2 feb 2019

Desde hace 14 años cuenta a través del cine una realidad que nadie quiere ver: la explotación sexual de las mujeres. El resultado han sido ocho cortos, cuatro campañas, tres largometrajes y un libro que le han valido el respeto y el reconocimiento por su labor pionera.

Mujerhoy En 2018 estrenó su último largometraje, El proxeneta, paso corto, mala leche, y ha recibido numerosos premios.

Mabel Lozano Ha sido un año de reconocimiento, pero sobre todo quedará marcado por la manifestación del 8 de marzo. En ella se unieron mujeres de todas las generaciones y estratos contra la violencia machista. Porque a las mujeres se las mata por ser mujeres, porque se las considera una propiedad. Verlas unidas fue maravilloso. Sin embargo, hemos acabado 2018 con 48 asesinadas y cuestionando el feminismo. Las palabras igualdad, empoderamiento, sororidad o patriarcado despiertan hostilidad. Me preocupa que la espina dorsal de un país democrático no sea la igualdad.

Mujerhoy Dirigió el primer documental contra la trata hace 14 años. ¿Qué la llevó a esa lucha?

Mabel Lozano Nadie quería escuchar que en los clubes había esclavitud, en un país garantista y libre. La prostitución está tan normalizada que se mira hacia otro lado.

Mujerhoy ¿Todo lo que denuncia es resultado de la falta de igualdad?

Mabel Lozano Por supuesto, la desigualdad genera violencia y trata. Un mundo en equidad es posible y utilizo el cine para ello.

Mujerhoy ¿Cree que hemos avanzado en la lucha contra la trata?

Mabel Lozano Hay tanta como cuando empecé o más, porque le benefician las guerras, la pobreza, la brecha entre ricos y pobres… Además, se han incorporado a la demanda de sexo de pago los jóvenes. Sin embargo, los medios de comunicación están comprometidos y hay un borrador de ley. Necesitamos leyes que protejan y condenen todas las caras del proxenetismo.

Mujerhoy Hace casi dos décadas, dio un giro a su carrera y se puso tras las cámaras. ¿Qué ha aprendido?

Mabel Lozano Tengo muchísima curiosidad y siempre me estoy formando. Como cineasta, cuantos más conocimientos tenga, más podré saltármelos. Utilizo la plástica para contar las mayores barbaries, por ejemplo cómo queman vivas a personas en la zona del narcotráfico en Bolivia. Intento que la gente se enganche para contarle la historia.

Mujerhoy ¿Lo tiene más difícil una mujer en la dirección de documentales?

Mabel Lozano Somos aún la mirada ausente en la industria del cine. Yo he llegado tarde porque no tenía referentes. Si el cine lo hacen mayoritariamente los hombres, veremos un mundo sesgado, un cine tuerto. La sociedad es diversa, plural, y es precioso ver un cine con los dos ojos.

Mujerhoy Acaba de estrenar una campaña sobre trata laboral.

Mabel Lozano Aquí, como en tantos países, existe: en el campo, en la construcción, en el servicio doméstico… Hay que hacer un trabajo de prevención, información y sensibilización. Contar que no podemos utilizar esclavos o esclavas, ni para la sexualidad ni para que trabajen en tu casa.

Mujerhoy ¿Qué más proyectos tiene?

Mabel Lozano Preparo un documental y otro libro con un inspector de policía. Quería abordar temas que me dolieran menos, pero no soy capaz. En la ficción rellenas folios en blanco y los documentales te los da la vida. Y a mí la vida me da dolor, desigualdad, violencia... Ese es mi camino.

