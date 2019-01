30 ene 2019 mujerhoy

Hace más de 20 años cambió la abogacía por la novela histórica. Y, tras best sellers como La princesa de Éboli, presenta Cenizas de plata y sangre (La esfera), una novela de espías ambientada en torno a la explosión del polvorín de Cádiz en 1947.

Mujerhoy ¿De dónde surgió la idea para esta novela?

Almudena de Arteaga Mi marido, marino, fue director del Instituto Hidrográfico de Cádiz. Nada más llegar, fuimos a un acto de conmemoración de la explosión, de la que yo nada sabía. Fue en pleno agosto, cuando la ciudad triplicaba su población, y hubo 150 muertos. Leí un artículo que afirmaba que había sido un sabotaje. Citaba una carta del servicio secreto en Tetúan que hablaba de una espía alemana, agente doble en la II Guerra Mundial. Una mujer muy inteligente, que hablaba seis idiomas.

Mujerhoy Y de ahí salió Ingrid, la protagonista de su historia.

Almudena de Arteaga Era un personaje muy oscuro, que se movía entre sombras, así que el resto lo tuve que imaginar: su amor por el riesgo, su cargo de conciencia, cómo se debate sentimentalmente entre un marino y un anarquista... Curiosamente, después de escribir la novela, unos periodistas publicaron un reportaje sobre una espía rusa casada con un marino español, muy similar a mi personaje.

Cenizas de plata y sangre (La esfera de los libros). pinit d.r.

Mujerhoy >¿Había espías, realmente, en la España de 1947?

Almudena de Arteaga Andalucía era un hervidero de espías en los 40. Y había muchos alemanes que se escondieron allí tras la II Guerra Mundial; contaba con salida fácil al mar, para huir si hacía falta. En Cádiz había muchas familias alemanas bien conocidas. Incluso existía un colegio alemán.

Mujerhoy Sus otras novelas están ambientadas en épocas más remotas.

Almudena de Arteaga Siempre digo que, para hacer novela histórica, tienes que haber dejado pasar 100 años, pero con este libro he roto esa regla y me he acercado en el tiempo, lo que ha sido complicado. Aún quedan muchos supervivientes de aquella explosión y no quería herir sus sentimientos ni los de sus familiares. Además, todos esos testigos de los hechos que describes te pueden dar un tirón de orejas, que es algo que no te pasa cuando escribes sobre Juana la Loca.

Mujerhoy Dice que esta novela es un poema de amor a Cádiz.

Almudena de Arteaga Fui muy feliz allí y he querido reflejar su alegría y su luz. En 1947, con la Guerra Civil tan reciente y las cartillas de racionamiento aún activas, la gente de Cádiz quería sonreír.