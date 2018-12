18 dic 2018 mujerhoy

Caterina Barilli: mi madre

La perd√≠ a los nueve a√Īos y me ha impactado m√°s muerta que viva. Llevo toda mi vida manteniendo conversaciones fantasmales con ella, hasta el punto de convertirla en un personaje. Es una de las tres protagonistas de Un mar violeta oscuro.

Aitana Sánchez-Gijón: actriz

Somos hermanas de leche. Nos hemos criado juntas y nuestros nombres tienen las mismas letras en distinto orden. Ella es una monta√Īa y yo una cueva (mi nombre procede de unas cuevas de la India). Tengo con ella una afinidad familiar y tambi√©n art√≠stica, y me encanta c√≥mo realiza su trabajo, c√≥mo aborda sus personajes.

Ana Karenina: personaje literario

Durante la adolescencia, releí Ana Karenina hasta que el libro se me deshizo entre las manos. Me intrigaba el puzle de personajes creado por Tolstoi. Y el carácter dramático de la protagonista, su destino prefijado y su muerte me impactaron muchísimo.

María Joao Pires: pianista

Siempre que puedo voy a sus conciertos. Es una pianista magn√≠fica. Y cuando habla, siento que, a trav√©s de la m√ļsica, tiene una conexi√≥n con algo intangible y m√°gico.

Natalie Wood: actriz

Me pareci√≥ siempre una int√©rprete extremadamente sensible. Algunas de sus pel√≠culas -Esplendor en la hierba o West Side Story- me marcaron cuando era a√ļn muy joven. Para m√≠, esta actriz est√° muy relacionada con un amor temprano al cine.

Karen, protagonista de las zapatillas rojas

Me encantan los cuentos aterradores, sobre todo este de Andersen. La imagen de Karen ha poblado mi fantasía y he buscado todas sus adaptaciones, al cine o al ballet. Hasta me compré unas zapatillas rojas

Lady Gaga: cantante

Me gusta su imagen de mujer fuerte, que se sale de los baremos habituales de las grandes estrellas. Trabaja con el dolor (sobre sí misma, sobre sus raíces)y eso me interesa.

Margarita Landi: periodista de sucesos

Fue una de mis primeras entrevistadas, hace 30 a√Īos. Me qued√© fascinada por su persona (era como una Agatha Christie con pipa), y sus historias. Falta una novela o pel√≠cula sobre ella

Delphine de Vigan: escritora

Leí sin poder parar Nada se opone a la noche, su autobiografía ficcionada, en un vuelo transoceánico. Es uno esos libros que te obligan a hacer un viaje: al acabar, no eres la misma

Gisele, personaje de ballet

Forma parte tambi√©n de ese mundo de los cuentos que tanto me interesa. El enga√Īo al que someten a una campesina inocente siempre me ha hecho llorar. Es un gran ballet rom√°ntico sobre la deslealtad y la falta de amor.