16 ene 2019 mujerhoy

Compartir en google plus

1. Rosalind Franklin: Cristalógrafa y química

Fue autora de la famosa Fotografía 51, la primera del ADN con su forma de hélice. Cuatro años después de su muerte, tres colegas suyos recibieron el Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir la estructura del ADN. Nadie mencionó a Rosalind.

2. Juana de Arco: Charlatana

Juana de Arco. pinit d.r.

Hablaba con Dios y los santos, arrastraba tropas, arengaba a obispos y generales y sentó a un rey en el trono de Francia. Cuando hubo servido a los intereses de todos, fue a la hoguera por querer seguir llevando pantalones.

3. Isabel de Braganza: Reina consorte

La genuina artífice del Museo del Prado. Sobrina y segunda esposa del felón Fernando VII; la que logró que se colgaran las primeras 311 pinturas de la que ya es la primera pinacoteca del mundo. Los españoles celebraron su boda colgando carteles en palacio que decían: "Fea, pobre y portuguesa. Chúpate esa".

4. Marie Curie: Científica

La primera mujer que entró en la Academia de Medicina, la primera catedrática de la Sorbona, la primera que logró un Nobel y la primera persona que logró dos. La primera.

5. Carmen de Burgos: Periodista

Carmen de Burgos. pinit d.r.

Peleona incansable por el voto femenino. Organizó la primera manifestación feminista de España. Escritora, traductora, republicana, primera corresponsal de guerra, ninguneada por los escritores y silenciada por el franquismo.

6. Mae West: Guionista y...

...directora de escena, productora, empresaria, creativa, sagaz, valiente... También actriz, mala actriz; pero en ese cuerpo menudo con más curvas que la subida a los Lagos de Covadonga hubo un cerebro brillante que la mayoría desconoce.

Mae West. pinit getty

7. Clara Campoamor: Política

Logró el voto femenino, aun sabiendo que ese triunfo le traería tremendos sinsabores. Hizo lo que debía. Después, el rechazo, la incomprensión, el exilio, la nostalgia y la soledad.

8. Amelia Concostrina: Mi hermana

Las otras mujeres de esta lista me han fascinado, pero ella es la única que me ha marcado; y, encima, sin yo enterarme. Fue la que sufrió más carencias en beneficio de "la niña" (yo), y la que cuidó, educó, enseñó y trabajó para que a "la niña" no le faltara de nada. Gracias, Meli, por ponerme en el camino.

9. Mª Victoria del Pozzo: Reina consorte

Ni caso le ha hecho la Historia, y ha sido la reina más preparada, culta y activa que ha tenido España. Esposa de Amadeo I de Saboya, y cien veces más lista que él, fue boicoteada por la aristocracia y la Iglesia (y eso que era buena católica).

10. Mª Cristina de Borbón: Reina regente

Mª Cristina de Borbón. pinit d.r.

Me asombra que una reina de España descaradamente corrupta, expulsada dos veces del país y que dejó vacías las arcas de Patrimonio Nacional tenga una estatua junto al Museo del Prado con la leyenda: "A María Cristina de Borbón, España reconocida".