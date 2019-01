13 ene 2019

Es una de las señas de identidad que nos distingue. Para la actriz María Castro, su melena pelirroja era un quebradero de cabeza cuando era niña. “Me llamaban Pippi Calzaslargas y mi madre me hacía trenzas que yo deshacía a la puerta del colegio”, recuerda. Hoy, la fuerza y el color de su melena son los ingredientes fundamentales de su look. “Poco a poco aprendí a amar mi pelo y creo que ahora ya no podría tener otro. Necesito verme tal como soy, mi melena forma una parte más de mí e incluso de mi autoestima y mi fortaleza”, añade la actriz, que está en pleno rodaje de la serie Amar es para siempre, con un papel protagonista, Natalia Medina, que conserva sus largos rizos cobrizos. No ocurre así con el personaje de Un hombre en pijama, una película de animación basada en las tiras cómicas de Paco Roca que protagoniza junto a Raúl Arévalo y en la que pone tanto la imagen (aunque esta vez sea con melena morena y lisa) como la voz.

Esos cambios bruscos de imagen son muy habituales en Miriam Giovanelli, que se transforma en función de sus papeles. “El pelo es una herramienta fundamental a la hora de trabajar. Intento cambiar de aspecto según cada personaje. Cada uno me pide un look diferente”.

Exigencias del guión

Su transformación más espectacular consistió en teñirse de rubio platino para hacer de Patricia en Velvet. Aunque ya había jugado con el moreno y el pelirrojo tiempo atrás en la misma serie. Hoy está rodando otra, Caronte, con Roberto Álamo y Carlos Hipólito, y es la primera vez que actúa con el cabello más parecido al suyo. “Porque el personaje me pedía un color más natural”, dice la actriz, que interpreta a una abogada penalista recién licenciada que se dedica a salvar personas inocentes acusadas injustamente. También tiene pendiente de estreno El año de la plaga, una película de Carlos Martín, con una imagen muy cercana a la suya. “El pelo es para mí un vínculo muy importante con mis personajes. Es una forma de darles vida”. Aunque le ha atraído más de una crítica en las redes sociales. “Hay que aceptar los juicios constructivos, porque son los que aportan cosas. Y vives más cómoda contigo misma porque se trata, en realidad, más del ojo del que mira que del tuyo”, reflexiona.

Para Berta Vázquez, el cabello también es una seña de identidad. Hasta tal punto que cuando rodaba la película Palmeras en la nieve le pidió al director que no le rapara la cabeza, algo que su personaje tenía que hacer. Finalmente no sucedió. “Es lo que más me habría costado”, confiesa. Pero la protagonista de Vis a vis sí ha aparecido en unos episodios de esta serie con una trenzas rastafaris. “De pequeña me costaba más aceptar mi pelo. Todas mis compañeras eran chicas de melena lisa y yo tenía esa pelea adolescente de querer ser igual que mis amigas. Pero me di cuenta de que no tenía sentido luchar contra la naturaleza y me lo dejé crecer. Y me encanta”.

Siempre he llevado el pelo largo, igual que mi madre" ángela molina

Pero si hay una actriz que se sienta en sintonía con su cabello, esa es, sin duda, Ángela Molina. “Con los años va quedando menos –ríe–. No digo que sea una preocupación, pero sí empiezo a notar que tengo poco pelo. Me siento tan identificada con mi melena que, cuando me la corto, parece que me falta algo. Aunque viene bien hacerlo, prefiero que crezca y que me acompañe. En mi vida lo he llevado siempre largo, igual que mi madre”. Ahora se lo ha dejado con su color natural, canas incluidas. “Pero no digo de este agua no beberé: a lo mejor me lo tiño en algún momento, pero me gusta dejar que fluya con la naturaleza. Lo más radical que me he hecho en el pelo para una película ha sido cortármelo recto y corto, tipo años 20 y rapado por detrás. Me quedaba genial, pero me sentía desnuda”, recuerda la actriz, que acaba de presentar un proyecto teatral con el director Robert Lepage: Imperio, un montaje interdisciplinar sobre Macbeth, que se está exhibiendo en museos de ciudades europeas. Y este enero le espera la serie La valla, junto a su hija Olivia.

Para Paula Echevarría, embajadora de Pantene desde hace años, su melena es el 50% de un look. “Puedes llevar un maquillaje perfecto o un vestido ideal, pero si el pelo no está bien, estropea todo lo demás”, dice la actriz, pendiente del estreno de la miniserie Los nuestros 2. También acaba de rodar Si yo fuera rico, una película que dirige Álvaro Fernández Armero. Echevarría se fija mucho en cómo construir un personaje a través de su cabello: “Cuando actúas, te alejas mucho de ti. Por eso trabajo con pelucas y extensiones. Intento evitar que se toque mi pelo mientras doy lo máximo de mí misma”.

Ángela Molina

Me lo cuido con un buen champú y un acondicionador intensivo. Me encanta el 3 Minute Miracle Superalimento BB7 de Pantene. Es maravilloso. Te lo aplicas durante tres minutos y el pelo se queda carnoso, tierno. Porque el cabello seco está triste. Es como la piel cuando la hidratas: al estar nutrida se mueve mejor, está suave y más a gusto”.

Ángela Molina luce abrigo de Marina Rinaldi. pinit

Miriam Giovanelli

“Para mí, lo importante es cuidar el pelo de tanto exceso de decoloración y tanto tinte. Intento utilizar todo tipo de mascarillas. Me encanta Repara & Protege de Pantene, me va fenomenal. Intento lavarme el pelo dos veces a la semana, porque hacerlo demasiado lo debilita. Sobre todo, cuando te lo mojas y lo secas permanentemente por tu profesión, como me pasa a mí. Una de las veces uso acondicionador y la otra, ampollas de Repara & Protege”.

Miriam lleva abrigo de El Corte Inglés. pinit

Berta Vázquez

“Mi pelo es en realidad bastante fino. Un cabello afro no es grueso, al contrario de lo que se pueda pensar. Lo que hago es hidratarlo mucho, lavarlo con champú y acondicionador de la gama Rizos Perfectos de Pantene y, un día a la semana, utilizo una mascarilla también de la misma gama. Me la aplico y me aclaro poco para que penetre mejor en el pelo”.

Berta lleva gabardina de Marina Rinaldi y sostén de Intimissimi. pinit

Paula Echevarría

“Como con la piel, no hay que olvidar que con el cabello lo importante es la constancia. Mis cuidados básicos: champú y acondicionador un día sí y un día no. Es esencial saber qué tipo de pelo tienes y darle los productos adecuados. A mí me va muy bien la línea Micelar de Pantene. Me da la hidratación necesaria y me deja la melena suave y brillante. También utilizo mascarilla una vez por semana y las ampollas de Pantene Rescate 1 Minuto”.

El abrigo es de Mango. pinit

María Castro

“Utilizo la línea Rizos Perfectos de Pantene, es la que mejor me funciona. Y uso el champú y el acondicionador 3 Minute Miracle BB7. También necesito ponerme mascarilla, porque si no, sería imposible desenredarlo después de tantas sesiones de peluquería. Luego me cepillo, ya en mojado, con la clásica pinza abierta para no deshacer el rizo. Me suelo aplicar una espuma o algún gel también de la gama rizos y lo seco con un difusor”.

Chaleco de Max Mara, sujetador de Intimissimi y pantalón de Trucco. pinit

El gran cambio de Pantene

Pantene quiere ser el tratamiento de la diferencia y de la diversidad y celebrar que existen muchos tipos de belleza, también cuando hablamos de cabello. “Creemos que un pelo Pantene es un pelo fuerte, hidratado, brillante y lleno de personalidad, sea rubio, moreno, pelirrojo, afro, con canas, corto o largo”, explica Fátima Collarte, directora de marketing de Pantene España. “Por eso es un honor para nosotros contar con María, Miriam, Ángela y Berta (que se unen a Paula como imagen de Pantene) para representar a las mujeres pelo Pantene.

1. Acondicionador 3 Minute Miracle Superalimento BB7 de Pantene(3,99 €). 2. Acondicionador 3 Minute Miracle Repara & Protege de Pantene (3,99 €). 3. Mascarilla Intensiva Rizos Perfectos de Pantene (5,49 €). 4. Champú Micelar de Pantene (2,90 €). 5. Ampollas Repara & Protege Rescate 1 Minuto de Pantene (5,49 €). pinit

Todas distintas, pero con una personalidad y una fuerza arrolladoras. En Pantene sabemos que estar a gusto con tu pelo es uno de los rasgos más importantes de la rutina de belleza –continúa Fátima Collarte–. Eso es lo que nosotros llamamos el poder de un pelo Pantene: que cualquier mujer pueda conseguir la mejor versión de su cabello, sea como sea, y disfrutar de esa pequeña conquista. Gracias a nuestras nuevas gamas de acondicionadores y tratamientos específicos, como las ampollas Superalimento o el sérum reparador, esto ya es una realidad”.

