4 feb 2019

El medio tiempo es uno de los momentos más esperados de la Super Bowl. Son shows de primer nivel, donde nada es demasiado. Es uno de los espectáculos televisivos más vistos del mundo. Más de 103,4 millones de personas en el mundo lo ven, y este año Maroon 5, fueron los encargados de darle el toque musical a la final de la NFL.

Sobre un gigantesco escenario en forma de letra 'M', la banda liderada por Adam Levine, y que estuvo acompañada por los cantantes Travis Scott y Big Boi dio su espectáculo.

Pero el verdadero show no ocurrió hasta que Levine decidió quitarse la camiseta. Así su torso repleto de tatuajes y tonificado se convirtió en la verdadera estrella de la noche.

Como era de esperar este gesto dividio al público. Y es que muchos se preguntaron por qué el cantante si puede mostrar su pecho desnudo y Janet Jackson (El famoso momento en el que por error deja al descubierto un pezón, le costó a CB una multa de 550.000 dólares a la Comisión Federal de Comunicación que fue anulada después) no.

"¡Por qué Adam levine si puede desnudarse y Janet Jackson no?"; "Janet Jackson muestra a medias un pezón y le caen las penas del infierno. Adam Levine se desnuda de la cintura para arriba y lo aplauden. Hipocresía"; "A Janet Jackson me la sepultaron solo por enseñar un pecho ¿AH PERO A ADAM LEVINE todo bien con enseñar todo el pecho no?", fueron solo algunos de los comentarios que soltaron en Twitter.