucia como nunca antes lo ha estado. No es que aspire a que esté tan limpia como París, Londres, Oslo o Viena, pero les aseguro que conozco algunas capitales del Tercer Mundo donde al menos la zona céntrica está impoluta o más limpia que la de Madrid.

Hace años, la plaza donde vivo estaba abierta al tráfico; luego la hicieron peatonal. Desde entonces, no hay quien duerma entre marzo y noviembre. En cuanto llega el buen tiempo, se acaba la tranquilidad. Aunque les cueste creerlo, echo de menos el tráfico, porque les aseguro que era menos molesto que soportar conciertos, verbenas, botellones...

Creo que en algunas ciudades, los regidores municipales muestran un desprecio absoluto por los que vivimos en el centro y hacen todo lo posible porque hagamos las maletas y nos vayamos. Ellos sabrán por qué.

