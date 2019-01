28 ene 2019

Un largo viaje de autobús ha logrado que yo también me sume a la moda de las series y la nueva manera de consumir televisión. Prefiero el cine o el fútbol, les decía a mis amigos, hasta que decidí descargarme dos episodios de Movistar Plus para hacer más llevadero mi viaje. Elegí casi al azar, sobre todo porque me encanta Téa Leoni, la actriz protagonista, y porque se trata de una trama política, pero nada había leído ni escuchado sobre Madam Secretary, y he aquí que 90 minutos han bastado para unirme al club de los enganchados a las series.

Y no solo porque la historia está bien construida, los guiones son buenos y Téa Leoni está fantástica, sino aún más por su retrato de las mujeres en el poder. Tan nuevo, tan igualitario, tan refrescante, que me asombró. ¿Qué significa igualdad de las mujeres en el poder? Al menos desde mi concepto feminista, la respuesta podría ser el personaje de Téa Leoni. Una mujer que ejerce el poder, pero que no pretende tener un estilo "femenino" diferente de los hombres, decidida, contundente, audaz, astuta y agresiva con sus enemigos, pero siempre con la guía de fuertes principios éticos. Y que da un vuelco a los roles tradicionales, con el personaje del marido guapo que la acompaña y apoya, y se ocupa de la casa y los hijos. Me encanta hasta la estética de la protagonista, elegante y sobria, vestida para dirigir y no para seducir a los hombres.

Nada más bajar del autobús, me lancé a averiguar quién estaba detrás de este renovador retrato del poder político. Y la respuesta, como supuse, tiene nombre de mujer. Se llama Barbara Hall, y a partir de ahora me propongo ver y leer todo lo que lleve su firma. Es la creadora de la serie, una de las productoras ejecutivas, guionista y directora. Pero, además, es novelista, y ha grabado dos discos con un grupo de country-rock, una especie de Woody Allen, quizá mejor, pero con mirada de mujer.

Esa es la diferencia, la mirada de una mujer, la de ella y la de las dos otras productoras ejecutivas, junto a Morgan Freeman, el único hombre, y las demás guionistas y directoras. Por fin el cine y la televisión nos ofrecen los retratos de mujer que nos gustan a nosotras y no a ellos. Que nos interesan, que nos divierten y que cambian el mundo. Que retratan las mujeres del futuro y no las del pasado, y que dan a las niñas y jóvenes los modelos que apenas tuvimos las mujeres de mi generación, la misma de la creadora de esta serie, aburridas todas nosotras del universo cinematográfico masculino de mujeres sexys, pasivas, complacientes y poco ambiciosas. Creo que me descargaré cuatro episodios para mi próximo viaje y por una vez quizá ni siquiera eche de menos los libros que me impide leer el traqueteo del autobús.

No te pierdas...

-Cinco series inesperadas para empezar el año

-Tres documentales feministas

-House of Cards: el amargo triunfo de Claire Underwood