20 ene 2019 paka díaz

Marta Santos Pais se define como una mujer "optimista y llena de esperanza", pero reconoce que su trabajo hace que muchas noches le cueste conciliar el sueño. Santos Pais, abogada portuguesa de 66 años, fue nombrada en 2009 por Ban Ki-moon representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Infancia. En consecuencia, su labor es ingente. "Estamos avanzando, pero muy despacio y los niños y niñas se merecen que lo hagamos más deprisa", reconoce.

Marta Santos durante una reciente visita a España. pinit Juan Millás

El 90% de los casos graves de violencia infantil no se dan en las guerras, sino en la vida cotidiana"

Mujerhoy ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan en este momento?

Marta Santos Pois El principal es la magnitud. Cada cinco minutos hay un niño o niña que muere en situación de violencia. Y al menos la mitad de los menores que hay en el mundo sufre algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, en internet, acoso escolar... Por eso, nuestro principal reto es reconocerlo y que sea una prioridad para todo el mundo, dado que esa violencia no conoce fronteras, ni diferencias sociales o económicas. El segundo gran reto es lograr que las sociedades dejen de aceptar, de algún modo, el uso de la violencia contra los niños como una forma de educación.

Mujerhoy ¿Cuál sería el tercer reto?

Marta Santos Pois Algo de lo que no se habla tan a menudo... Cada año la violencia contra la niñez supone un gasto del 8% de PIB global, es decir, alrededor de unos 6.000 millones de euros. Si gastásemos ese montante en prevención, invertiríamos la tendencia.

Mujerhoy ¿Cómo puede ser tanto dinero?

Marta Santos Pois Un niño víctima de violencia en la escuela se siente tan traumatizado que suele perder la capacidad de concentrarse y aprender. Así que muchos acaban desistiendo. Imaginemos a una niña que sufre abuso sexual... Como consecuencia, se puede quedar embarazada y le será muy difícil aguantar la presión social y familiar. Tantas veces la violencia echa a los niños de la propia escuela... Además, están los servicios sanitarios o judiciales que van a necesitar. Pero lo que no está contabilizado en esos gastos es la pérdida para cada niño y niña de las oportunidades que hubieran podido tener en sus vidas y que la violencia les ha acabado arrebatando. Por eso la prevención desde la primera infancia es crucial.

Mujerhoy Usted trabaja mano a mano con gobiernos de todo el mundo. ¿Se toman como una prioridad la lucha contra la violencia infantil?

Marta Santos Pois No, los niños no siempre son una prioridad. Pero cuando empezamos este trabajo hace unos 10 años, el número de países con una ley integral contra todas las formas de violencia infantil era de 16. Hoy son 58 y tenemos mucha esperanza en que pronto España se sume a ellos.

Mujerhoy El Consejo de Ministros aprobó el 29 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que será debatido próximamente en el Parlamento. ¿Cuál es la situación aquí?

Marta Santos Pois Sería importante realizar una encuesta sobre la situación de los menores respecto a la violencia, que de momento no existe. Que en 2018 hayan muerto 22 niños por situaciones de violencia (incluidos homicidios imprudentes y suicidios) es un indicador muy grave, es extremadamente preocupante. Pero que se haya constituido una fuerte alianza entre actores de la sociedad civil para luchar por esta causa es alentador. Eso permitirá que el Gobierno pueda garantizar que las distintas administraciones tengan recursos, formación y capacidad para contribuir a prevenir los riesgos y, una vez identificados, poder intervenir. Hay que tener en cuenta que menos de un 1% de los niños habla de sus traumas y de la violencia que viven. Y, dentro de ese porcentaje, menos del 10% se beneficia de la ayuda a la que tendrían derecho por miedo a contar, a no ser creído o a sufrir más. Los niños tienen miedo a pedir ayuda y eso impide intervenir rápidamente. La oportunidad de cambiar esta realidad en España es muy alta y esperamos que pueda concretarse.

La familia es uno de los lugares donde sufren más violencia. Y les duele, Porque las personas a las que adoran les hacen daño".

Mujerhoy En 2018 hubo ocho niños y niñas asesinados por sus padres en casos de violencia de género. ¿Debe retirarse la custodia a los padres condenados por maltrato?

Marta Santos Pois Los niños no pueden ser usados como una forma de manipulación y deben de ser protegidos siempre. Es importante proteger el entorno familiar y si hay un abusador que puede poner en riesgo al menor, no debe estar en ese entorno. Pero creo que no es suficiente con castigar al maltratador, se tiene que minimizar el riesgo. La prevención es siempre la mejor vacuna.

Mujerhoy Otro tema candente son los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. ¿Se está haciendo lo suficiente?

Marta Santos Pois Es una dramática realidad en muchos países. Me da esperanza que en distintos contextos religiosos se haya manifestado un compromiso para crear espacios libres de violencia para los niños. En 2017 más de 500 representantes de distintas religiones se reunieron en Panamá y acordaron medidas para garantizar la seguridad de los menores y dar una respuesta rápida si sucede algo inaceptable. Ese es el camino. Pero también reconocer la responsabilidad y trabajar con las víctimas.

Mujerhoy Por su trabajo, ha conocido en terreno muchos casos de violencia infantil. ¿Recuerda alguno que la haya conmovido especialmente?

Marta Santos Pois Recuerdo la historia de una niña violada por su padrastro en una isla muy pequeña. Se quedó embarazada y tuvo a un bebé. Cuando no era posible esconderlo, fue condenada por haber tenido relaciones sexuales sin estar casada. La niña tenía 12 años y, para eliminar la prueba de su violación, su padrastro había matado al bebé. La acogimos en un centro educativo hasta que se recuperó y reintegró en su comunidad. Pero recuerdo su profundo desánimo. A pesar de todo lo que sufrió, mantenía la esperanza en el futuro. La lección que me dio me queda para siempre. Su voluntad de construir una nueva vida me pareció de un valor extraordinario.

Mujerhoy Recientemente ha visitado países europeos donde hay muchos niños en campos de migrantes y refugiados. ¿Cuál es la situación?

Marta Santos Pois Muy dura. Sabemos que viajan solos muchas veces, huyendo de situaciones terribles, de violencia extrema. Y, al mismo tiempo, tienen que sufrir la mirada xenófoba y discriminatoria de tantas personas... A su llegada a un país, esperan encontrar ayuda y protección, y, a pesar de todas las situaciones traumáticas vividas, no pierden la esperanza de conseguir una oportunidad para estar en paz, como cualquier otro menor. Cuando me preguntan: "¿Por qué se olvidan de que somos niños como los otros?", ¿qué respuesta les das? Creo que los gobernantes no deberían olvidar que estamos hablando de niños a los que no hay que ver como una religión o una nacionalidad, sino solo como niños que merecen tener un espacio de paz.

Una niña ucraniana en la región de Donetsk. pinit Jeoffrey Maitem/unicef

Mujerhoy Quizá los políticos deberían hablar con ellos...

Marta Santos Pois Muchos lo hacen, pero creo que se olvidan muy deprisa de las historias que les cuentan. Gracias a Dios, eso no pasa en todos los países. Algunos como España y Portugal están mostrando su solidaridad, pero tenemos que garantizar que sea la prioridad en todos los países. Hay miles de niños detenidos por no tener papeles. Estamos viendo repetirse una historia que conocemos del pasado y que pensamos que no volvería a ocurrir, pero que hoy es nuestro presente.

Mujerhoy ¿Qué países los están haciendo mejor con respecto a la violencia infantil?

Marta Santos Pois Hay muchos donde están pasando cosas buenas. En Noruega, donde ya existía una legislación muy buena de prevención, se ha adoptado un acuerdo de Estado que implica a todas las administraciones y, aunque han cambiado en dos ocasiones el Gobierno, el compromiso se mantiene. En Paraguay se ha desarrollado una estrategia donde participa la sociedad civil, además de las autoridades. Eso permite que el compromiso sea algo compartido por todos. En Filipinas están terminando una ley contra la violencia infantil poniendo el foco en los peligros digitales: en comunidades muy alejadas, había familias que grababan fotos desnudos de los niños y niñas sin tener conciencia del daño que les estaban haciendo. Esos vídeos ahora están en la intranet y pueden destrozar la vida de los menores. Este es un ejemplo de cómo afrontar la realidad y empezar a aportar soluciones. La educación es fundamental.

Mujerhoy ¿Qué les diría a los padres y las madres sobre la posible violencia en la crianza?

Marta Santos Pois El seno de la familia es uno de los lugares donde los niños sufren violencia con más frecuencia. Y es donde más les duele. Porque las personas a las que más adoran y respetan son quienes les hacen más daño físico y psicológico. El trauma es muy profundo y cuesta mucho recuperarlo. Lo más importante es tener presente que la oportunidad de tener modelos de conducta no violenta es fundamental.Las frustraciones del trabajo no pueden ser la justificación para pegar a un niño o transmitirle nuestra ira.

Mujerhoy ¿Somos aún demasiados permisivos con la violencia en la infancia?

Marta Santos Pois Los padres y madres siempre nos dicen: "Sabemos que no es necesaria ni eficaz, pero no sabemos qué otras cosas podemos hacer". Por eso es importante hablar de todas las herramientas alternativas que hay. Podemos empezar por aprender de la escuela, el lugar donde se aprende a convivir con respeto a los demás. Eso puede ayudar a construir familias no violentas. La violencia no es una respuesta, hay formas de corregir a los niños sin usar ninguna forma de violencia, ni física ni verbal.

Menos del 1% de los niños hablan de sus traumas o de lo que están viviendo por miedo a que no les crean o a sufrir todavía más".

Mujerhoy ¿Cuáles son los países más peligrosos para la infancia?

Marta Santos Pois Son muchos los que no me dejan dormir. Pensamos siempre en situaciones de guerra que son inadmisibles porque los niños son siempre un objetivo. Pero cerca del 90% de las situaciones graves que sufren los niños no pasan en guerras, sino en contextos cotidianos. Yo miro la realidad con mucha humildad. Todos los países tienen dificultades, pero también todos pueden marcar una diferencia. Es una cuestión de prioridades. Es fundamental invertir en un sistema de salud y de educación de calidad y luchar contra la pobreza. Todos los países pueden hacerlo mejor y no siempre los países ricos son los que mejor lo hacen, eso he aprendido en mi experiencia.

Mujerhoy ¿Qué es lo que más le duele en su trabajo?

Marta Santos Pois La tristeza que pasan los niños y la pérdida que eso significa. Ahí nos damos cuenta que lograr la felicidad es una cuestión de suerte. Y otra cosa que he aprendido es que no son accidentes aislados, se les pega en la casa, sufren acoso y agresiones en la escuela, ataques en su barrio... Es un escenario dramático.

Mujerhoy ¿Y lo que más satisfacciones le da?

Marta Santos Pois La mayor alegría la recibo de ellos, de su determinación y de su capacidad para mirar hacia el futuro con esperanza. Puede que sean los niños más pobres y excluidos, pero cuando se les da la oportunidad, se convierten en líderes muy creativos. Me acuerdo de tantos niños migrantes o refugiados que trabajando aquí en Europa, o en América Latina, nos dan una lección de vida y de esperanza.

Mujerhoy ¿Usted tiene hijos, les habla de su trabajo?

Marta Santos Pois Tengo dos hijas y cinco nietos, y les hablo muchísimo. Creo que tenemos que educar a todos en la realidad. Necesitamos mucha paciencia para criarlos, lo reconozco, pero los niños nos dan una mirada maravillosa sobre el mundo. Y sí, les hablo de las las situaciones dramáticas que están ocurriendo. Es importante que sepan porque eso les ayuda a construir entornos donde la violencia no tenga lugar y les permite ser promotores de esa sensibilización.

Mujerhoy ¿Cuál debe ser el papel de los ciudadanos?

Marta Santos Pais La diferencia empieza con cada uno de nosotros. Crear un pacto de convivencia nos ayuda a todos. Darnos la mano es algo a nuestro alcance y vivimos en un mundo muy cambiante, con nuevos retos y con tanta xenofobia... Tenemos que dar ejemplo positivo y luchar por que todos los niños tengan una infancia feliz