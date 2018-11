17 nov 2018 Julia rivera

Inteligente, empática, expresiva, optimista, segura de sí misma y vital. Maribel Verdú es toda cabeza y corazón (sí, ella es la prueba viviente de que es posible). Con más de 60 películas en sus 35 años de carrera (tiene 48), este icono de belleza en plena madurez acaba de estrenar Ola de crímenes y a finales de noviembre la veremos en Superlópez.

Mujerhoy De sus 20 grandes premios ¿cuál es su niña bonita?

Maribel Verdú [Risas] Digamos que “mi primer hijo” fue el Ariel [concedido por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas por El laberinto del fauno]. Y eso la verdad es que nunca se olvida.

Mujerhoy ¿Qué películas y papeles le cambiaron la vida?

Maribel Verdú Ha habido muchos que han supuesto un antes y un después. Con 27 horas, El año de las luces y La estanquera de Vallecas, que se estrenaron el mismo año, di el salto a la popularidad. Pero Amantes significó mucho... Como Y tu mamá también o El laberinto del fauno... Y entonces llegó mi primer Goya por Siete mesas de billar francés… A nivel personal, El faro de las orcas y de El doble más 15 me han aportado mucha felicidad.

Mujerhoy ¿Cómo está el cine español?

Maribel Verdú En muy buen momento. Hay mucho talento, como ha habido siempre, pero creo que hemos demostrado que existe un abanico gigante de posibilidades y de géneros que podemos trabajar, ya sean películas bélicas, de aventuras, ciencia ficción… Por ejemplo, Superlópez (estreno, 23 de noviembre), no te puedes imaginar qué efectos especiales tiene, va a ser un bombazo.

Mujerhoy ¿Se abusa o se prescinde de algún tipo de escena?

Maribel Verdú Bueno, eso depende de la visión de cada director. Yo ahora, por ejemplo, estoy muy a gusto porque voy cumpliendo años y hace tiempo que no tengo que desnudarme.

Una mujer no tiene más opción en la vida que ser feminista. Ojalá no fuera necesario hablar del tema”.

Mujerhoy ¿Se justifican los desnudos y las escenas de sexo?

Maribel Verdú Creo que no hay tantas como se rodaban antes. Pero tengo muy claro que, si hubiera rechazado ciertas películas porque contenían escenas de sexo, me habría perdido algunos de los mejores trabajos de toda mi carrera.

Mujerhoy ¿Qué importancia le da a las redes sociales y al mundo on line? ¿Cómo lo gestiona?

Maribel Verdú No tengo ordenador, con eso lo digo todo. Tengo teléfono móvil y tablet. Y la tablet la uso realmente para ver mis fotos profesionales y darles el visto bueno, y para leer los guiones antes de estudiarlos en papel. Estuve unos años en Facebook, pero ahora ya no. Twitter nunca me ha interesado, pero Instagram me encanta.

Mujerhoy ¿Le condiciona toda esta tecnología?

Maribel Verdú No. Miro el móvil de vez en cuando. Suelo llevar algún libro, normalmente un poemario, y aprovecho los desplazamientos, por ejemplo en taxi, para leer

Mujerhoy ¿Por qué premio lucharía fuera del ámbito de su profesión?

Maribel Verdú Por el de mi felicidad personal. Priorizo siempre mi vida antes que mi profesión.

Mujerhoy ¿Qué le dice ahora mismo su edad, cerca de esos cruciales 50, en su cabeza y en su corazón?

Maribel Verdú Actitud. Tienes unas cartas en la vida y hay que saber jugarlas lo mejor posible. Me gusta cumplir años y celebrarlo. Y estoy espléndida para la edad que tengo, qué quieres que te diga… No me ando con tonterías de inseguridades.

Mujerhoy Asunto “feminismo”. Sitúelo.

Maribel Verdú Pues… una mujer no tiene mas opción en la vida que ser feminista. Ya me gustaría que no fuera necesario tener que hablar de feminismo.

Mujerhoy ¿Qué ha cambiado realmente dentro del cine a raíz del movimiento #MeToo?

Maribel Verdú Está cambiando el mundo entero, aunque queda mucho por conseguir todavía y no se nos puede olvidar todo esto que ha pasado. Ahora tenemos otra arma.

Mujerhoy ¿De política habla?

Maribel Verdú

No me interesa lo más mínimo, me aburre soberanamente. Pero el panorama político repercute en el cine… Bueno, ahora mismo nos han bajado el IVA cultural y es como “Virgencita, que me quede como estoy”.

Reírte mucho y relativizar es la clave de la belleza interior. Me levanto pensando: “Voy a hacer más fácil la vida de la gente”.

Mujerhoy Cuando hace publicidad, ¿qué la decide por un producto?

Maribel Verdú

Me tiene que gustar la marca y tengo que creer en ella. Por ejemplo, Apivita, que acaba de lanzar la línea Wine Elixir, tiene productos que he comprado siempre, como los labiales, y que funcionan, no defraudan

Mujerhoy Sus básicos de belleza son...

Maribel Verdú Hidratante: cuerpo, cara y cabello

Mujerhoy ¿Cuáles han sido sus últimos detox en tecnología, belleza, moda, nutrición…?

Maribel Verdú Soy muy comedida para todo: fumo poco, bebo poco, hago poco ejercicio… He sido muy comedida, así que no me tengo que quitar de nada, ni quiero.

Mujerhoy ¿Y en la belleza interior?

Maribel Verdú Reírte mucho y relativizar. Porque si eres una amargada, si todo el rato le tienes que poner “peros” a todo y es todo complicadísimo... pues no. Yo me levanto por las mañanas pensando: “Voy a hacer la vida fácil a la gente y, sobre todo, a mí misma”. Lo tengo claro: simplifica y sé feliz.

Mujerhoy ¿Cuál ha sido su evolución a nivel profesional y personal?

Maribel Verdú He aprendido a relativizar mucho, a pensar en que hoy es hoy... y mañana ya veremos. Si estás en medio del océano, no lo superas; así que voy de ola en ola.

Mujerhoy ¿Qué palabras considera que significan valores importantes en la actualidad?

Maribel Verdú Libertad… para decidir lo que haces con tu vida y que nadie te pueda decir nada ni impedírtelo. Es la palabra más importante. Solidaridad… con la gente necesitada, siempre. Y respeto, que va unido al civismo… Pequeñas cosas pensando en el prójimo antes de hacerlas.

Mujerhoy Tolerancia con...

Maribel Verdú Una misma, que muchas veces nos flagelamos demasiado. Estando bien contigo misma vas a poder amar de forma generosa a quien tengas a tu alrededor.

Mujerhoy ¿Importa el dinero?

Maribel Verdú Lo que de verdad importa es la independencia económica. Llevo trabajando desde los 13 años y sé lo que es decir: “No dependo de nadie”.

Mujerhoy ¿Qué se ha guardado durante todos estos años que tenga ganas de decir a los cuatro vientos?

Maribel Verdú Pues han sido tantos y tantos años de atosigamiento con lo de la maternidad… La falta de respeto y, en este caso lo voy a decir, de las mujeres periodistas con: “¿Y cómo no eres madre? ¿Y por qué?”. Es lo que más rabia me ha dado, porque es una opción, mi opción. Siendo un tema tan delicado, me hubiera gustado dar muchos cortes, pero dices: “¿Para qué?”. Nunca lo he hecho ni lo haré

Naturaleza viva

