10 dic 2018

Hace unos días tuve la inmensa suerte de conocer a una mujer muy especial: Visitación Arroqui, superiora del monasterio de la Encarnación de Madrid. Fui allí a grabar una entrevista para televisión que me hizo Sara Puerto y cuando terminamos la grabación pregunté si podíamos saludar a la madre superiora. Para quienes no lo sepan, las monjas del monasterio de la Encarnación guardan clausura, así que era harto difícil. Pero tuvimos suerte. Trasladaron mi petición y, para nuestra sorpresa, la madre superiora, accedió a recibirnos. Así que entramos en la parte del monasterio donde viven las monjas y aguardamos en una sencilla estancia, donde unas rejas nos separaban del claustro.

Primero apareció una monja sonriente para anunciarnos que en unos minutos estaría con nosotras la madre superiora. Tengo que reconocer que sentía, además de curiosidad por encontrarme allí, también cierta emoción por ver a una mujer capaz de vivir enclaustrada por voluntad propia. Visitación Arroqui es una mujer de sonrisa bondadosa, que nos contó que llevaba en la clausura desde 1958. ¡60 años! Lo que me llamo la atención de ella es que transmitía una paz contagiosa. Todo en ella era armonía: los gestos, las palabras, el brillo curioso de su mirada.

Naturalmente, no tenía ni idea de quiénes éramos ni exactamente a qué nos dedicábamos. Y cuando Sara le dijo que yo me dedicaba a escribir novelas y que tenía un buen número de lectores, ella exclamó: "Eso está muy bien. Ya es hora que a las mujeres se nos reconozca lo que hacemos".

Luego le expliqué que toda mi infancia había transcurrido al ritmo de las campanas del monasterio de la Encarnación. Uno de los muros del patio de la casa de mis abuelos hacía frontera con los del monasterio, y nuestras idas y venidas las marcaban las campanas. A las siete, hora de despertarse. Luego tocaban cuando salíamos en dirección al colegio. A las tres de la tarde me servían de recordatorio de que me había retrasado y llegaría tarde a clase. Y luego las de la tarde, las de la noche... En realidad, en casa no mirábamos el reloj, sino que seguíamos nuestro ritmo de vida cotidiano por las campanas.

La madre superiora sonrío y me dijo algo que me produjo una enorme tristeza: "Ahora ya no podemos hacerlas sonar a las siete de la mañana ni a determinadas horas, porque los vecinos protestan". La verdad es que no puedo comprender que a alguien le pueda molestar el tañir de las campanas, "el sonido de Dios" como lo definió la madre superiora. Las campanas forman parte de nuestras cultura, de lo que somos, porque son parte de la historia de Occidente.

Salí de la Encarnación con un sentimiento de tristeza. Pero, sobre todo, creo que quienes han protestado por el sonido de las campanas no saben lo que se pierden.

