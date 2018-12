15 dic 2018 maureen dowd

Cuando el 26 de octubre del pasado a√Īo tomo posesi√≥n de su cargo, con solo 37 a√Īos, Jacinda Ardern apareci√≥ como un rayo de sol en la sombr√≠a Nueva Zelanda. Su victoria se ha abierto camino desde entonces como una sucesi√≥n de optimistas excepciones: ha sido la primera ministra m√°s joven en la historia de su pa√≠s; la segunda mujer que daba a luz en el ejercicio del cargo (despu√©s de la primera ministra de Pakist√°n Benazir Bhutto, en 1990); y tambi√©n la primera en el mundo que se cog√≠a la baja por maternidad (durante seis semanas). As√≠ que Jacinda Ardern entr√≥ a formar parte, de inmediato, junto con Justin Trudeau y Emmanuel Macron, del nuevo club de l√≠deres j√≥venes y progresistas, que est√°n tratando de contrarrestar las oscuras arremetidas de Donald Trump contra el medio ambiente y el multilateralismo.

Adem√°s, su imagen es impactante. Vogue Am√©rica escribi√≥ un art√≠culo hablando de ella como la nueva ‚Äúanti-Trump‚ÄĚ y lo ilustr√≥ con una foto donde aparec√≠a vestida con un trench color crema en una playa rocosa [la misma que acompa√Īa este art√≠culo]. Estaba tan espectacular y glamourosa que en internet muchos lectores creyeron que era la foto publicitaria de una serie de detectives. Meses despu√©s, apareci√≥ vestida con un manto maor√≠ de plumas en una cena de gala con la reina Isabel en Londres, en lo que acab√≥ siendo un triunfo del estilismo como lenguaje diplom√°tico y pol√≠tico. ‚ÄúLas princesas la miraban fascinadas en la cena ‚Äďme dijo la pareja de Ardern, Clarke Gayford‚Äď. La rodearon y me sorprende que consiguiera salir de all√≠ con su capa‚ÄĚ.

Mientras la Jacindaman√≠a barre el globo, en los Estados Unidos, donde una gran cantidad de mujeres ‚Äďincluyendo un buen n√ļmero de madres j√≥venes‚Äď se est√°n postulando como candidatas a diferentes cargos, Ardern ha sido aclamada como el ejemplo de lo que podr√≠a ocurrir en un escenario pol√≠tico donde la conciliaci√≥n fuera posible.

Jacinda y su pareja, Clarke Gayford, posan con su hija recién nacida el pasado mes de agosto pinit

De hecho, Jacinda Ardern ha demostrado que es capaz de gobernar un pa√≠s y criar un hijo al mismo tiempo ‚Äďsin ni√Īera ni un anillo de matrimonio‚Äď. Su pareja es el atractivo Clarke Gayford, de 40 a√Īos, el presentador de un programa televisivo de pesca, que sonr√≠e deliciosamente cada vez que le preguntan: ‚Äú¬ŅJacinda pic√≥ el anzuelo?‚ÄĚ. √Čl es el padre que se queda en casa cuidando a su beb√© y que le muestra el camino a los hombres modernos. ¬ŅPor qu√© nos ha costado tanto tiempo entender lo f√°cil que pod√≠a llegar a ser todo? ¬ŅO no?

Sencilo... no es

En realidad, todo parecía perfecto hasta que el pasado 3 de septiembre Ardern hizo su primer viaje oficial al extranjero, 11 semanas después de dar a luz, y la fantasía de una sencilla igualdad se evaporó. La primera ministra viajó al Foro de las Islas del Pacífico, celebrado en la isla de Nauru (Micronesia) [un encuentro clave para geopolítica regional], pero acabó reduciendo su estancia prevista de tres días a solo uno por problemas con la crianza. Voló en un avión distinto al de su ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters. Un avión oficial en el que pudo darle el pecho cómodamente a su bebé y que provocó las críticas de la prensa por los sobrecostes del viaje.

En ese momento, su hija tenía menos de tres meses, pero Ardern quería estar presente en la cumbre aunque tuviera que volar en mitad de la noche y regresar al día siguiente, porque todos los primeros ministros kiwi [como se conoce coloquialmente a los ciudadanos de Nueva Zelanda] consideran esta cita imprescindible. Además, con su presencia quería evitar que dijeran que había querido eludir el difícil debate con Australia sobre el ingreso de los refugiados en centros de detención.

Quiero ser una buena l√≠der, no solo ser conocida como la primera ministra que dio a luz‚ÄĚ.

Sus cr√≠ticos dijeron que la primera ministra deber√≠a haber estado los tres d√≠as en el foro o haberse quedado en casa y delegado sus obligaciones en el ministro Peters, que estaba ‚Äúm√°s que capacitado para reunirse con todos los l√≠deres mientras se tomaba unas copas de madrugada‚ÄĚ, como dijo con iron√≠a el presentador de televisi√≥n Duncan Garner.

Pero los miembros de su gabinete salieron a defenderla de inmediato. ‚ÄúLa tripulaci√≥n de ese avi√≥n iba a estar de servicio igualmente ‚Äďdijo a la prensa el ministro de Finanzas Grant Robertson‚Äď. Si no se hubiese invertido dinero para ese vuelo, habr√≠a sido para otro‚ÄĚ. Mientras Winston Peters, el ministro de Exteriores, me dijo que conoc√≠a el caso de un hombre en el Gobierno ‚Äúcon menos autoridad y estatus, que hizo lo mismo y ning√ļn medio le critic√≥. La primera ministra deber√≠a ignorar a todos esos cobardes trolls‚ÄĚ. Pero a Jacinda Ardern no se le da demasiado bien ignorar a los trolls.

Cuando llego a nuestra cita en su casa, me la encuentro de pie en la puerta, amamantando a su hija mientras le entrega un gran malet√≠n negro a un ayudante. Parece angustiada por uno de esos momentos que ella llama: ‚ÄúSi lo hago, est√° mal; si no lo hago, est√° peor‚ÄĚ.

Con los pies en la tierra

Gayford, su pareja, est√° en la cocina, acunando al hermoso beb√© envuelto en una manta de rayas blancas y azules. En una especie de gui√Īo del destino, Neve, su hija, naci√≥ el mismo d√≠a que Benazhir Bhutto. Le pregunto por el episodio del avi√≥n. ‚ÄúLo que m√°s me sorprende es la fortaleza con la que me tom√© todas las cr√≠ticas, a pesar de que atravesaba un momento complicado. Pero s√≠ que me molest√≥‚ÄĚ, me dice, con sus vaqueros con rotos en las rodillas y un jersey ancho, mientras se quita de una patada sus peludas zapatillas de andar por casa y se sienta con los pies descalzos en el suelo del sal√≥n.

‚ÄúEn Nueva Zelanda somos muy cuidadosos con los excesos‚ÄĚ, dice Ardern, que frecuenta tiendas de segunda mano. El pa√≠s se ha resistido incluso a la invasi√≥n global de Starbucks. ‚ÄúOdio la idea de que alguien piense que no pongo extremo cuidado en lo que pagan los contribuyentes. Hago que mis ministros viajen a las reuniones en vans para que puedan ir juntos‚ÄĚ. Fue ella quien, el mes pasado, paraliz√≥ una subida del 3% de su propio salario y del resto de miembros del Parlamento. ‚ÄúQuiero ser una buena l√≠der, no una buena mujer l√≠der ‚Äďme dice‚Äď. No quiero ser solo conocida como la primera ministra que dio a luz‚ÄĚ.

Jacinda con la reina Isabel II, en una cena de la Commonwealth en el palacio de Buckingham, en Londres pinit

La residencia oficial de la primera ministra est√° en Wellington, pero la casa de Auckland, donde vive, es sorprendentemente peque√Īa. Donde nos sentamos, se ven prendas y mantas tejidas para el beb√© enviadas por los neozelandeses y juguetes esparcidos por todas partes. Hay una caja llena de tarjetas de felicitaci√≥n de parte de la reina de Inglaterra y de otros l√≠deres pol√≠ticos. Clarke Gayford acaba de cambiar el suelo y est√° trabajando en el sendero de la entrada. Igual que Melania Trump ha elegido el ciberbullying, la causa que el primer caballero neozeland√©s ha escogido es salvar los oc√©anos. Ardern, que quiere ense√Īar a su hija el idioma maor√≠, tiene imanes con n√ļmeros maor√≠s del uno al 10 en la nevera y le ha puesto como segundo nombre a la ni√Īa Te Aroha.

La pareja se conoci√≥ cuando el periodista se puso en contacto con ella por un tema relacionado con su distrito electoral ‚Äďun reglamento que preocupaba a Gayford porque, seg√ļn √©l, pod√≠a erosionar la privacidad‚Äď. Ambos compart√≠an su pasi√≥n por pinchar m√ļsica y el mismo sentido del humor algo extra√Īo. De hecho, ella le tom√≥ el pelo durante una entrevista televisiva que les hicieron juntos y en privado suele llamarle Hukleberry Finn. Cuando un comentarista escribi√≥ una columna en tono grosero calificando al esposo de la primera ministra como una ‚Äúfoca hipster‚ÄĚ, √©l tuite√≥ un selfie sosteniendo un pez y escribi√≥: ‚ÄúComida‚ÄĚ.

Nueva Zelanda celebra 125 a√Īos de sufragio femenino y ardern es la tercera mujer que ocupa el cargo.

Le pregunto a Ardern si le sorprende que todav√≠a no haya habido una mujer presidenta en Estados Unidos y dice que s√≠. ‚ÄúPero me sorprendi√≥ igualmente el debate sobre el sistema de salud universal. Esto es algo que aqu√≠ no se cuestiona‚ÄĚ. A pesar de su cultura de cerveza y rugby, Nueva Zelanda es un pa√≠s m√°s progresista que Australia, donde sus l√≠deres femeninos hacen cola para denunciar el sexismo y el acoso.

Aotearoa, el nombre maor√≠ de Nueva Zelanda, est√° celebrando estos d√≠as 125 a√Īos del sufragio femenino y Jacinda Ardern es su tercera primera ministra. Pero ella dice que todav√≠a queda mucho por hacer: ‚ÄúHoy he recibido esta carta de una joven y ya le he respondido ‚Äďme explica‚Äď. Se qued√≥ embarazada en la misma √©poca que yo y not√≥ que su jefe era m√°s proclive a ser flexible, porque vio en su entorno directo un creciente inter√©s en asegurarse de que las mujeres pudieran tener hijos y permanecer en sus puestos de trabajo. Y pienso que si solo he contribuido a crear un clima de solidaridad hacia otras mujeres embarazadas en el trabajo, ya he conseguido algo. Pero s√© que hay muchas que lo siguen teniendo dif√≠cil‚ÄĚ.

Rural y "empollona"

Jacinda quiere demostrar que las mujeres son capaces de dirigir con un estilo diferente, que no se encierran en ese molde narcisista y desafiante de los hombres pol√≠ticos. ‚ÄúUna de las cr√≠ticas que me han hecho m√°s a menudo es que no soy lo suficientemente agresiva o asertiva. Dicen que soy demasiado emp√°tica, que es una forma de decir que soy d√©bil. Pero me rebelo totalmente contra la idea de que no se pueda ser las dos cosas al mismo tiempo: emp√°tica y fuerte‚ÄĚ, asegura.

Me niego a creer que no se puede ser emp√°tica y fuerte al mismo tiempo. La empat√≠a no es debilidad‚ÄĚ.

Ella creci√≥ en una ciudad de campo, su padre era detective de polic√≠a y granjero. As√≠ que desde ni√Īa aprendi√≥ a manejar herramientas y a conducir un tractor. Sabe hacer cosas con las manos, pero adem√°s presume de ser una ‚Äúempollona‚ÄĚ a la que le encanta leer los informes de 500 p√°ginas que le pasan cada noche.

Otro d√≠a, cuando fui a entrevistar a su pareja, me encontr√© en la casa con la madre de Jacinda, Laurell, que estaba ayudando con el beb√©. Ardern fue criada en la religi√≥n mormona, pero abandon√≥ la fe cuando ten√≠a 20 a√Īos por su defensa del matrimonio del mismo sexo. Este a√Īo ha sido la primera vez que una primera ministra de Nueva Zelanda ha participado en la manifestaci√≥n del D√≠a del Orgullo Gay.

Laurell Ardern dice que el optimismo de su hija floreci√≥ muy temprano. Con ocho a√Īos, cre√≥ un Happy Club para chicas infelices de su clase, con normas como decir cosas bonitas a las dem√°s. Su sentido de la justicia social tambi√©n apareci√≥ pronto. Su madre recuerda que cuando ten√≠a 16 a√Īos y trabajaba como cajera en una tienda de alimentaci√≥n, puso dinero de su propio bolsillo cuando a un cliente no pudo pagar.

Su luminosidad contrasta con la mentalidad apocal√≠ptica propia del pa√≠s, que se ha convertido en el destino fetiche para miembros de la √©lite de Silicon Valley como Pete Thiel [fundador de PayPal], obsesionados con refugiarse del fin del mundo en la tierra de El se√Īor de los anillos. [En los √ļltimos a√Īos se han construido b√ļnkeres de supervivencia en Nueva Zelanda para refugiarse de una hipot√©tica guerra nuclear o biol√≥gica]. El asunto de la especulaci√≥n inmobiliaria ha llegado a ser tan preocupante que el Parlamento acaba de aprobar una ley para evitar que los extranjeros compren casas y desplacen a los compradores locales.

El pasado a√Īo, Ardern se reuni√≥ con Donald Trump en la Cumbre del Este de Asia, en Vietnam. Y, al parecer, al principio √©l la confundi√≥ con Sophie Trudeau, la primera dama canadiense. Cuando se dio cuenta de qui√©n era, le dijo entre risas a alguien que estaba cerca de ella: ‚ÄúEsta se√Īora ha causado un mont√≥n de problemas en su pa√≠s‚ÄĚ. Jacinda le contest√≥ tambi√©n con humor y en voz alta: ‚ÄúBueno, al menos nadie sali√≥ a la calle a manifestarse cuando fui elegida‚ÄĚ. Lo que no le dijo es que ella misma se hab√≠a unido a la marcha global de mujeres el d√≠a despu√©s de su toma de posesi√≥n.

Desde sus inicios, Ardern ha estado comprometida con el liderazgo moral. As√≠ que no me resisto a preguntarle qu√© le pareci√≥ la explosiva pieza que apareci√≥ en The New York Times sobre la ‚Äúamoralidad‚ÄĚ de Trump, donde uno de sus colaboradores hablaba an√≥nimamente sobre su tendencia a maltratar a sus aliados y flirtear con sus enemigos. Con diplomacia, me responde elusivamente: ‚ÄúBueno, hubo un tiempo en que las cosas eran mucho m√°s predecibles de lo que son ahora‚ÄĚ, pero dice que no tiene miedo, porque cree firmemente en los propios controles del sistema norteamericano.

Semanas despu√©s de nuestra entrevista, la primera ministra volver√≠a a subirse a un avi√≥n para acudir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con su hija Neve y Gayford como parte de su s√©quito. En su agenda, m√°s de 40 actos durante siete d√≠as. En su discurso, su rechazo a dos puntos centrales de la pol√≠tica del gobierno Trump: el aislacionismo y el rechazo a las minor√≠as. El presidente norteamericano suele ponerle apodos a quienes provocan su ira. Le pregunto si cree que saldr√° de la ONU con alguno... ‚ÄúUff, me han puesto tantos a lo largo de mi vida. Ser√≠a duro ‚Äďdice entre risas‚Äď. En mis inicios me llamaban Socialista Cindy. Y, la verdad, odiaba que me llamaran Cindy‚ÄĚ.

No te pierdas...

-Alexandria Ocasio-Cortez, la joven idealista

-¬ŅEs posible la conciliaci√≥n laboral con la lactancia materna?

-Mujeres con profesiones duras