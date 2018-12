19 dic 2018

La mirada fija a la cámara. Los labios rojos pasión. Una chaqueta Versace. Un collar de piedras preciosas de Bulgari. Un sujetador negro. Rachel McAdams, de 40 años, derrocha sensualidad en el retrato que inmortalizó la fotógrafa Claire Rothstein. Y sin embargo, lo que más llama la atención es, si lugar a dudas, el sacaleches que cuelga de sus senos. Y es que la actriz y fotógrafa convirtieron esta producción de moda, en un verdadero alegato feminista.

McAdams lleva un tiempo intentando mantener un perfil bajo; de hecho, mantuvo su embarazo en una estricta privacidad y acaba de comenzar a hablar públicamente sobre su hijo de 7 meses. "La gente dice que cuando te conviertes en madre tu vida ya no te pertenece. Pero yo estuve 39 años conmigo misma, estaba harta de mí, así que ahora estoy contenta de ocuparme de otra persona”, dijo hace unos meses a The New York Times.

Y a pesar de que es, como ella bien lo ha dicho, lo mejor que le ha pasado en su vida, hay cosas ajenas a su maternidad que le han chocado. Y por eso ha aprovechado su último editorial de moda, para enviar un claro y fuerte mensaje a las nuevas mamás como ella: la lactancia materna es algo normal y no debe causarte vergüenza ni ser tabú, ni mucho menos estar mal visto.

"Obviamente, #rachelmcadams se ve increíble... esta sesión fue aproximadamente 6 meses después de que ella diera a luz a su primer hijo, así que entre tomas se tenía que sacar leche. Seguimos discutiendo sobre de quién fue la idea de realizar esta imagen, pero estoy segura de que fue de ella, y eso me hace amarla aún más. La lactancia materna es la cosa más normal del mundo y sigo sin entender por qué o de qué manera es mal visto. Ni siquiera creo que sea necesario explicarlo, pero quería publicar esta imagen para aquellos que tienen una idea contraria, quizá pueda cambiar su percepción sobre algo que es tan natural, tan normal, tan increíble, y tan genial", escribió la fotógrafa en el pie de la potente instantánea que compartió en sus redes sociales.

La soberbia imagen de McAdams es la portada de la revista Girls, Girls Girls. Y, como no podía ser de otra forma, ya se está hablando de ella y lo que es más importante, sobre el tabú de la lactancia materna.