3 dic 2018

Recibí a través de las redes sociales el artículo de un profesor uruguayo, Leonardo Haberkorn, que proclamaba su renuncia a la enseñanza, por hartazgo ante el creciente uso de los móviles en las clases y la incultura de los alumnos. Luego hemos sabido que el artículo es de hace tres años y que el profesor sigue en sus clases. Pero lo cierto es que su denuncia se ha hecho viral y a la mayoría le ha encantado. Porque la mayoría está de acuerdo con esa denuncia, hasta tal punto que algunos, los diputados del Parlamento francés, incluso han prohibido los móviles en la escuela pública.

Y, sin embargo, yo solo veo miedo al cambio, rechazo a las nuevas tecnologías y nostalgia del pasado. Ese imaginado e inexistente pasado en el que los alumnos leían decenas de libros y estaban muy informados, como si se nos hubiera olvidado cómo eran las aulas en las que estudiábamos hace unas décadas. Un pasado que se añora, un pasado que se esgrime para rechazar el presente y el futuro. Como si los culpables del desinterés de los alumnos fueran sus móviles y las redes sociales. Como si hace 30 años escucharan al profesor y leyeran más que ahora.

A mí me gusta, sin embargo, que mis alumnos estén conectados a sus móviles, tablets y ordenadores, como lo estoy yo permanentemente. Y les animo a que los utilicen para la búsqueda de datos, cuando hacemos ejercicios prácticos sobre temas políticos diversos. Porque internet es un instrumento esencial para el análisis en el mundo actual, y una parte del objetivo de la enseñanza debe ser aprender a conocerlo y usarlo, también en sus limitaciones. Y cuando no me prestan atención, me preocupa, pero me da igual la causa, sea una conversación con el compañero, el desinterés o la consulta de las redes sociales en sus móviles.

Es paradójico que el profesor uruguayo se haya hecho mundialmente conocido a través de esas redes sociales cuyo uso rechazaba para sus clases. Y chocante que sea profesor de Periodismo, donde los estudiantes deben dominar la comunicación a través de internet en todas sus esferas. Es ese periodismo actual el que permite una multiplicación impresionante de la difusión de los mensajes. Hace unas décadas, en ese pasado que añora el profesor uruguayo, muy pocos habrían conocido sus ideas, y he aquí que ahora las debaten estudiantes y profesores de todo el mundo tras conocerlas a través de las redes sociales.

Mientras escribo esto, me entero de la preciosa historia de un niño de 12 años, Hao Yu, que pasa todas las horas libres que le deja la escuela leyendo en la butaca de una librería de Barcelona. Los libreros, los distribuidores, yo misma, quedamos fascinados con su maravillosa pasión por los libros. Pero Hao Yu es excepcional, es romanticismo y es utopía, y también lo era en ese pasado que nunca existió.

Y además...

