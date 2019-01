11 ene 2019

Jennifer Lopez es ese ente presente en todo lugar, en todo momento. La 'supermujer', la 'supermama', la SUPERESTRELLA -así en mayúsculas-. A sus 49 años nos ha enseñado una serie de cosas, que van desde las más frívolas como que una mujer a sus casi 50 años puede tener un cuerpo espectacular, vamos de infarto, hasta lo que significa ser una mujer libre y hacer y estar con quien le venga en gana, -ella es de esos pocos ejemplos que tenemos de mujeres a las que no se les añade el apellido "mujer o novia de", en su caso siempre es contrario todos han sido "los maridos, los novios, los ligue de ella" y eso nos gusta. Si de moda se trata también nos ha demostrado que se puede ser sexy, elegante, urbana y lo que quieras ser según tu estado de ánimo. Y ahora utiliza su fama para dar una lección de feminismo. Y ya nos ponemos de pie y nos quitamos el sobrero.

No, no es la primera que usa su fama como altavoz, pero es que parece que después del boom del #metoo el movimiento empezó a perder sino fuerza, visibilidad. Pero JLo ha aprovechado el reportaje que le ha realizado la edición estadounidense de Harper`s Bazzar para volver a poner sobre la mesa la importancia del feminismo y su lucha.

"Este momento para las mujeres es una especie de revolución... una revolución emocional y espiritual que afecta al mundo. Hemos creado una tormenta levantando un poco de polvo y diciéndole al mundo que estamos aquí para quedarnos, y que conocemos nuestro poder, nuestro valor y nuestra valía. Y esto solo puede seguir creciendo... No quiero que me digan que no puedo hacer algo que quiero hacer. Yo haré lo que quiera", escribió la cantante y actriz en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la entrevista que concedió y que sale publicada en la edición de febrero de la revista.

“En este momento de mi vida estoy más confiada con mi éxito. Es difícil cuando las personas te cuestionan todo el tiempo o se preguntan ‘¿por qué eres exitosa?’. Esto le sucede mucho a las mujeres, pero a los hombres no se les cuestiona sobre su éxito”, cuenta la originaria del Bronx. “Lo que pasa, especialmente a las mujeres, es que por más que tengas 12 personas que te dicen que eres increíble, lo que se te clava en la cabeza es esa sola persona que te critica”, insiste.

Y es que como reconoce a lo largo de la entrevista "desde el minuto que naces mujer, la vida es una batalla cuesta arriba".

La protagonista de Second Act –su último proyecto en el cine– también habla de su pareja, Alex Rodriguez, y su familia. La también bailarina, aseguró que el nacimiento de sus hijos, los mellizos Emme y Maximiliam -el padre es Marc Anthony-, fue un momento de gran madurez personal: “Cuando tuve hijos me di cuenta de que tenía que mejorar y crecer como persona. No solo por ellos, sino también por mí. ¿Cómo puedo enseñarles cómo deben tratarse si yo permito que las personas me traten a mí de una manera que no es nada agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si yo no lo hago? Por ello comencé a examinarme desde muchos ángulo diferentes”, revela.

Así JLo se convierte en, una vez más, en ese ente que todo lo hace bien.