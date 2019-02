2 feb 2019

En la última década, ha pasado de ser esa desconocida que se comía el escenario en el musical No me puedo levantar, a una a grande del cine español. Paso a paso, nos ha sorprendido con la verdad y la versatilidad de sus registros. Y en 2018 ha rizado el rizo: entre el lirismo naturalista de Todos lo saben y la esperpéntica y excepcional criada coja (y falangista) de Arde Madrid, la serie dirigida por Paco León para Movistar +, por la que acaba de recibir el premio Feroz a la mejor actriz. Un bombazo por su originalidad y osadía, reconocida por la revista Variety como la mejor serie internacional de 2018. Ahora, la actriz sigue sumando rodajes y proyectos, mientras su galería de premios (en la que figuran dos Fotogramas de Plata, otro Feroz, además de tres nominaciones a los Goya), se amplía con el Premio Mujerhoy, donde ha sido protagonista de cinco portadas desde 2009.

Mujerhoy ¿Qué supone que las lectoras la hayan elegido?

Inma Cuesta Para mí, que al fin y al cabo soy una contadora de historias, este reconocimiento es muy bonito. Trabajamos de cara al público y que la gente empatice contigo es muy importante. Tengo suerte, porque me siento querida.

Mujerhoy ¿Cree que 2018 ha puesto el listón muy alto?

Inma Cuesta Ha sido un año de un aprendizaje profundo. He empezado a escribir mucho, lo que me ha ayudado a descubrirme y reencontrarme desde un lugar muy sanador. Eso también se ha reflejado en Arde Madrid.

Mujerhoy ¿Esperaba esta buena acogida?

Inma Cuesta Para mí ha sido un viaje increíble. Requería de un plus de riesgo y me ha llegado en el momento en el que estaba preparada para hacerlo. Lo que no me esperaba era que el proceso creativo fuera a ser, además, tan divertido.

Mujerhoy ¿Qué le atrajo de su personaje, Ana Mari?

Inma Cuesta Está escrito con un nivel de precisión maravilloso, es como tener entre las manos algo en lo que han hilado muy fino. Hay una evolución enorme en el personaje. Y lo emocionante para mí es que el discurso final que tiene no es panfletario, sino que surge desde un lugar absolutamente visceral.

Mujerhoy No es la primera vez que encarna a un personaje con tanta fuerza.

Inma Cuesta He tenido la suerte de interpretar personajes impresionantes en La Novia, La voz dormida, Tres bodas de más… Mujeres muy diferentes que llevan el motor de la historia.

Mujerhoy Este año también ha estrenado Todos lo saben, de Asghar Farhadi. ¿Cómo fue trabajar con él?

Inma Cuesta Complejo, porque él hablaba en farsi y nos dirigía con un traductor. Pero fue muy interesante. Impresiona trabajar con gente a la que admiras tanto, estar con Penélope [Cruz], con Javier [Bardem], con Eduard Fernández, con Elvira Mínguez, Bárbara Lennie… No dejaba de pensar: “Qué maravilla”. Además, canto una canción.

Mujerhoy Esa canción, Una de esas noches sin final, está nominada a los Goya. ¿Nunca se ha planteado una carrera como cantante?

Inma Cuesta Para mí, la música forma parte de mi vida y además es una fuente de inspiración a la hora de trabajar como actriz. Yo canto continuamente, soy un jilguero.

Mujerhoy Los directores que han trabajado con usted destacan sobre todo un don: el de la versatilidad. ¿Cuál es el secreto?

Inma Cuesta Me gustan los retos, tengo que tener la sensación de que me lanzo, que hay riesgo. El vértigo me produce esa sensación.

Mujerhoy ¿Qué consejos daría a quienes están al principio del camino?

Inma Cuesta Creo que la clave para todo, es la honestidad. A veces es muy complicado ser consecuente con lo que crees, haces y dices, pero en ese equilibrio está la clave de todo. Yo lo intento todo el tiempo.

Mujerhoy ¿La veremos pronto en algún nuevo proyecto televisivo?

Inma Cuesta Ahora estoy en “vivir para contar”, que no es una serie ni una película, sino mi propósito: hacer otras cosas y jugar.

