Es una supermodelo. Una de esas grandes tops que, con sus rasgos caucásicos y su piel dorada, aparecen periódicamente en el Brasil de la diversidad rompiendo estereotipos. Aline Weber es una profesional capaz de devorar la cámara con su mirada felina y su capacidad de transformación. A los 14 años fue descubierta en Sao Paulo, y lleva en lo más alto desde su debut internacional en 2006, en la pasarela de Nueva York. Desde entonces, ha trabajado para los grandes de la fotografía como Patrick Demarchelier, Terry Tsiolis e Inez and Vinoodh.

Además, enamoró a los cinéfilos con su magnética aparición en Un hombre soltero, donde seduce a Colin Firth por debajo de una gruesa raya de eyeliner... Con una agenda que incluye apenas fiestas y vida social, a sus 29 años, esta maniquí de ascendencia alemana –que ha desfilado para absolutamente todas las grandes firmas (de Balenciaga a Calvin Klein) y ha sido imagen de campañas para Dolce&Gabbana, Tom Ford o Hogan– comparte su tiempo entre trabajo y acciones en defensa del medio ambiente, que es la causa con la que más identificada se siente.

Mujerhoy ¿Cómo comenzó con su activismo ecológico?

Aline Weber Crecí en el campo en el sur de Brasil y siempre estuve concienciada con la naturaleza. Para mí es algo que forma parte de mi vida. Pero al empezar a viajar por el mundo me di cuenta de que tenía que tomar partido y poner más atención en lo que estaba ocurriendo para proteger el medio ambiente.

Mujerhoy Estuvo conviviendo con un pueblo indígena del Amazonas, ¿cómo fue la experiencia?

Aline Weber Estar en Alto do Xingu ha sido sin duda una de las cosas más increíbles que he hecho en la vida. Los xingu son guerreros de la selva y convivir con ellos me enseñó a ser más consciente de lo conectados que estamos con el mundo, con la madre tierra. El ajetreo de las ciudades nos distrae y nos perdemos esa conexión. Estoy muy agradecida de haber vivido esa experiencia con ellos.

Mujerhoy ¿Qué fue lo que más le impresionó? ¿Repetirá?

Aline Weber Cosas cotidianas como el aseo en un río salvaje, ir al baño en la selva o dormir en hamaca. Pero me acostumbré pronto. Y sí, repetiré la experiencia.

Mujerhoy ¿Su familia sigue viviendo en Santa Catarina, una zona rural en el sur de Brasil?

Aline Weber Sí, toda la familia. Mi madre tiene una tienda en la que vende un poco de todo, desde libretas hasta juguetes y material para hacer punto, y mi padre está retirado. Tengo una hermana que es psicóloga y trabaja en un orfanato.

Convivir con los xingu del Amazonas me enseñó a conectarme con la tierra”

Mujerhoy ¿Sigue trabajando en Brasil?

Aline Weber Sí, sí, aunque ahora voy más para hacer campañas de publicidad que desfiles, pero hago todavía alguno.

Mujerhoy ¿Ha cambiado su vida en estos años de éxito en Nueva York?

Aline Weber Como mi carrera profesional es más estable ahora, puedo poner más energía en otras cosas. Por ejemplo, he empezado a practicar meditación y yoga y, desde que lo hago, me siento más conectada con todo y conmigo misma.

Mujerhoy ¿Qué es lo más importante?

Aline Weber Dedicar tiempo a aquello en lo que crees y te importa. Y valorar más los actos cotidianos: desde usar menos plástico a racionalizar la luz. Los pequeños actos nos definen. Absolutamente todo lo que hacemos tiene consecuencias.

Mujerhoy ¿Qué ha pasado con el cine? Trabajó con Tom Ford en Un hombre soltero y no la hemos vuelto a ver.

Aline Weber ¡Qué película tan hermosa! Tom Ford es un gran director y estoy muy agradecida de que me llamara. Pero he estado trabajando sin parar en moda, viajando cada semana, así que no era fácil. Acabo de rodar un cortometraje y creo que será mi vuelta al cine.

