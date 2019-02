2 feb 2019

Fue el mundo de la gastronomía, por el que estudió Ingeniería Agrícola, el que la llevó a los vinos. Desde entonces, vive entre viñas y barricas y no ha dejado de trabajar y estudiar para ser una de las enólogas más reconocidas. Desde el verano tiene un título que acredita su excepcional trabajo: el prestigioso Master of Wine, que incluye la prueba de cata más difícil del mundo.

Mujerhoy En España solo cuatro personas han obtenido el Master of Wine. ¿Qué significa ser la mayor experta en vino?

Almudena Alberca Es lo que siempre busqué. Nunca se acaba de aprender, pero creo que ahora quizá pueda crear, colaborar y crecer desde la calma. Aunque es verdad que soy inquieta y siempre hay retos.

Mujerhoy ¿Han merecido la pena tantos años de estudio y dedicación?

Almudena Alberca Si te impones acabarlo, sabiendo que solo aprueba el 10%, es demasiada presión. Pero si te mueven tus ganas de aprender y progresar, nada te para. He dedicado seis años a tiempo completo, además de otros dos entendiendo qué significaba la formación, qué necesitaba…

Mujerhoy ¿Ha sido 2018 el año de su vida?

Almudena Alberca Ha sido increíble y este premio es la guinda del pastel. A veces te sientes sola luchando por lo que quieres, y este reconocimiento viene a abrazarte.

Mujerhoy No viene de una familia relacionada con el mundo del vino. ¿Cómo se interesó por él?

Almudena Alberca Mi padre es cartero, pero mi abuelo tenía una pequeña viña y un huerto, así que en vacaciones echábamos una mano. Me interesaba la gastronomía y estudié Ingeniería Agrícola de Industrias Agrarias y Agroalimentarias. Como tenía profesoras muy buenas de Ingeniería de los Alimentos, me decanté por eso. Pero hice prácticas en una bodega estudiando por mi cuenta la parte del vino. Al conocer de cerca este mundo, pensé que había encontrado mi camino.

Mujerhoy Y pasó de trabajar en Zamora a hacerlo en Nueva Zelanda.

Almudena Alberca Empecé en Zamora, en una bodega pequeña donde me enseñaron muchísimo. Allí trabajé con una enóloga neozelandesa, que me propuso ir a su país. Fue una experiencia buenísima. Al volver, tenía aún más claro qué quería hacer.

Mujerhoy ¿Encontró allí más cultura del vino que en España?

Almudena Alberca Aquí el vino es tradición, pero no lo tenemos tan presente. Sin embargo países como Nueva Zelanda sí tienen esa cultura del vino en su día a día o en su tiempo de ocio. Aquí organizamos visitas a bodegas, pero es un plan excepcional, no como tapear o tomar el vermú. Hay una parte que hemos perdido y sería bonito recuperarla.

Mujerhoy Se ha especializado en reformas y nuevos proyectos. ¿Falta innovación en nuestras bodegas?

Almudena Alberca Los gustos cambian. Por eso a veces es necesario hacer reformas, tanto con la marca clásica como en el lanzamiento de marcas nuevas para llegar a otros públicos.

Mujerhoy ¿Y hay cada vez más mujeres al frente de esos proyectos o sigue siendo un mundo de hombres?

Almudena Alberca El mundo del vino representa a la sociedad: cada vez se abre más el espacio a mujeres, aunque en puestos directivos hay mayoría masculina. Después de obtener el Master of Wine muchas mujeres sumilleres y enólogas me han dicho que era una inspiración que una mujer hubiera conseguido el titulo. Y eso me enorgullece. De los 380 Master of Wine que existen, solo 131 son mujeres. Sin embargo, de los 10 que hemos aprobado este año, seis somos mujeres. Las cosas están cambiando.

Mujerhoy ¿Cómo se ve en unos años?

Almudena Alberca Soy directora técnica en Bodega Viña Mayor y voy a colaborar en la bodega de La Rioja. Y me gustaría completar mi especialidad con el mundo de los sabores, desarrollando mis pasiones gastronómicas. También me llama la atención la elaboración de vinos de altitud y de variedades casi extintas. Y si pudiera, mi ideal sería tener mi bodega. Quiero hacer muchas cosas; no sé si tendré tiempo, pero hay que buscarlo.

