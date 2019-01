6 ene 2019

1. El caso de las temporeras de Huelva:

-Luces: se pone el foco, al fin, en la desprotección de las mujeres migrantes y comienza una sensibilización.

-Sombras: tras desestimarse en primera instancia su demanda por abusos laborales y violaciones, el caso continúa abierto.

2. Un 8M multitudinario:

-Luces: la conciencia colectiva de los agravios continuará reuniendo a miles: esto no es una moda.

-Sombras: necesitamos que las más vulnerables sientan que son las primeras en la preocupación de todas.

3. Repudio unánime contra la violencia:

-Luces: la indignación viral no queda en las redes: se traslada inmediatamente a las calles para que no pueda pasarse por alto la evidencia de que con cada muerte nos están matando.

-Sombras: desde el caso de La Manada, en España, hasta el feminicidio de Lucía Pérez, la joven argentina de 16 años, seguimos teniendo la sensación de que estos casos quedan a menudo impunes, incluso cuando llegan a los tribunales de justicia.

4. El machismo en el deporte:

-Luces: muchas periodistas, árbitros y deportistas son mujeres y han comenzado a resquebrajar la indiferencia con la que se observan las faltas de respeto de los aficionados, los dobles raseros y las postergaciones machistas en los equipos de diferentes disciplinas deportivas.

-Sombras: seguiremos viendo sueldos y premios menores para las deportistas, comentarios sexistas, acoso a las reporteras y cláusulas contractuales que prohíben embarazos en el deporte profesional.

5. No sin nosotras:

-Luces: las profesionales se unen para reclamar su espacio: en congresos, premios, festivales... Más de 50 académicos en ciencias sociales han declarado ya que no participarán en actos sin presencia femenina.

-Sombras: la persistencia de un argumento que no se sostiene: que si no hay mujeres en un espacio es porque no están interesadas o no tienen talento, cosas que decir, tiempo o capacidad de sacrificio.

6. Vientres de alquiler:

-Luces: existe un sentimiento de rechazo mayoritario entre las mujeres a esta práctica que se visibiliza en cada manifestación.

-Sombras: la normalidad con la que algunos partidos y asociaciones pro vientres de alquiler asumen que haya mujeres tan pobres que tengan que vender su capacidad de gestar y sus bebés.

7. Prostitución: retomar la conversación:

-Luces: por fin nos damos cuenta de que las mujeres en prostitución deben llevar la voz cantante.

-Sombras: nos merecemos un debate sin insultos, del que nadie salga dañado o herido.

8. Triunfos y tropiezos del #MeToo:

-Luces: fuera de las alfombras rojas de Hollywood, el #MeToo continúa: en Argentina, las actrices se han unido para denunciar los abusos del actor Juan Darthés, y dos senadores se enfrentan a causas penales por abuso sexual.

-Sombras: el caso contra Harvey Weinsten sigue su curso en medio de una gran incertidumbre: el próximo mes de marzo tendrá lugar la vista previa al juicio.

9. Acoso a las estudiantes universitarias:

-Luces: las estudiantes ya no dudan en llenar de pintadas los despachos donde han sufrido acoso y reclaman a los rectores protección frente a represalias.

-Sombras: más de la mitad de las universidades registran casos de acoso, con la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la del País Vasco a la cabeza.

10. No al menoscabo de las triunfadoras:

-Luces: ante ciertas preguntas, ignorantes y condescendientes, que se hacen a mujeres en la cumbre, la indignación se vuelve viral y consigue que descalifiquen a quien las plantea.

-Sombras: el presentador de la gala del Balón de Oro preguntó a la futbolista Ada Hegerberg, la primera mujer que recibe tal galardón: "¿Sabes perrear?". Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, por su parte, tuvo que contestar a un impertinente: "¿Concibió a su hija durante la campaña electoral?".

11. Ningún pensionista con menos de 400 euros:

-Luces: el Gobierno vasco ha prometido ir subiendo las pensiones mínimas, de manera progresiva, hasta alcanzar los 858 euros en el año 2021.

-Sombras: hizo falta que los pensionistas se manifestaran para visibilizar un dato horrendo: las jubiladas reciben de media 450 euros, un 36% menos que los hombres.

12. Nos queda conquistar la autoridad:

-Sombras: ni siquiera en el Congreso de los Diputados dejan de escucharse los comentarios sexistas de los políticos cuando una mujer con poder (la última, Carmen Calvo) toma la palabra.

-Sombras: seguimos sin obtener reconocimiento como creadoras, autoras, expertas o sabias y los premios, becas, proyectos, cargos y contratos se los siguen repartiendo ellos entre ellos.

