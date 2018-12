24 dic 2018

En estos días, la célebre zoóloga Dian Fossey habría cumplido 86 años rodeada de sus únicos amigos, los gorilas. Esta intrépida californiana cambió su tranquila vida como terapeuta de niños discapacitados para estudiar a estos primates en las remotas montañas de África. Desde su llegada a Ruanda, tuvo que enfrentarse a las más duras adversidades y a la presencia de los cazadores furtivos que masacraban a los gorilas para vender en el mercado negro sus cabezas y sus manos. Para una mujer como ella, con pánico a las alturas y propensa a los ataques de asma, vivir en aquellos fríos y brumosos bosques fue un calvario. Con paciencia, entrega y pasión por su trabajo, consiguió ganarse la confianza de los gorilas y comunicarse con ellos imitando sus gestos y sonidos. Les dio nombres propios y cada vez que uno de ellos era asesinado, ella enterraba sus restos en un pequeño cementerio del bosque.

Con el tiempo, Fossey se convirtió en una figura incómoda para casi todo el mundo. Enfrentada a las autoridades de Ruanda, estableció una guerra sin cuartel contra los cazadores furtivos. El día que asesinaron a Digit, un magnífico ejemplar de espalda plateada con el que mantenía una relación muy especial, tocó fondo. No superó su pérdida y se transformó en una mujer solitaria, excéntrica y agresiva. Se aisló aún más y plantaba cara a todo aquel que quisiera acercarse a "sus" gorilas, incluidos los turistas.

El 27 de diciembre de 1985 la encontraron muerta en su cabaña del Centro de Investigación Karisoke, en las montañas Virunga. Alguien la asesinó con un machete. Tenía 53 años y era un personaje muy conocido gracias a una portada de National Geographic. En ella se veía a una joven y esbelta Dian con dos crías de gorila abrazadas a su cuello. Su brutal asesinato conmocionó al mundo y la película Gorilas en la niebla, donde Sigourney Weaver la interpretaba, la convirtió en leyenda. Desde entonces, muchos activistas y líderes ecologistas han muerto luchando por un planeta mejor. Solo en 2017 más de 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de los indígenas fueron asesinadas en distintos lugares del mundo. Es solo la punta del iceberg.

"Te amenazan para que te calles. Si eres mujer y además indígena estás en el punto de mira. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas", declaró Berta Cáceres cuando en el 2015 recibió el premio Goldman, considerado el Nobel verde. Ya entonces sabía que la muerte le pisaba los talones. Cáceres era la defensora de los derechos humanos más conocida de Honduras. Una heroína en su país por oponerse a la construcción de una presa que desviaba un río sagrado para los indios. Berta movilizó a las comunidades indígenas, plantó cara a políticos y empresarios y logró que se abandonara la obra. Pero sus enemigos no la perdonaron. En 2016 fue asesinada en su casa por unos sicarios a sueldo. Ahora la justicia hondureña ha condenado a los que apretaron el gatillo y planearon su muerte. Su hija Bertha Zúñiga, que sigue sus pasos, sabe que no están todos los culpables, pero su asesinato ha convertido a su madre en un símbolo mundial de la lucha y la rebeldía.

