No están acostumbradas a recibir órdenes pero, por una vez, Andrea Jaurrieta (33 años), Celia Rico (37) y Arantxa Echevarría (51) siguen las instrucciones de la maquilladora, el peluquero, la estilista y el fotógrafo. Generalmente, son ellas las que le dicen a los demás lo que hay que hacer. Y se les da muy bien. De hecho, las tres están nominadas al Goya a la mejor dirección novel de este año. “Como no nos lo den a alguna de las tres... ¡la lío!”, grita Arantxa Echevarría. Los cuartos en la liza son los hermanos Alenda y su película Sin fin. Por primera vez, una categoría de dirección tiene más nominadas que nominados.

Y lo están disfrutando. “Cuesta tanto hacer una película que estar aquí es una alegría inmensa”, dice Jaurrieta, que invirtió ocho años en levantar Ana de día, su ópera prima. “Lo estoy viviendo con la emoción de una niña –dice Echevarría–. Llevo desde los 18 haciendo cortos y trabajando en el cine, esto es una meta para mí”. Su debut, Carmen y Lola, nominada también a mejor película, cuenta, por primera vez, la historia de amor entre dos mujeres gitanas. “La verdad es que me hace más ilusión la nominación de mis actores que la mía”, dice. Y Celia Rico comparte el sentimiento de orgullo: Lola Dueñas y Anna Castillo también están nominadas por su Viaje al cuarto de una madre.

Andrea Jaurrieta Con Ana de día quería... Que el espectador se preguntara si es posible huir de uno mismo. Porque, antes o después, todos sentimos una fuerte tentación de romper con todo.

Sueño con dirigir a... los actores de mi ópera prima, para devolverles el favor en condiciones más dignas. Y luego... siempre he sido muy fan de Penélope Cruz.

Con un cheque de 10 millones de euros... ¡Podría hacer 100 Ana de día! Primero pagaría bien a mi equipo y después... ¡Sería capaz de hacer maravillas! Que me los den. ¿Dónde firmo?

Si gano el Goya... Todos mis premios están en el pueblo y mi madre ya me ha dicho: “Aquí te he dejado un hueco para el Goya”. Pero si gano, se vendrá conmigo a Madrid.

Las tres descubrieron su vocación de niñas. “Mi padre era el maestro de Matemáticas del pueblo, pero organizaba extraescolares de música y teatro. Y mi madre cosía el vestuario. Ahí vi que era feliz haciendo cosas creativas”, explica Rico. Echevarría abandonó la carrera de Comunicación Audiovisual: “Me queda una asignatura, como a Amenábar”, bromea. Creció en una casa de cinéfilos y decidió que quería ser directora a los ocho años. Pero antes fue maquilladora, atrecista, auxiliar de cámara, ayudante de dirección, productora...

Jaurrieta soñaba con ser actriz. Estudió arte dramático, hizo un máster en dirección en la ESCAC... y se ganó la vida. “Hasta hace cuatro años era profesora de castellano para chinos, de inglés para niños, chófer, monitora de esquí... Era desesperante. Pero sabía que quería hacer cine y para lograrlo necesitaba ganarme la vida con trabajos que no me quitaran tiempo o energía”.

Tres universos

Para Jaurrieta, lo más difícil fue la financiación –que logró vía crowdfunding– para hacer Ana de día, un drama con tintes de ciencia ficción, que protagoniza Ingrid García Jonsson. “Fue agotador. Toda mi vida era la película. La próxima vez, quiero una productora”. Rico tuvo menos problemas con Viaje al cuarto de una madre, la historia de una hija que abandona el nido. La rodó en Constantina (Granada), su pueblo. “Mi productor me dijo que hay que rodar allí donde te quieren. Y tenía razón. Todo el pueblo se volcó con nosotros”. Su madre, costurera, enseño a coser a Lola Dueñas.

Arantxa Echevarría concibió Carmen y Lola tras leer en el periódico una noticia sobre la primera boda entre dos mujeres gitanas. Las dos usaban nombres falsos y posaban de espaldas. “Pensé: ¿por qué no hablo de la mujer que está aquí? No me tengo que ir a Arabia Saudí”. El mayor reto fue encontrar a las protagonistas. Por el casting pasaron más de 1.000 mujeres gitanas. “Encontré a Zaira (Lola), el primer día; pero casi devuelvo la financiación porque no encontrábamos a Carmen. Hasta que llegó Rosy y me dijo: “Si hay que besarse con una mujer, no me importa. Mi marido me da permiso”.

Jaurrieta, Rico y Echevarría representan a una nueva generación de mujeres cineastas llamadas a romper el desequilibrio del sector. Según la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, solo el 12% de las películas españolas tienen una directora. Echevarría, la que más tiempo lleva en la industria, tiene una colección de anécdotas desagradables. “He tenido que aguantar las miradas paternalistas, los “bonita”, que me digan: “¿Qué pretendes? Tienes 25 años y hay hombres de 40 que aún no han rodado una película”; o “¿Vas a ir tú a hablar con unos gitanos? ¿No será mejor que vayas con un hombre?”.

Celia Rico Con Viaje al cuarto de una madre quería.. Reflexionar sobre cómo es imposible corresponder al amor incondicional de los padres. No es biográfico, pero sí muy personal. Me desnudo hablando de las cosas que me preocupan.

Sueño con dirigir a... Lola Dueñas y Anna Castillo, otra vez. Pero también a Emma Suárez, Carmen Maura, Bárbara Lennie y muchas más. ¡A todas!

Con un cheque de 10 millones de euros... No me lo gastaría todo en una “peli”. Haría varias. Pero no debería decir esto, no vaya a ser que alguien diga: “¡Pues no se lo ofrezco!”.

Si gano el Goya... Mi piso es pequeñito. Se lo llevaría a mis padres, que guardan estas cosas con mucho cariño.

Andrea Jaurrieta se encontró con esas actitudes condescendientes en la búsqueda de financiación. “Tienes una reunión con una tele, vas bien preparada... Y el tipo te dice: “Claro, me viene una chica guapa, joven y con talento como tú...”. Sencillamente, te escuchan menos”.

Las tres defienden las políticas de cuotas y discriminación positiva que impulsa CIMA. “Como no ocurre de manera natural, estas medidas ayudan a equilibrar la situación. Gracias a eso, estamos haciendo cine”, dice Rico. Sin embargo, para ella la experiencia fue distinta. “Ya había trabajado con los que fueron mis productores. Además, la mía es una película de mujeres, intimista... Esos ingredientes se asocian a una dirección femenina y nadie pone en duda que puedas hacerlo. Si hubiera escrito una historia con mucho presupuesto y persecuciones, esa confianza no habría llegado tan rápido”.

Y eso es un problema. “Me da rabia que se diga que las mujeres solo sabemos hacer pelis pequeñas e intimistas. No es cierto, pero se utiliza como excusa para darnos menos financiación –denuncia Andrea Jaurrieta–. Las narrativas femeninas no son una moda. Por fin estamos mirando al mundo desde nuestra perspectiva y resulta que es mucho más poliédrica”. Echevarría, que aún recuerda que su madre no tenía pasaporte ni cuenta corriente cuando ella era pequeña, asiente. “Nos hemos perdido el 50% de todas las historias porque faltaba nuestro punto de vista”. La directora emplea un ejemplo gráfico para reivindicar la mirada femenina. “En el cine de terror, a los chicos les dan miedo las pelis de zombies; a mí me aterra una chica en un taxi cuyo conductor la mira por el retrovisor y que, de pronto, echa el seguro de todas las puertas”. Para Rico es fundamental que las jóvenes tengan un espejo donde mirarse. “Es importante que haya directoras jóvenes para que las adolescentes tengan referentes de su generación. Yo no los tenía”.

Arantxa Echevarría Con Carmen y Lola quería... Que fuera una herramienta para cambiar cosas. Y lo he logrado. Hay un debate gordísimo en la comunidad gitana. También quería lanzar dos mensajes: el amor es universal y los gitanos son unos grandes desconocidos.

Sueño con dirigir a... Natalia de Molina, Bárbara Lennie, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Ana Wagener... ¡Y mil más! Las actrices españolas son increíbles.

Con un cheque de 10 millones de euros... ¡Haría un blockbuster de narices! Una de ciencia ficción social con protagonista femenina que no he podido rodar por cuestiones económicas.

Si gano el Goya... Lo pondré en la mejor estantería del salón. Que se vea bien.

Una mirada al futuro

Las tres tienen en mente sus próximos proyectos. La directora de Ana de día desea que su siguiente película gire en torno a una venganza y sueña con dedicarse al cine de forma exclusiva. Echevarría quiere hablar de los inmigrantes de segunda generación. “Solo me veo haciendo cine social y de mujeres”, dice. Y Celia Rico trabaja en el borrador de una nueva película mientras escribe el guión de una serie de animación.

Pero antes, el 2 de febrero, las tres se enfrentarán a la alfombra roja, los nervios y los discursos de la noche de los Goya. A Sevilla, donde se celebra este año, llegarán desde Artajona (Navarra) 22 miembros del clan Jaurrieta (“Me prepararé un discurso, no vaya a ser...”). Celia Rico ve tan remota la posibilidad que no se ha planteado si llevará “chuleta”. Echevarría prefiere improvisar, aunque sabe de qué quiere hablar si gana. Hasta que se abra el sobre, las tres han logrado hacer historia. Y, de paso, convertirse en un símbolo para una nueva generación de cineastas que ya ha cambiado el cine español.

