Aún más rubia, casi platino. Así aparece Maggie Civantos (Málaga, 1984) en una sesión de fotos a la que viene sola: sin representante, ni agente de prensa, ni ayudante. No necesita intermediarios. Su sencillez es acogedora, cómplice, vibrante. Desde que en 2015 se coló en nuestras casas con su Macarena de Vis a vis, se ha convertido en una auténtica intérprete revelación y acaba de terminar un año de resultados gloriosos. Tiene motivos para ser feliz.

Curtida primero en los escenarios, actriz solvente de pequeños papeles en Yo soy Bea u Hospital Central, ha reconocido muchas veces que hubo un momento en que a punto estuvo de tirar la toalla. Quedaba finalista para papeles que finalmente se llevaban actrices de mayor trayectoria, hasta que llegó Vis a vis. Este año, además de compaginar las dos series que le han dado popularidad, con la cuarta temporada recién estrenada de Vis a vis (de Globomedia y Fox) y Las chicas del cable (de Bambú Producciones y Netflix), ha completado tres películas: un título de terror, La influencia; un thriller cómico, Escombros; y una comedia que se estrenará en abril de 2019, La pequeña Suiza, humor regionalista sobre un pueblo castellano que desea convertirse en vasco. ¿Antídoto para unos tiempos convulsos? “En muchos países se hacen películas que cuentan su propia historia. Con lo bueno y lo malo. Aquí, sin embargo, tenemos un poco de miedo o pudor a transformar nuestros problemas a través de la ficción. Y, francamente, creo que deberíamos hacerlo más y dejando que cada uno saque el juicio que quiera”, explica sin coartadas.

Este tono libre, de contar sin dudas lo que piensa, por mucho que el tema le hastíe, como la política, o sepa que igual se está metiendo en terrenos pantanosos, preside la conversación. Hay una cabeza extremadamente bien amueblada en esta joven que se reconoce espiritual, pero aborrece de las intromisiones de las religiones en la vida civil (“La religión no debe estar involucrada en la política, es algo individual. Y veo que muchas iniciativas hoy no responden a ningún Dios, sino a gente imponiendo una ideología”); que cree en la libertad de expresión responsable, y teme y odia la censura (“Se procesa a los cómicos con saña y lo único que hacen es poner el problema ahí y reírse de él. Para bien y para mal. Con otros temas más acuciantes, se mira para otro lado”). Su opinión sobre las recientes elecciones andaluzas resulta demoledora: “Estoy muy decepcionada. No encuentro mi lugar en la política. Yo lo que quiero es una sociedad madura y democrática. Y lo que veo alrededor es mucha hipocresía y mucha mentira”.

Maggie Civantos nació un 28 de diciembre de 1984. Este mes cumple 34 años. Pertenece a una generación nacida en democracia, la más libre del siglo XX. Ha dicho que su madre la llamó así por Maggie Gioberti, de la serie Falcon Crest, de la que era fan. Aunque las fechas no cuadran: la serie comenzó a emitirse en España una semana después de que nuestra Maggie naciera. Quizá su madre retrasó el bautizo u optó por crear una leyenda para justificar un nombre tan extravagante en la España de los 80.

Hija de una cantante y un técnico de sonido, que se separarían más adelante (Maggie tiene una hermana mucho menor, por parte de padre), confiesa que recibió una educación abierta, permisiva, respetuosa con sus intereses artísticos y que disfrutó de una notable autonomía. Fascinada primero con la danza, llegó a estudiar ballet clásico en la Escuela Nacional de Danza de Cuba, pero terminó decantándose por el teatro y licenciándose por la ESAD de Málaga.

Se curtió en las tablas, que no ha abandonado nunca: el año pasado participó en Troyanas, en el Festival de Mérida, junto a Aitana Sánchez-Gijón. “Lo que te hace sentir el escenario difícilmente te lo hace sentir un set de rodaje. No hay nada comparable. Pero es muy sacrificado, requiere muchísima más energía. Hacer esa obra mientras grababa las series me hizo ser consciente de que no puedo abarcarlo todo. Por eso este año no he hecho teatro. Pero no tardaré mucho. Hay ganas y mono”.

Mujerhoy ¿Cree que Vis a vis ha supuesto la madurez definitiva para la ficción televisada española?

Maggie Civantos Yo no lo describiría así. Porque me parecería infravalorar lo que se ha hecho antes. En realidad, la ficción es un reflejo más o menos fiel de lo que vivimos. Y lo que reclamaba nuestra sociedad era más variedad, complejidad y pluralidad. Vis a vis apostó por un tipo de personajes muy fuertes. Lo que, claramente, también era una demanda: estamos en un momento donde las mujeres queremos sentirnos poderosas. Y la serie llegó cuando el propio espectador quería también una ficción más atrevida. Todo esto la ha convertido en un éxito, pero no solo aquí: está gustando mucho en Chile, en Argentina... Incluso en países como Gran Bretaña.

Mujerhoy ¿Mantiene esta serie cierta veracidad en cuanto a la población reclusa femenina en España? ¿Es un retrato justo?

Maggie Civantos Los productores y creativos de la serie nos dejaron muy claro desde el principio que no tenía nada que ver con la realidad de nuestras prisiones. No existen las cárceles privadas en España. Pero una siempre quiere ir un poco más allá. Lo que pasa es que aquí no resulta fácil acceder a una cárcel con la excusa de que estás preparando un papel. Resultaría frívolo. Lo que sí hice fue apuntarme como voluntaria en centros de drogodependencia para escuchar a personas que hubieran estado cerca de un ambiente penitenciario. Allí conocí a mujeres que me llamaron mucho la atención. Una de ellas había estado en la cárcel y al verme se echó a llorar. Me dijo: “He visto la serie. Y he sido Macarena”. Su historia, la de una mujer traicionada por su marido, era muy parecida a la de mi personaje. Eso me marcó. Me di cuenta de que, incluso en una ficción creada ex profeso, siempre subyace algo de una verdad general que afecta a personas reales. Algo con lo que pueden identificarse.

Mujerhoy Su personaje, Macarena, vive una drástica pérdida de la inocencia. ¿Se acuerda de cuándo perdió la suya?

Maggie Civantos Yo no he perdido la mía todavía. [Risas]. Lo peor, creo, es que cuando pierdes la inocencia, no te das cuenta. Si lo meditas, te preguntas: “¿En qué momento la perdí?”. Es algo que va ocurriendo con la madurez... y me resulta triste. Ya no te acuerdas de cuándo dejaste de ver el mundo con ojos limpios. Por eso siempre trato de hacer el ejercicio de cambiar la mirada y volver a la niñez de algún modo. Porque es necesario. Cada vez tengo más claro que la realidad no existe, depende mucho de cómo la miremos. Entonces, ¿por qué no voy a poder cambiar mi mirada cuando quiera?

Mujerhoy ¿Hasta qué punto su éxito no ha sido inocente? ¿Es fruto de la constancia, de la ambición?

Maggie Civantos Es cierto que soy constante y ambiciosa. Pero también me gusta mucho disfrutar. A la vez soy muy analítica y autocrítica. Creo que la ambición es muy positiva... Un motor, igual que la ira u otros sentimientos que te impulsan a hacer cosas en la vida. Pero siempre en su justa medida. Lo que no es bueno es dejarse arrastrar por ellos... Cuando veo que me pueden, vuelvo atrás y trato de recuperar mi propio centro, relativizar las cosas. Tener la justa ambición para llegar donde quiero, pero sin ahogarme. He comprobado, además, que las cosas me empezaron a ir bien cuando encontré mi propio equilibrio. El lugar en el que quería estar. La esencia. Ese de verdad ser fiel a una misma.

Mujerhoy ¿Se considera espiritual?

Maggie Civantos Sí, tengo una parte espiritual muy fuerte y no me gusta excederme en lo material. Mi ambición funciona desde o para la evolución, porque me gusta aprender y ser mejor cada día. Pero también es cierto que tengo los pies en la tierra... aunque esté en el cielo. Creo que todos estamos aquí para ser felices. Y no quiero ahogarme persiguiendo sueños.

Mujerhoy Ya está rodando la cuarta temporada de Las chicas del cable, de la que además se va a hacer un remake en inglés. ¿Cómo maneja su cabeza el saltar de una cárcel del siglo XXI al Madrid de los años 30?

Maggie Civantos En realidad es lo que más me gusta de mi profesión. Interpretar papeles muy distintos. Es verdad que te vuelve un poco loca, pero cuando los personajes están tan bien definidos, y son tan opuestos, vas de un extremo al otro. Y eso me gusta. No me asusta, no me afecta... Más bien me pone.

Mujerhoy ¿Qué es lo que más le ha entusiasmado de su reencuentro con el personaje de Ángeles?

Maggie Civantos Que ha crecido muchísimo, adquiriendo cada vez más seguridad. Pero claro, todavía estoy rodando. A ver cómo te explico esto sin hacer spoilers: digamos que se mete en un mundo peligroso, y creo que hay algo muy atractivo, muy de adrenalina, en vivir ese peligro. Esto me está sorprendiendo de un personaje que vivió acobardado mucho tiempo. Del miedo ha pasado al otro lado, afrontando los peligros. Y le gustan.

Mujerhoy ¿Ese camino hacia la independencia de Ángeles es el motivo de que haya logrado esa tremenda empatía con las espectadoras?

Maggie Civantos Sí, creo que sí. De alguna forma, es la víctima de un sistema patriarcal. Empieza en un extremo, el de la mujer maltratada de la primera temporada, y sobrepasa todo esto. Es una mujer muy valiente, pero a la vez muy frágil. Esto genera mucha empatía porque es un tema que nos toca mucho, por lo que está ocurriendo y ha ocurrido toda la vida. Siempre acabo hablando de esto, pero bueno: la lucha continúa. Y aunque en las sucesivas temporadas ella se ha alejado de todo esto, sí es cierto que en la esencia del personaje está el empoderamiento. Y eso genera empatía.

Mujerhoy ¿Cómo evalúa los guiones que ahora, suponemos, no le paran de llegar?

Maggie Civantos Para mí es fundamental... no que la historia sea feminista en sí, pero al menos que el personaje femenino no esté en función del masculino. Porque si no, de forma personal, no solo pensando en lo que voy a aportar a los demás, asumo que no voy a trabajar cómoda ni en igualdad de condiciones, y prefiero no hacerlo.

Mujerhoy ¿Es verdad que está escribiendo guiones? ¿Tiene ambiciones al otro lado de la cámara?

Maggie Civantos Me encantaría escribir y dirigir, pero es un plan de futuro. Aún no creo estar lo suficientemente preparada. Lo que me apetece es formar parte del proceso de creación desde el inicio. He empezado a escribir algo con Marta Aledo, a la que he tenido la suerte de conocer en Vis a vis [interpreta a Tere, la toxicómana]. Es una mujer tan inteligente, talentosa, tan buena... y estamos ahí construyendo algo... Venga, te lo cuento: estamos montando una productora. Y claro, con la productora viene un guion con unos personajes femeninos maravillosos. Pero vamos poquito a poco. Marta y yo estamos en el mismo momento: sin prisa, pero sin pausa.

Mujerhoy Viajó a Cuba para seguir aprendiendo. ¿Han marcado los viajes su forma de ver la vida?

Maggie Civantos Siempre he tenido espíritu viajero. Y al final no creo que haya sido casual que acabara siendo actriz. Porque cuando encaras un personaje, terminas por hacer un viaje, te abstraes de ti misma. Es algo muy parecido a lo que me pasa cuando viajo: dejo de ser yo... para ser más yo que nunca. Hay algo impreciso que consiste en olvidarte de tu ego. Además viajo sola, con poco equipaje, y eso me hace sentir muy libre, muy conectada con el mundo. Porque puedes estar en la otra punta del planeta tú sola y no sentirte sola en absoluto. Y eso te sirve para conocerte mucho mejor.

Mujerhoy ¿Sigue bailando?

Maggie Civantos Ahora es más un hobby. Pero sigue existiendo como pasión: creo que algo de la danza ha pervivido, porque para construir mis personajes me baso mucho en el cuerpo y los movimientos. Y en mi vida personal también está muy presente. Todas las mañana me levanto, pongo música y lo primero que hago es bailar. Igual que otros hacen yoga, yo bailo. La danza me hace sentir muy conectada...

Mujerhoy ¿Conectada a qué?

Maggie Civantos Al mundo sensorial y a mí misma. Es un lugar que me ayuda a volver a la raíz, a mi infancia...

Mujerhoy ¿Se dedicó a la interpretación porque sus padres estaban vinculados al mundo artístico?

Maggie Civantos Mis padres me han dado mucha libertad para elegir. Que no es poco. Pero para elegir todo en mi vida. Por eso me siento muy afortunada, porque mi familia me ha respetado mucho desde muy pequeña. Supongo que no he tenido una familia convencional.

Mujerhoy En el caso hipotético de que deseara formar una familia, ¿educará a sus hijos siguiendo esta máxima?

Maggie Civantos Pues no sé si seré madre. Pero me parece muy importante respetar siempre a la persona que tienes enfrente sea familia, amigos o pareja. Y esto es muy fácil de decir, pero creo que todos hemos comprobado lo complicado que acaba siendo en la práctica... Donde acaba la libertad de uno, empieza la del otro. Eso sí que me parece un modelo que deberíamos implantar, pero desde la escuela. Menos matemáticas y más empatía y respeto.

Mujerhoy Y a esa otra familia que son los amigos, ¿qué les pide?

Maggie Civantos Lo primero, que me disculpen en mis ausencias [ríe, pero algo triste]. Es que esta pregunta me ha dado justo en la llaga ahora mismo. Porque he estado muy liada los últimos meses y siento que no he podido cuidarlos. Ahora que he vuelto a Madrid, me he hecho la promesa a mí misma de estar presente, porque son mi tesoro.

Mujerhoy ¿Cómo va a celebrar estas navidades, las de un año glorioso?

Maggie Civantos Pues no tengo nada pensado. Es mi cumpleaños. El año pasado hice una fiesta con mucha gente... Este año voy a juntar a todos mis tesoros más cercanos para pasar tiempo juntos, pero tiempo de calidad