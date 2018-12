8 dic 2018

Cuando hace más de tres años la pluriempleada periodista y pesentadora Sara Carbonero decidió pedir una excedencia y mudarse con su marido y su hijo de año y medio a Oporto, comprendió finalmente cuál era el significado de lo que suele llamarse slow life: una vida más lenta, más consciente, la desaceleración como fórmula para ser feliz. Y se entiende que precisamente alguien como ella lo entendiera. Cuando tu marido se llama Iker Casillas y tú has pasado de periodista a influencer casi sin solución de continuidad, mudarse a una ciudad con mar y sin paparazzi debe de ser como darse de baja de la clase de crossfit para apuntarte a la de yoga al día siguiente.

Profundizando en esa filosofía, ese mismo año Sara Carbonero decidió crear, junto a su amiga, la también periodista Isabel Jiménez, y a la estilista Mayra del Pilar, la web Slow Love, que promueve estilo y moda, sí, pero también “la tranquilidad, el mimo, los detalles, la vuelta a los orígenes”, y que hoy supera los dos millones de visitas mensuales y da trabajo a 17 personas. Relajado, boho, natural, luminoso, artesano... Todos estos adjetivos podrían definir el estilo actual de Sara Carbonero, a quien nada, ni los negocios, se le resisten.

Mujerhoy ¿Cómo han conseguido dar en el clavo de los gustos de toda una generación?

Sara Carbonero Nos ha ido bien porque hemos sido fieles a nuestra filosofía. Nosotras queríamos hacer las cosas despacio, estar encima de la producción y de la fabricación, hacer todo con respeto, recuperar antiguos oficios, como en el caso de los bolsos o la alfarería. Es muy sufrido, pero de lo que más orgullosa me siento es de haber dado trabajo a mucha gente.

Mujerhoy ¿Cómo definiría el estilo de Slow Love?

Sara Carbonero Es un estilo boho, casual, muy tranquilo, con colores básicos y tejidos naturales…

Mujerhoy ¿Son esas las claves para estar impecable?

Sara Carbonero La clave para estar impecable es no complicarte, yo no me como mucho la cabeza…

Mujerhoy ¿Qué planes tienen para el futuro Slow Love?

Sara Carbonero Ahora la web tiene un porcentaje muy grande de otras marcas y uno pequeñito de nuestros propios productos. La idea es darle la vuelta a ese número y consolidarnos como marca propia.

Mujerhoy Es una empresaria de éxito, a pesar de que hay quien piensa que ya no trabaja…

Sara Carbonero Yo ni he dejado de trabajar, ni he dejado el periodismo: llevo nueve años colaborando con una revista, haciendo entrevistas y haciendo un blog. Sigo escribiendo, que es lo que más me gusta. Más que la tele y más que todo. Y tengo, de hecho, un proyecto muy bonito que me lleva mucho tiempo. Es un libro al que voy dándole forma, pero muy despacio, sin presiones editoriales… Nunca he querido poner solo mi foto y mi nombre, porque a mí de verdad me gusta escribir. Sé que para alguna gente si no estás en la televisión, si no te ven, es porque no trabajas, pero no es así en absoluto.

Mujerhoy ¿Su forma de vestir es también más tranquila ahora?

Sara Carbonero Sí, Oporto es un oasis. No hay programas de corazón y no hay paparazzi. La gente te da cariño por la calle, sobre todo a Iker, pero yo no tengo ninguna presión. Así que no me siento tan observada. Llevo a los niños al cole, voy con una amiga a tomar un café, a una reunión, al gimnasio...

Mujerhoy ¿Tiene más tiempo para estar con los niños?

Sara Carbonero Muchísimo. Estoy con ellos casi todo el día. Es rara la noche en que no les bañamos y cenamos juntos. Tenemos mucha vida social, pero como la mayoría de nuestros amigos tienen niños, acabamos haciendo también mucha vida familiar. Por eso estoy disfrutando tanto. Ojalá todas las madres pudieran conciliar y no perderse estos momentos de los primeros años de sus hijos. Estoy convencida de que es un regalo tanto para ellos, como para mí.

Mujerhoy ¿Van a seguir mucho tiempo en Oporto?

Sara Carbonero De momento, lo que queda de esta temporada y hay opción a una más. Hay ratos en que echas de menos España, pero esta es una ciudad maravillosa para vivir con niños y tenemos el mar al lado. Yo sé que nuestro sitio al final estará en Madrid, pero no me marco un plazo muy corto.

Mujerhoy ¿Qué hacen para que los niños no pierdan el contacto con su cultura y su país?

Sara Carbonero En casa hablamos en español todo el rato, la tele la ven en español y muy a menudo vienen sus abuelos y su familia para estar con ellos. La suerte es que estamos a una hora escasa de avión de la familia, así que hacemos muchos viajes. Martin, que tiene cuatro años, llegó con un año y medio a Oporto y empezó a hablar portugués casi de manera natural, y ahora entiende que somos españoles. Ha costado un poco, pero ya lo tiene todo colocado...

Mujerhoy ¿Cómo se ve España desde Portugal?

Sara Carbonero Nos gusta estar informados, pero lo veo todo raro, cada vez peor. Algo que me gusta de la cultura portuguesa es que ellos adoran su país, defienden su cultura y son muy patriotas. Nosotros parece que estamos siempre divididos.

El armario de Sara Carbonero... Sus imprescindibles... “Tengo muchos básicos, vaqueros de todo tipo, jerséis de cashmere de diferentes colores para el invierno, cazadoras de cuero… En Oporto es imposible caminar con tacones por los suelos adoquinados, así que me paso la vida en zapatillas”.

Le gusta tener prendas… “Que compré hace años o que eran de mi madre, que son como joyas vintage, y combinarlas con ropa del día a día”.

En la alfombra roja... “Me dejo asesorar, pero siempre siendo yo. Para la noche soy muy de blancos y negros. Hay que conocerse: yo tengo unos rasgos muy marcados y por eso me gusta verme con cosas más sencillas”.

Nunca tendría en su armario… “Prendas de color rojo ni fucsia. Y pieles tampoco”.

Su rutina de belleza... “Incluye hidratación y limpieza. La clave es dormir bien desmaquillada e hidratada. Y beber agua. Se nota mucho en la piel”.

Cortefiel: "Algo muy yo"

Es la primera vez que Sara Carbonero trabaja con una firma de moda. “Me atrajo que fuera una marca de toda la vida, desde que era pequeña he visto en casa la ropa de Cortefiel –explica–. Y, de alguna manera, he redescubierto la marca, me gustan sus valores, que sea clásica, tradicional. Además, me sedujo mucho el spot, en el que había que actuar un poco, y probarse un montón de cosas para transmitir que hay que disfrutar con la ropa. Vi que era algo muy yo, y eso es algo que últimamente busco en todas las campañas que hago. Con Andrés Velencoso todo fue fenomenal y me ayudó mucho con la interpretación”.

