2 feb 2019

Entró casi por casualidad en la televisión, y dice que le ha dado tanto que no se imagina su vida sin ella. Sus compañeros la definen como un genio, con la capacidad de poner las cosas fáciles a su equipo y el don de descubrir nuevos talentos musicales. Cuando los responsables de Gestmusic le pidieron que dirigiera la academia de OT y aceptó, a sus colegas no les sorprendió que el programa arrasara. Sabían que su talento se haría notar. Y aún nos queda mucho por ver.

Mujerhoy ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando le dijeron que era una de las premiadas por las lectoras de Mujerhoy?

Noemí Galera Me hizo una ilusión bárbara. Es la primera vez que me dan un premio y cuando supe quiénes eran las otras tres galardonadas, me pareció aún más increíble. Las admiro mucho. Es un halago muy grande que las lectoras me hayan votado, todavía no me lo creo. También me ilusiona que me den un premio a los 50 años, porque parece que a partir de cierta edad, para las mujeres se ha acabado la vida. ¡Pero la mejor época de mi vida empezó a los 40! Fui madre a los 43 –y a los 45– y a los 50 me dan este premio. ¿Qué más quiero?

Mujerhoy Empezó en la televisión en el 91, cuando aún estudiaba. ¿Cómo entró en Gestmusic?

Noemí Galera Una amiga trabajaba allí y necesitaban azafatas para recibir a la gente en los castings. Así empecé. En uno, de Amor a primera vista, mi amiga me pidió que participara. Tenía 24 años. Además de ganar una vuelta al mundo, los directores de Gestmusic me ficharon. Fui azafata, luego llevé la cámara... y después ya empecé con la selección de concursantes, en No te rías, que es peor.

Mujerhoy ¿Cómo recuerda esos inicios?

Noemí Galera Me reía tanto que me parecía el mejor trabajo del mundo: tenía 25 años, viajaba... Estaba encantada. Sigo estándolo. Creo que tenemos un trabajo genial.

Mujerhoy Lleva 27 años haciendo castings ¿Cómo ha cambiado su vida profesional en este tiempo?

Noemí Galera Sigo disfrutando tanto como el primer día. Ya no estoy tanto en la trinchera, pero siento el mismo gusanillo con cada programa. Es divertidísimo trabajar en televisión.

Mujerhoy ¿Cuál es el secreto para ser una buena directora de casting?

Noemí Galera Hay una parte de intuición y otra de experiencia. La mezcla es lo que funciona. Pero, como en todo, aprendes a base de equivocarte. Hay que conocer al público y los gustos del momento. Afortunadamente, tengo un equipo muy bueno, y gente joven al lado.

Mujerhoy ¿Cómo llegó a dirigir OT?

Noemí Galera Me lo propuso Tinet Rubira, director de Gestmusic, y mi primera reacción fue de miedo. Hice tres llamadas: a mi marido, porque tenemos dos niños pequeños; a Toni Cruz, el productor ejecutivo, que es amigo mío; y a Montse Claros, la productora ejecutiva de varios concursos en los que yo estaba. Los tres me dijeron lo mismo: que tenía que hacerlo.

Mujerhoy ¿Hay techo de cristal en nuestra televisión?

Noemí Galera Las que hacemos televisión somos, básicamente, mujeres. Pero dirigen las cadenas hombres. Creo que nos iría mejor si lo hiciéramos nosotras.

Mujerhoy ¿Le queda algún sueño profesional por cumplir?

Noemí Galera No me veo trabajando fuera de la televisión y soy bastante feliz con lo que hago. Ojalá pueda seguir así muchos años. No tengo más aspiraciones.

