Abandonó la carrera de Derecho en cuarto curso para dedicarse a la comedia. Es una mujer con mando en plaza, que no se corta a la hora de decir lo que piensa. Desde hace más de 15 años, la hemos visto en diferentes cadenas de televisión, haciendo parodias grotescas y arriesgadas en programas como Homo zapping, Tu cara me suena, Juego de juegos o Late motiv, y participó en el concurso MasterChef VIP, logrando un digno y merecido segundo puesto.

Ahora, Silvia Abril (Mataró, 1971) acaba de terminar el doblaje de la película de animación Wonder Park, es la protagonista de Bajo el mismo techo (estreno, 1 de febrero) y está inmersa en la preparación de la Gala de los Premios Goya que este año presentará junto a su marido, Andreu Buenafuente.

Mujerhoy La crisis inmobiliaria obliga a una pareja que quiere separarse a seguir viviendo Bajo el mismo techo, y aquello termina pareciendo La guerra de los Rose.

Silvia Abril Esa es la historia, sí. Es mi primer papel protagonista y me ponen a matarme con mi marido. ¡Qué manera de empezar! [Risas]. Pero me lo he pasado fenomenal en el rodaje

Mujerhoy ¿De qué depende que una separación no sea dolorosa?

Silvia Abril Fundamentalmente de quién tome la iniciativa, de quién sea el despechado y de si hay una tercera persona por medio.

Mujerhoy ¿Es un tópico que los hombres solo toman la iniciativa de separarse cuando tienen el recambio preparado?

Silvia Abril Siempre se ha dicho que son muy cobardes y que no se van de casa hasta que no tienen otra, y es evidente que es así. Yo me he separado muchísimas veces de mis parejas y solo me hablo con dos de mis ex.

Mujerhoy ¿Cuántos ex hay en su haber?

Silvia Abril Pues siete u ocho. [Risas]. Y no me hablo prácticamente con ninguno, porque siempre les he abandonado yo. Nosotras lo llevamos mejor, porque somos más inteligentes emocionalmente.

Mujerhoy ¿Somos tan ridículos o delirantes como sus parodias?

Silvia Abril ¡Y más! He conocido a algunos de los parodiados y he pensado que realmente el original es insuperable. He llegado a creer que, por mucha parodia que haga, no voy a llegar a igualarlos nunca.

Mujerhoy ¿Qué tal lo llevan sus víctimas: Cayetana Guillén, Susanna Griso, Isabel Gemio…?

Silvia Abril Ante mí fingen que muy bien, pero luego sé que no es así. Susanna, abiertamente, me ha dicho que no le hace gracia lo que hago de ella. Cayetana siempre me dice, con buen rollo, que por qué la pongo tan pija. A Isabel Gemio, con la que coincidí en un programa, no le gustó hablar del tema conmigo…

Mujerhoy ¿Cree que pasa por el mejor momento de su carrera?

Silvia Abril Sí, pero lo siento así desde hace tres años. Y parece que dura. Este año, además, voy a presentar con Andreu los premios Goya.

Mujerhoy Para él es la tercera gala, pero para usted es la primera. ¿No teme las duras críticas que reciben casi todos los presentadores? (Antonia San Juan, Dani Rovira, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla…)

Silvia Abril Me da el miedo justo, pero si empiezo con esa premisa no los presento. La crítica viene ya de arranque y no la tengo en cuenta porque se lleva todo al extremo. Voy a intentar hacer la gamberra todo lo que pueda y sé que, evidentemente, no le voy a gustar a mucha gente. Los haters ya están preparados con la sierra mecánica en mano antes de empezar la gala, pero nosotros vamos a intentar hacerlo de la manera más digna posible: Andreu muy en su papel y yo, en el mío.

Mujerhoy ¿Veremos en los Goya a la famosa niña de Shrek?

Silvia Abril No lo sé, pero seguro que veréis en escena a “Silvia, la gamberra”, que es la que a mí me interesa que salga.

Mujerhoy La niña de Shrek tiene mucho éxito entre el público. ¿Cree que se debe a que es una cochina sin límites?

Silvia Abril A mí me encanta porque es el triunfo de la fealdad, porque una mujer triunfa y no es por su belleza ni por su físico.

Mujerhoy Si para que no triunfe la belleza hay que recurrir a lo escatológico…

Silvia Abril Me he ido al otro extremo, pero me encanta. No sabes la cantidad de gente que me dice: “Me das asco, pero también ternura”.

Mujerhoy El humor escatológico es más de hombres, ¿no?

Silvia Abril Sí. Primero, porque hay muchas menos mujeres humoristas que hombres; y, segundo, porque ese tipo de humor, el de caca, pedo, pis, suele ser más masculino. Pero yo me siento bien y no me importa que haya quien piense que soy muy poco fina. Cuando me pongo a hacer comedia, puedo ser muy bruta.

Mujerhoy 2018 ha sido el año del empoderamiento de la mujer. Nunca en tan poco tiempo se había avanzado tanto en ciertos aspectos.

Silvia Abril Estoy de acuerdo, pero a mí me parece que cada año debería seguir siendo “el año de la mujer”. Este empoderamiento nos llega tarde, deberíamos estar empoderadas desde Eva. Yo espero que este movimiento, que parece que ha llegado con más fuerza que nunca, no se diluya y se empiecen a tomar decisiones en serio y en todos los campos.

Mujerhoy A la vez, ¿no detecta que aumentan ciertos comportamientos machistas entre los jóvenes?

Silvia Abril Es verdad y me preocupa mucho porque parece que hay un retroceso. Y no acabo de entender que esto ocurra entre hijos tanto de de madres reaccionarias, como peleonas y feministas. En casa lo comentamos muchas veces.

Mujerhoy ¿Buenafuente es feminista?

Silvia Abril Sí, pero a veces le digo: “Chico, tienes que tener más mujeres en tu equipo”. Es verdad que tiene un montón, pero todas están en realización, en producción –porque somos las más organizadas y resolutivas–, pero faltan más mujeres en puestos de dirección. Él a veces se queja de que soy muy mandona, y es verdad, porque soy muy organizada y me gusta que las cosas se hagan como a mí me gusta, sobre todo en casa.

Mujerhoy El día de la mujer, usted grabó un vídeo para explicarle a su hija el significado del feminismo. Y, tras hacer un recorrido por los cuentos infantiles más famosos –Blancanieves, La bella y la bestia, Caperucita…–, encontró actitudes machistas en todos ellos.

Silvia Abril Es que no me convence ninguno. En el video demuestro que los cuentos tradicionales van cargadísimos de machismo y que el papel de la mujer queda reducido a princesas que se casan con príncipes. Pero yo soy una manipuladora y, cuando se los leo a mi hija, cambio muchas cosas. Hay veces que Joana nos dice que, en vez de leérselos, prefiere que nos los inventemos. Y le hacemos caso. Es una niña con mucho carácter, que sabe muy bien lo que quiere. ¡Tiene un peligro!

Mujerhoy ¿Teme la adolescencia que le espera?

Silvia Abril ¡Y tanto! Pero ya es preadolescente, porque ya manipula un poco, teje en su mente estrategias para conseguir lo que quiere… ¡Y es muy buena estratega!

Mujerhoy Cuando juega con su hija, ¿es usted tan animada y enloquecida como la vemos en televisión?

Silvia Abril ¡Nooo! Yo en casa podría ser así de gamberra, pero ni se me ocurre porque luego los hijos te imitan. En casa, no me interesa mostrarme loca y divertida. Cuando me quejo de algunas cosas de Joana, mi madre me dice: “Ahora te aguantas, tu hija es como tú y te vas a enterar de lo que es eso”. [Risas].

Mujerhoy ¿Es cierto que usted creció rodeada de mujeres?

Silvia Abril Sí, porque mis padres se separaron y, aunque yo tengo relación con mi padre, las cuatro hermanas hicimos borrón y cuenta nueva. Somos un auténtico matriarcado.

Mujerhoy ¿Y cómo lo lleva su marido?

Silvia Abril Andreu está encantado. A veces tiene largas charlas con mi madre y yo acabo marchándome con mi hija por ahí. Él siempre dice que tiene una suegra maravillosa y, en ocasiones, parece que se lleva mejor con ella que conmigo.

Mujerhoy Buenafuente ha contado que se enamoró de usted cuando, durante un sketch, se acercó a su mesa, se levantó la falda y lo miró de una forma muy especial; tan especial, que sintió que lo miraba la verdadera Silvia Abril, no la actriz. ¿Usted vivió el momento igual?

Silvia Abril ¡Qué va! Creo que esa historia forma parte de su fantasía. Yo flipo porque soy la primera sorprendida cuando lo cuenta, desde luego esa no fue mi intención. Pero también pienso que en el enamoramiento tú puedes percibir cosas de alguien que puede estar a por uvas.

Mujerhoy ¿Y a usted cuándo le saltó la chispa?

Silvia Abril Lo mío fue mucho más real. Empezó él y por eso pertenece más al campo de la realidad. Se lo tuvo que trabajar mucho, pero se lo curró de maravilla. [Sonríe].

Mujerhoy Después de más de 10 años juntos, su marido le escribió un poema que le provocó decirle: “No te puedo querer más”.

Silvia Abril Te lo sabes todo... Andreu es súper romántico, un hombre del Renacimiento que escribe, dibuja y pinta de maravilla; a quien le apasiona la música –toca la guitarra, el piano…– y que siempre es autodidacta. Es un señor que me deja notas en la almohada cuando llego tarde o cuando me levanto y él ya se ha ido. Y te estoy hablando de la semana pasada, no de hace mil años. Yo soy mucho menos romántica que él, siempre me tiene que dejar mal en este aspecto. Bueno, supongo que debo de tener algo para que me vea y me trate así, ¿no?

Mujerhoy Cuenta que la cama es el lugar en el que deciden muchas cosas.

Silvia Abril Claro, es el momento en el que estamos los dos reunidos, tranquilos y con tiempo para hablar de cosas importantes: es como nuestro despacho familiar, antes de que se ponga los cascos y empiece a escuchar la radio. [Risas]. Me recuerda a la sentada en la cama de John Lennon y Yoko Ono [que también han utilizado para anunciar la gala de los Goya]: ellos estuvieron una semana seguida y muchas veces pienso que ese mismo plan nos vendría de perlas. De hecho, intentamos cultivar que el sábado o el domingo sea un día de no salir de casa y estar en pijama los tres o haciendo cosas juntos.

Mujerhoy Trabajar con tu pareja puede ser fantástico o muy peligroso.

Silvia Abril ¡Es un coñazo! Te traes los problemas a casa y, aunque no me saturo, me genera un poco de conflicto, porque veo cosas que no me gustan o decisiones que no comparto y que no me las callo.

Mujerhoy Pero el jefe es él y tiene la última palabra.

Silvia Abril El jefe era él; pero ya, no. Porque ahora trabajo para Antena 3 y no para El Terrat. Pero estaba bien poder decirle al jefe sin apuros lo que pensaba. Aunque la decisión final la tome él, Andreu tiene una cosa muy buena: sabe escuchar y a mí me escucha mucho, me valora y tiene en cuenta lo que digo. Y eso es muy importante para mí.

Mujerhoy En su casa se lo pasan realmente bien, ¿o llegan sin ganas de tanta risa?

Silvia Abril La verdad es que lo pasamos muy bien, entre otras cosas porque él es más payaso en casa que en televisión. Sin embargo, yo lo soy menos. Como pongo orden y tengo el papel de capitana, estoy casi siempre más seria y más enfadada que él en la vida cotidiana.

Mujerhoy ¿Tiene mal genio cuando se enfada?

Silvia Abril Pues soy muy borde, sí. Andreu a veces me dice: “Pero..., ¿por qué me maltratas así?”. [Risas]. Puedo llegar a ser pero que muy borde si me tocan las narices; pero siempre sin gritar, yo soy de las enfadadas en silencio, en voz baja.

Mujerhoy ¿Es bueno no tener sentido del ridículo?

Silvia Abril Es buenísimo. A nuestra hija, Joana, le digo que no tiene que sentir nunca ridículo porque así no podrán hacerle daño. La falta de sentido del ridículo desarrolla el amor propio y te ejercita la autoestima. Soy muy partidaria de esta premisa.

Mujerhoy Cada vez más gente anuncia que deja las redes sociales, sin embargo usted está encantada con ellas.

Silvia Abril Pero me interesa mucho ese fenómeno de la desconexión que observo cada vez más. Yo utilizo las redes solo cuando me interesan y creo que soy capaz de controlarlas. Por ejemplo, no estoy en Twitter y, en cuanto llego a casa, me olvido totalmente del móvil. Hay veces que, cuando lo miro, tengo casi 100 mensajes sin leer y, te lo aseguro, no siento ninguna ansiedad.

Mujerhoy Usted retrasó la maternidad, ¿por cuestiones laborales?

Silvia Abril No, fue porque no encontré antes un padre para mis hijos: los siete fallaron, ninguno quería ser padre. Si por mí fuera, yo hubiera sido madre a los 27 años.

Mujerhoy Luego, cumplidos los 40 años, tuvo algunas dificultades para quedarse embarazada.

Silvia Abril Es verdad. Llevábamos varios años intentándolo y llegué pasar por dos fecundaciones in vitro, en las que me metieron de todo. Hasta que no me limpié de todo aquello y cambié mi alimentación, no lo conseguí. Soy totalmente de la teoría de que somos lo que comemos.

Mujerhoy Tampoco comería tan mal como para que su alimentación impidiera el embarazo, ¿no?

Silvia Abril Pues sí. Cuando me hicieron otras pruebas distintas, descubrieron que, sin ser celiaca, era intolerante al gluten porque tenía un gen alterado y, por esta causa, tenía inflamado el intestino.

Mujerhoy ¿Y eso no se lo habían detectado?

Silvia Abril No, porque los ginecólogos solo te preguntan por la periodicidad de las reglas, por cómo es la menstruación, te miran el pecho… pero nunca te preguntan cómo vas de vientre, que es importantísimo, ni por los alimentos que tomas o no tomas... Solo cuando me puse en manos de Xevi Verdaguer (psico-neuro-inmuno-endocrinólogo), me hizo una limpieza en mi organismo y cambió mi alimentación, el intestino empezó a funcionar correctamente y me quedé embarazada. Es la teoría, cada vez más demostrada, de que el intestino es nuestro segundo cerebro.

Mujerhoy ¿Cómo vivió el proceso de fertilización? ¿Irritable, alterada?

Silvia Abril Nada de eso. Aunque resulte súper pedante, te diré que no hay nada que a mí me quite el sueño. Bueno, sí: la salud de mi hija o de mi familia… Pero como, por suerte, tengo una familia con muy buena salud, es muy difícil desquiciarme o alterarme.

Mujerhoy ¿Se planteó la adopción?

Silvia Abril Nosotros colaboramos con una ONG en Madagascar que saca de la prostitución a las madres que trabajan en ella y ayuda a los hijos fruto de este maldito oficio. Siempre conté con que ahí teníamos una puerta trasera abierta y preparada por si decidíamos recurrir a ella. Y ahí sigue esa posibilidad.

Mujerhoy ¿Por qué tomó la decisión de casarse en 2017, después de 10 años viviendo feliz en pareja y con su hija Joana ya en casa?

Silvia Abril Pues porque Andreu es el hombre de mi vida, me lo pidió y le dije que sí. Y porque yo soy muy de celebrar todo lo que puedo y me apetecía celebrar el amor.

Mujerhoy Y los casó la alcaldesa Ada Colau. Usted se puso un mono de flores y Andreu Buenfuente fue en mangas de camisa.

Silvia Abril ¡Claro que sí! Ada Colau es amiga nuestra y era la persona ideal para casarnos.

Mujerhoy Y al terminar la ceremonia, se quitó los zapatos, se puso unas zapatillas y se hizo una coleta en el pelo.

Silvia Abril ¡Era verano! Yo creo que el sueño de cualquiera es ponerse unas alpargatas al salir de la boda para marcharse a comer y celebrarlo, en nuestro caso, con nuestras madres. [Risas].