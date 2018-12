20 dic 2018

Compartir en google plus

Ya es toda una tradición. Cuando se acerca el último día del año David Muñoz se enfunda en el vestido con el que Cristina Pedroche, su esposa, dio las Campanadas el año anterior.

Lo hemos visto con un body negro, con transparencias. Y la pregunta es ¿se pondrá este año el mono transparente que usó el año pasado la presentadora?

No dudamos que el chef hará gala de su buen sentido del humor y compartirá con sus más de 523.000 seguidores la imagen de él posando "sexy" con el atrevido mono de Hervé Moreau, director Artístico de Pronovias.

Usualmente, el afamado cocinero comparte cada 30 de diciembre la esperada imagen de él. El año pasado lo vimos con el vestido negro transparente con corsé, con escote corazón en terciopelo azul noche y con apliques de estrellas de plata. Para completar su estilismo no dudo en subirse a unos zapatos de tacón de color nude. Junto a las dos imágenes, el cocinero escribió: "Ya estoy listo para ver con que me sorprende en las campanadas @cristipedroche, pero no creo que en ningún caso pueda superar esto... debería dar las uvas yo!!".

En 2016 lo vimos con uno de los vestidos de Nochevieja de Cristina más atrevidos, un diseño de manga larga con bordados en color claro de lo más sugerente.

El vestido de Pedroche se ha convertido en los últimos años en uno de los momentos más esperados de las Campanadas. En cada nueva edición, la presentadora más famosa busca ir más allá y romper con los convencionalismos.